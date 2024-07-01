Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 6 сентября на «ВТБ-Арене». Там игра «Динамо» – «Северсталь» в этот день (Baza)

Теги Северсталь Лужники премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Канье Уэст Динамо календарь ВТБ-Арена музыка Хоккей

Концерт Канье Уэста в Москве может пройти на арене «Динамо» в день матча КХЛ.

Как сообщает Baza, рэпер прибыл в Москву для выбора площадки, на которой пройдет мероприятие.

Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы она совпала с празднованием юбилея российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет.

В качестве вариантов места проведения концерта рассматриваются «Лужники» и «ВТБ-Арена». Самому Уэсту больше понравилась динамовская арена.

Концерт запланирован на 6 сентября. В этот же день на «ВТБ-Арене» должен состояться матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Северсталью».

Окончательное решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель.

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116 комментариев
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Ух ты, американец приехал, настоящий, чёрный американец из АМЕРИКИ, наш слон!! Мы нужны западным звёздам, про нас помнят!!! Политубежище этому чёрному любителю австрийских художников!!!
+221
-30
+191
Да, вряд ли перенесут дату ТАКОГО матча. Видимо Канье стоит присмотреться к ДК Энергетиков
+99
-4
+95
Ответ strelok16
Судя по реакции, которая была вчера, ажиотаж будет нереальный, и тут вопрос, стоит ли выбирать арену, которая намного меньше, чем Лужники?
Штаты всё загнивают и загнивают, а приезд какого-то американского репера чуть ли не из всех утюгов. Зазеркалье, однако
+114
-23
+91
Ответ Football Forever
Да, вряд ли перенесут дату ТАКОГО матча. Видимо Канье стоит присмотреться к ДК Энергетиков
Так это разогрев перед матчем
+50
0
+50
Ответ Football Forever
Да, вряд ли перенесут дату ТАКОГО матча. Видимо Канье стоит присмотреться к ДК Энергетиков
Забавный факт:
Если процитировать слова Канье Уэста, где он признается в симпатиях Гитлеру, то можно словить бан, а то и поднять статью УК РФ.
Но при всем при этом он желанный гость в столице.
О что тебе известно про двоемыслие?
И выступит ли у него на разогреве Шаман?
+53
-7
+46
Канье за Путина! За Россию!
+57
-14
+43
Судя по реакции, которая была вчера, ажиотаж будет нереальный, и тут вопрос, стоит ли выбирать арену, которая намного меньше, чем Лужники?
+44
-7
+37
Тарелку рыбных палочек к билету.
+29
-2
+27
Огоооо омериканец приехал, гость заморский, аааа!!!! 11
+35
-11
+24
Интересно , если его жена сделает ему минет, катаясь по Москве - реке, напротив храма ХС, что тогда будет делать государственный традиционный рупор 😀
+28
-6
+22
концерт почитателя австрийского художника, который восхищался нацистами и за это был забанен Маском в своей соцсети))
+22
-3
+19
Ответ mootoo
он не боится культуры отмены? ведь в мире свободы слова так принято
Он психически не совсем здоров.
Думаю ему все равно на культуру отмены.
Главное что бы Бьянка ходила голая и босиком.
+19
-1
+18
Ответ reddman
концерт почитателя австрийского художника, который восхищался нацистами и за это был забанен Маском в своей соцсети))
Тянется к родному, к кремлю
+17
-4
+13
Ответ rarog
Камон, ну это элементарный маркетинг выбирать площадку чтобы она была заполнена под завязку и все спрашивали друг у друга билетик лучше чем нагреться на большом количестве билетов но выступать на стадионе с проплешинами
Проплешины на Канье во время, когда к нам толком никто не приезжает из зарубежных суперзвёзд? Ты серьезно?)
+13
0
+13
Ответ Samuel L. Jackson
Комментарий скрыт
Это пропаганда внутри пропаганды. А ты пропагандируешь пропаганду антипропаганды пропаганды России. Чел так и в Лимб попасть можно. Не потеряй юлу
+11
0
+11
Это который гитлеру поклоняется?))
+14
-3
+11
Ответ Dimario
Канье за Путина! За Россию!
"За Родину в торец !"
+9
0
+9
Уже билеты по 12к толкают аха
+11
-2
+9
Вопрос к знающим: а что Гоша Рубчинский так крут и известен в мире? Я от моды далёк, видел его футболку с надписью "Гоша Рубчинский" и пару раз слышал о нём в форме усмешек...
+10
-1
+9
Ответ alexis2020
Где живёшь, если не секрет?
Кострома
+10
-1
+9
Будет интересно, если этот гражданин зачитает что-нибудь из своего репертуара, например VULTURES на стадионе Динамо:) Хотелось бы посмотреть на лица VIP -ов

She snottin’ that P out that D
She want me to put some of this coke in her butt, ugh
She Russian, I beat up the pussy for Ukraine
Bought her a bag and I filled it with loose change
Just like my exes, she told me that "You changed," yeah, yeah, yeah
+10
-2
+8
Бред, он прилетел на день рождения к Гоше Рубчинскому
+8
-1
+7
Ответ deligy
Тарелку рыбных палочек к билету.
Для гей-рыбы
+8
-1
+7
Гейфиш)
+7
-1
+6
Ответ stPieXIII
Интересно , если его жена сделает ему минет, катаясь по Москве - реке, напротив храма ХС, что тогда будет делать государственный традиционный рупор 😀
Возведет в главные скрепы.
+11
-5
+6
Ответ Птюч
Интересно откуда такие мысли у человека.
Была с ним история )
+6
0
+6
Ответ Olavi Ranta
Вопрос к знающим: а что Гоша Рубчинский так крут и известен в мире? Я от моды далёк, видел его футболку с надписью "Гоша Рубчинский" и пару раз слышал о нём в форме усмешек...
Да кто тут может быть близок к моде.
Педофил с деньгами.
+9
-4
+5
наш шизослон. неиллюзорно считаю, что ему надо выступить в большом кремлевском дворце, лужниках, на красной площади, а вишенкой на торте будет вручение Канье паспорта гражданина России из рук Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Yashin
Штаты всё загнивают и загнивают, а приезд какого-то американского репера чуть ли не из всех утюгов. Зазеркалье, однако
Не какой-то, а буквально реинкарнация Моцарта.
+8
-4
+4
Ответ strelok16
Комментарий удален модератором
То есть не сносят и не отменяют, но кто-то не в счет?

Рассказывайте. Многим артистам, не поддержавшим СВО, поразительным образом не дают выступать в России совсем.

Это не отмена?)
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