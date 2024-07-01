«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби»

«Манчестер Юнайтед» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект, разработанный брендом adidas, выполнен в традиционном красном цвете с белыми полосками на плечах и в отделке горловины. Оттенки красного на футболке создают градиент с эффектом свечения.

Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей » – в 1952 году форму « » изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.

На гетрах, выполненных в черном цвете, присутствует изображение красного дьявола с эмблемы клуба.

Фото: manutd.com

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