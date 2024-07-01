«Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро. «Краснодар» не будет препятствовать уходу форварда («РБ Спорт»)

«Зенит» работает над подписанием Джона Кордобы.

По информации «РБ Спорт», Кордоба согласился перейти в « », при этом руководство « » не будет препятствовать уходу колумбийца.

В настоящий момент клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 10+2 млн евро.

В минувшем сезоне отметился 15 голами и 3 ассистами в 27 матчах Мир и стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь Матео Кассьерре (21). Подробная статистика 31-летнего форварда – здесь.

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