«МЮ» представил домашнюю форму на сезон-2024/25 от adidas. Она вдохновлена эпохой «малышей Басби»
«Манчестер Юнайтед» показал домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект, разработанный брендом adidas, выполнен в традиционном красном цвете с белыми полосками на плечах и в отделке горловины. Оттенки красного на футболке создают градиент с эффектом свечения.
Дизайн формы вдохновлен эпохой «малышей Басби» – в 1952 году форму «МЮ» изготовили из светоотражающего материала, чтобы улучшить видимость на поле при проведении матчей вечером при свете прожекторов.
На гетрах, выполненных в черном цвете, присутствует изображение красного дьявола с эмблемы клуба.
Фото: manutd.com
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