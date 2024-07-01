«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэтт Басби adidas игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Юнайтед» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом adidas, выполнен в традиционном красном цвете с белыми полосками на плечах и в отделке горловины. Оттенки красного на футболке создают градиент с эффектом свечения.

Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году форму «МЮ» изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.

На гетрах, выполненных в черном цвете, присутствует изображение красного дьявола с эмблемы клуба.

Фото: manutd.com

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37 комментариев
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Первое фото — это какой-то шакал с жипег стрит.
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А теперь малыши Тен Хага, из которых никто не способен взять на себя роль лидера
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+25
Ответ Никита Алексеев
А теперь малыши Тен Хага, из которых никто не способен взять на себя роль лидера
Поддерживаю. Очень нравится Бруну Фернандеш, но как капитан он полный ноль, очень ранимый, вспыльчивый, абсолютно не держит удар. Игрок отличный, а лидер из него нулевой. Даже Магуайр был гораздо более брутальным, чем он.
+22
-4
+18
Нормальная красная форма. Откуда нафиг "вдохновлена"? Жеманным мальчикам адидаса просто так нельзя новую форму представить?
+14
-1
+13
Пока Олд Траффорд не отремонтируют, домашняя форма должна быть из влагоотталкивающего материала. )
+6
0
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Адидас последние лет 10 на клубном уровне старается только для Баварии и Реала. Для других одна халтура с шаблонами
+4
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Meeeeeeeh....
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0
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Ответ jqzn88xn6n
МЮ форма не поможет
Тебе твой мозг точно не помогает🤡
+4
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Фак адидас (с) Канье Уэст
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Ответ Gildas
русов оскорбляет не белый цвет кожи и не арийская раса?
Единственный нацик тут лишь ты. Делаешь акцент именно ты🤡
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Эх, вернуть бы Nike или Umbro
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Не знаю, кто чем вдохновлялся, но форма обычная, с той имеет общего только концепт (как и любые комплекты предыдущие 60 лет).
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Марсиаль ушел, и теперь Рэшфорд взял на себя обязанность делать кислую мину
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С китайского рынка нулевых)
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Ответ Gildas
русов оскорбляет не белый цвет кожи и не арийская раса?
К тому же из туманного всегда выделял именно манкунианцев. Вопрос лишь в том, что там были Кин, Кантона, Шеремнгем. Но и великолепный Коул, что уж) Да и в 00 были классные ирландцы и англичане. И да, разного цвета кожи. Но при этом на данном нюансе акценты не делались от слова - вообще.
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Ответ Evgeny Trifonov
Адидас последние лет 10 на клубном уровне старается только для Баварии и Реала. Для других одна халтура с шаблонами
Отличная форма для мю. Не скули
+3
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Ответ romaroman26
Тебе твой мозг точно не помогает🤡
🦟
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сборная нигерии в форме манков
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Ответ fussballer
Малыши Басби - легендарная команда. Эпоха 50-60-х.
Я знаю, и про эту команду, и про Эдвардса, и про Мюнхен. Но не понял, почему у меня эта новость вообще появилась в уведомлениях, учитывая, что за МЮ я не болею и не подписан.
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Бесит огромное лого Адидаса.
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Главное, чтобы не стали "малышами Барби".
Чтобы поборолись хотя бы за призовые места.
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Ты чего не в школе, или заводе? Насекомое?
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snap я люблю. а глейзеров уже совсем нет. такой бренд расхерачили.
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Прям пуш уведомление прислали, ничего себе новость. Легендарный сет какой-то, видимо. +30 к очкам в следующем сезоне.
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Выглядит не чемпионски!
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Вдохновлена Ноттингем Форест.
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Команда Snapdragon
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Вот самое главное сейчас для МЮ - форма ! Угадают с цветом и дизайном - и сразу игра наладится !
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МЮ форма не поможет
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