Экс-форвард «Калгари» Дюбе перешел в минское «Динамо». Он фигурант секс-скандала с участием игроков сборной Канады-2018
Минское «Динамо» договорилось о подписании контракта с Диллоном Дюбе.
Об этом сообщает телеграм-канал белорусского клуба.
Последние шесть сезонов 25-летний форвард провел в НХЛ, выступая за «Калгари». Всего в 325 матчах лиги на его счету 127 (57+70) очков.
Дюбе дважды представлял Канаду на молодежных чемпионатах мира. На МЧМ-2017 стал серебряным призером, на МЧМ-2018 – чемпионом мира, будучи капитаном команды и набрав 5 (3+2) очков в 7 матчах.
Дюбе – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера. Ранее сообщалось, что судебный процесс по этому делу начнется не раньше августа.
Ранее стало известно, что Дюбе близок к подписанию контракта с минским «Динамо» на один год.
Учитывая что Дюбе был капитаном той молодёжки, будет отвечать как главарь и организатор)