9-й автогол забит на Евро-2024 – Вертонген срезал мяч в свои ворота в игре с Францией. У лучших бомбардиров – по 3 мяча

Теги Сборная Франции по футболу Андерлехт Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Евро-2024 Ян Вертонген Рандаль Коло-Муани Футбол

Ян Вертонген забил в свои ворота в игре с Францией в 1/8 финала Евро-2024.

Французская сборная обыграла команду Бельгии (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы. 

На 85-й минуте матча бельгийский защитник «Андерлехта» Ян Вертонген пытался накрыть удар Рандаля Коло-Муани, но мяч отскочил в сетку от ноги бельгийца. 

Таким образом, Вертонген стал автором 9-го автогола на чемпионате Европы в Германии.

Ранее в свои ворота забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия), Самет Акайдин (Турция) и Робен Ле Норман (Испания). 

При этом у лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца по 3 гола.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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74 комментария
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Ответ Папа Футбола
Автогол сравнялся с Платини, следующий его гол будет историческим!
Автогол на пошлом евро 11 штук наколотил
+108
-3
+105
Автогол сравнялся с Платини, следующий его гол будет историческим!
+111
-10
+101
Чемпионат Европы интереснее и сильнеее Чемпионата Мира, говорили они
+74
-10
+64
Ответ Burel
Какой убогий чемпионат. Спасибо Испании за глоток свежего воздуха хоть
Германия и Австрия тоже ниче.
+53
-1
+52
Какой убогий чемпионат. Спасибо Испании за глоток свежего воздуха хоть
+60
-15
+45
Ответ bulldozer
Германия и Австрия тоже ниче.
да и Швейцария вполне
+42
-2
+40
Ответ Роман
Гоат🐐
Автогоат*
+17
0
+17
Ответ Папа Футбола
Автогол сравнялся с Платини, следующий его гол будет историческим!
Гоат🐐
+16
-3
+13
Жаль Яна, живая легенда Бельгии, и вот так закончить свою 17-летнюю карьеру за сборную
+15
-3
+12
такой себе автогол
+13
-2
+11
Франция поражает воображение: 4 матча, в которых она забила 3 мяча: 2 автогола соперников и 1 с пенальти.
+11
0
+11
В принципе, это не случайность. Это ответ на всевозможные автобусы и частоколы ног в штрафной.
+9
-1
+8
Ответ bulldozer
Франция поражает воображение: 4 матча, в которых она забила 3 мяча: 2 автогола соперников и 1 с пенальти.
чисто на "свояках" играет)))
+8
0
+8
Ответ Хер с горы
Автогол на пошлом евро 11 штук наколотил
Пошлое ЕВРО - круто звучит)
+7
0
+7
француз Ricochet тоже весьма продуктивен
+6
0
+6
В этом сезоне за Золотой мяч поборются Автогол и Месси
+8
-3
+5
Ответ Consistency
Итого Франция забила 3 гола за 4 игры, два из которых автоголы и один - пенальти. Ни одного своего гола с игры, лол
зато нападение сборной Франции стоит под 500 миллионов))
дорого нынче черное дерево
+5
0
+5
Итого Франция забила 3 гола за 4 игры, два из которых автоголы и один - пенальти. Ни одного своего гола с игры, лол
+4
0
+4
Ни за один клуб он не заигран, сборные меняет как перчатки. Эффективность выше чем у Месси, настоящий киллер, как косатка!
+7
-3
+4
Ответ Oummm
Чемпионат Европы интереснее и сильнеее Чемпионата Мира, говорили они
Старый евро сильнее был, посмотрим на следующий ЧМ))
+4
0
+4
Ответ адекватное мнение
зато нападение сборной Франции стоит под 500 миллионов)) дорого нынче черное дерево
"Я не Негоро!
Меня зовут капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом!".(c)
+3
0
+3
Ответ ShadyL
Комментарий скрыт
Автогол говорит о низком качестве обороны)
На ЧМ такого нет. Там всё более организованно ибо масштаб несоизмеримо больше и историческое наследие.
+4
-2
+2
Автогол конечно лютый чел. До начала турнира никто в него не верил, а он вон что вытворяет.
+2
0
+2
Ответ Oummm
Чемпионат Европы интереснее и сильнеее Чемпионата Мира, говорили они
А что такое? Нет пенальти в каждом матче?
+17
-15
+2
Ответ Роман
У Заболотного тоже эффективность сейчас выше чем у Месси.
и при этом лига сильнее
+2
0
+2
Ответ everythingiknow00
а что с ним? тоже до финала в каждом матче ставили левые пенальти на чм?
До сих пор горит?В ворота Аргентины поставили два пенальти,или это не считается?Коло Муани специально не забил на последней минуте,тоже куплено?
Смирись уже
+4
-2
+2
Если пытался накрыть именно УДАР, то это не автогол
+4
-2
+2
Бред какой-то, теперь любое касание после удара, это автогол? Получается, киперы больше всех себе забивают:)
+1
0
+1
Я знаю как закончить это автогольное пиршество - начать ставить мне на автогол в матче. Гарантирую что их тогда больше не будет.
+1
0
+1
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается
+2
-1
+1
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