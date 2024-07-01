9-й автогол забит на Евро-2024 – Вертонген срезал мяч в свои ворота в игре с Францией. У лучших бомбардиров – по 3 мяча
Ян Вертонген забил в свои ворота в игре с Францией в 1/8 финала Евро-2024.
Французская сборная обыграла команду Бельгии (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.
На 85-й минуте матча бельгийский защитник «Андерлехта» Ян Вертонген пытался накрыть удар Рандаля Коло-Муани, но мяч отскочил в сетку от ноги бельгийца.
Таким образом, Вертонген стал автором 9-го автогола на чемпионате Европы в Германии.
Ранее в свои ворота забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия), Самет Акайдин (Турция) и Робен Ле Норман (Испания).
При этом у лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца по 3 гола.
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дорого нынче черное дерево
Меня зовут капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом!".(c)
На ЧМ такого нет. Там всё более организованно ибо масштаб несоизмеримо больше и историческое наследие.
Смирись уже