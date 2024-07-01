Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 6 сентября на «ВТБ-Арене». Там игра «Динамо» – «Северсталь» в этот день (Baza)
Концерт Канье Уэста в Москве может пройти на арене «Динамо» в день матча КХЛ.
Как сообщает Baza, рэпер прибыл в Москву для выбора площадки, на которой пройдет мероприятие.
Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы она совпала с празднованием юбилея российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет.
В качестве вариантов места проведения концерта рассматриваются «Лужники» и «ВТБ-Арена». Самому Уэсту больше понравилась динамовская арена.
Концерт запланирован на 6 сентября. В этот же день на «ВТБ-Арене» должен состояться матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Северсталью».
Окончательное решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель.
Если процитировать слова Канье Уэста, где он признается в симпатиях Гитлеру, то можно словить бан, а то и поднять статью УК РФ.
Но при всем при этом он желанный гость в столице.
О что тебе известно про двоемыслие?
И выступит ли у него на разогреве Шаман?
Думаю ему все равно на культуру отмены.
Главное что бы Бьянка ходила голая и босиком.
She snottin’ that P out that D
She want me to put some of this coke in her butt, ugh
She Russian, I beat up the pussy for Ukraine
Bought her a bag and I filled it with loose change
Just like my exes, she told me that "You changed," yeah, yeah, yeah
Педофил с деньгами.
Рассказывайте. Многим артистам, не поддержавшим СВО, поразительным образом не дают выступать в России совсем.
Это не отмена?)