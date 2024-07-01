«Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро. «Краснодар» не будет препятствовать уходу форварда («РБ Спорт»)
«Зенит» работает над подписанием Джона Кордобы.
По информации «РБ Спорт», Кордоба согласился перейти в «Зенит», при этом руководство «Краснодара» не будет препятствовать уходу колумбийца.
В настоящий момент клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 10+2 млн евро.
В минувшем сезоне Кордоба отметился 15 голами и 3 ассистами в 27 матчах Мир РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь Матео Кассьерре (21). Подробная статистика 31-летнего форварда – здесь.
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Это обычная история сильнейших клубов по всему миру!
Спартак в 90-х тем же самым занимался ….
Или это другое ?!))))
Скоро ждем новостей о том, что он портит атмосферу на тренировках.
Болельщик спартака говорит, что у Зенита выхлопа 0 🤣🤣 Посмотри, кто выигрывает трофеи последние 6 лет.
Я так понимаю, остальные матчи команд из РПЛ вы не смотрели из принципа?
Абсолютно никто:
Латышонок на встрече с Семаком: я могу инсайда сыграть а еще ложную девятку, на крайняк трекартистой буду
"Не понимаю, зачем журналисты и блогеры приписывают интерес Зенита к такому количеству игроков на все позиции, кроме вратарской, где и так у Зенита все в порядке с количеством и качеством игроков".
Это же ясно как белый день.
Идет перестраховка.