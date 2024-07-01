9-й автогол забит на Евро-2024 – Вертонген срезал мяч в свои ворота в игре с Францией. У лучших бомбардиров – по 3 мяча

Ян Вертонген забил в свои ворота в игре с Францией в 1/8 финала Евро-2024.

Французская сборная обыграла команду (1:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

На 85-й минуте матча бельгийский защитник « » пытался накрыть удар , но мяч отскочил в сетку от ноги бельгийца.

Таким образом, Вертонген стал автором 9-го автогола на чемпионате Европы в Германии.

Ранее в свои ворота забили Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия), Робин Гранач (Чехия), Риккардо Калафьори (Италия), Самет Акайдин (Турция) и Робен Ле Норман (Испания).

При этом у лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Жоржа Микаутадзе, Ивана Шранца по 3 гола.

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