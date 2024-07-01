Концерт Канье Уэста в Москве может пройти 6 сентября на «ВТБ-Арене». Там игра «Динамо» – «Северсталь» в этот день (Baza)

Концерт Канье Уэста в Москве может пройти на арене «Динамо» в день матча КХЛ.

Как сообщает Baza, рэпер прибыл в Москву для выбора площадки, на которой пройдет мероприятие.

Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы она совпала с празднованием юбилея российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет.

В качестве вариантов места проведения концерта рассматриваются «Лужники» и «ВТБ-Арена». Самому Уэсту больше понравилась динамовская арена.

Концерт запланирован на 6 сентября. В этот же день на «ВТБ-Арене» должен состояться матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Северсталью».

Окончательное решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель.