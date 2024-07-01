«Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро. «Краснодар» не будет препятствовать уходу форварда («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Футбол

«Зенит» работает над подписанием Джона Кордобы.

По информации «РБ Спорт», Кордоба согласился перейти в «Зенит», при этом руководство «Краснодара» не будет препятствовать уходу колумбийца.

В настоящий момент клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 10+2 млн евро.

В минувшем сезоне Кордоба отметился 15 голами и 3 ассистами в 27 матчах Мир РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь Матео Кассьерре (21). Подробная статистика 31-летнего форварда – здесь.

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190 комментариев
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Зенит может подписать всех игроков в РПЛ и досрочно стать чемпионом
+237
-12
+225
Все правильно, для триумфального отмечания столетия надо подстраховаться, чтобы ни у кого из соперников даже мыслей не осталось помешать радоваться Миллеру и компании! Всех, у кого есть ноги, надо скупить, на крайняк отдать поносить Сочи или Оренбургу.
+190
-39
+151
Ответ Ебздрогыч
Все правильно, для триумфального отмечания столетия надо подстраховаться, чтобы ни у кого из соперников даже мыслей не осталось помешать радоваться Миллеру и компании! Всех, у кого есть ноги, надо скупить, на крайняк отдать поносить Сочи или Оренбургу.
Ждем трансфер Тюкавина
+56
-1
+55
Ночью Карпов его за 25 продавал. Почему так цена упала? Просроченный?
+34
-7
+27
Ответ Aleksey Yashin
Зенит может подписать всех игроков в РПЛ и досрочно стать чемпионом
Звучит как надежный план
+32
-12
+20
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
А то что все игроки соглашаются играть в Зените - это не позорный поступок ?!) их же под конвоем ведут ))))

Это обычная история сильнейших клубов по всему миру!

Спартак в 90-х тем же самым занимался ….

Или это другое ?!))))
+13
-5
+8
Начиналось с 30 вроде? 🤦🤣🤣🤣
+11
-3
+8
Ответ Виктор Иванович
Комментарий удален модератором
Причем тут москвичи? Вас буквально вся страна не любит
+21
-14
+7
Зениту надо продолжать - в этот сезон надо набрать минимум 3 состава.
+14
-7
+7
Ответ Кирилл.С-Пб
Начиналось с 30 вроде? 🤦🤣🤣🤣
Так все верно. Зенит предложил 30, а Краснодар хочет 10+2. Торг будет до последнего дня
+7
-1
+6
Ответ Кирилл.С-Пб
Начиналось с 30 вроде? 🤦🤣🤣🤣
По пути Соболева пошел.
Скоро ждем новостей о том, что он портит атмосферу на тренировках.
+11
-5
+6
Ответ Саша Котляров
Достал этот Зенит если денег много можно покупать игроков хороших с разным клубов не только в России и за рубежом
"не только в России и за рубежом", но и... где еще?
+6
-1
+5
Ответ Александр Воронин
А какая связь этого трансфера с Кассьерой?
Да, Кассьера же защитник, я забыл
+7
-2
+5
Зенит как тот Раджа из мультфильма про золотую антилопу: "еще игроков, еще!!" Недавно новость была, что агрономы РЖД арены были признаны лучшими среди всех агрономов клубов РПЛ. Сидим, очкуем, вдруг и их уведут на свою баклан-арену ))
+6
-1
+5
Это уже лучше Соболева
+5
-1
+4
Дельфин мимо пролетает.
+4
0
+4
Засуетились, не хотят как в том сезоне нервничать до последнего тура и последнего тайма в кубке. Ослабить надо всех, от Балтики до Краснодара.
+7
-3
+4
Ответ tankist232
Продали малкома за 50 и хвастаются, а то что потом купили на 100 лямов и никого не продали, я вообще не понимаю как можно транжирить такие деньги в такое время, выхлопа же ноль, ладно бы это был личный клуб миллера, но нет же, на гос бабках, это капец товарищи, и не подумайте что это из-за негатива к зениту, это просто объективное мнение в нынешнее время, я и свой Спартак не пойму, если они сейчас кого то купят за 20 лямов или 10 даже, хотя мы частный клуб, но просто не понимаю зачем, не ек, ничего, за чемпионство могли бы и местными биться
Эталонно 😭😭😭
Болельщик спартака говорит, что у Зенита выхлопа 0 🤣🤣 Посмотри, кто выигрывает трофеи последние 6 лет.
+8
-4
+4
Ответ gPk
Прям ВСЕ не любят? :D
Ну все, кто за них не болеет, я ко всем клубам нейтрально отношусь, даже к коням, заклятым соперникам, а зенит прям раздражает, как всех раздражают можорики, которых обеспечивает папа(Газпром), а сам лох, ничего не может, даже стадион и то вам подарили за рубль
+3
0
+3
Ответ Сибирский литовец
Москвичей кстати везде не любят . Помню в Киеве так и было , при этом к Питеру хорошее отношение, как знак качества )
В Киеве до сих пор к Питеру хорошее отношение, лучше бы у них кого нибудь купили
+3
0
+3
Когда же вы нажрётесь ??
+3
0
+3
Ответ Александр Милосавлевич
"не только в России и за рубежом", но и... где еще?
На Марсе?
+4
-1
+3
Ответ *MVP*
еще и на народные деньги. а когда выступали в Европе, то только позорились и сделали Россию страной, куда едут только за деньгами. реально позор
Серьезно, это Зенит позорился в Европе?
Я так понимаю, остальные матчи команд из РПЛ вы не смотрели из принципа?
+19
-16
+3
Ответ schwein
Подождите, а чем мажорики, которых обеспечивает папа Газпром отличаются от мажориков, которых обеспечивает папа Лукойл, папа ВТБ, папа РЖД, папа Галицкий, папа ВЭБ и так далее?
Лукойл и Галицкий это частники, остальные всё же поскромнее чем зенит, вёл бы локо такую политику, я бы и их чихвостил, но они даже потолок зп ввели, это зенит до сих пор себя так ведёт, как будто ему завтра в лч играть и тем самым разогревает рынок
+3
0
+3
Ответ Akhor100
31 год, остался год контракта - 12 млн хорошее предложение. Но без Кордобы Краснодару тяжко будет, сейчас это ключевой, незаменимый игрок
Краснодар уходит в перестройку. Можно и отпускать.
+2
0
+2
Ответ инок
Просто не понимаю зачем Зениту столько новых игроков практически на все позиции, кроме вратарской...
Никто:
Абсолютно никто:
Латышонок на встрече с Семаком: я могу инсайда сыграть а еще ложную девятку, на крайняк трекартистой буду
+2
0
+2
Ответ marshalericsson1357
Скаутов зенита более не пускают в Бразилию? Или шерстить российский рынок мы не бросим?)
Конкуренты сами себя не ослабят
+7
-5
+2
Ответ инок
Просто не понимаю зачем Зениту столько новых игроков практически на все позиции, кроме вратарской...
Давайте я переформулирую ваш вопрос. Может быть тогда станет понятнее.
"Не понимаю, зачем журналисты и блогеры приписывают интерес Зенита к такому количеству игроков на все позиции, кроме вратарской, где и так у Зенита все в порядке с количеством и качеством игроков".
+7
-5
+2
Ответ Мишаня Кашников
Зачем Зениту так втариватся если играем в изоляции 🙄
Чтобы в юбилейный год не решать вопросы с чемпионством в последнем туре.
Это же ясно как белый день.
Идет перестраховка.
+4
-2
+2
Почему так дёшево? Если верить Карпову зимой предлагали 25 млн...
+3
-2
+1
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