Экс-форвард «Калгари» Дюбе перешел в минское «Динамо». Он фигурант секс-скандала с участием игроков сборной Канады-2018

Теги переходы Калгари НХЛ Динамо Минск КХЛ Диллон Дюбе Хоккей

Минское «Динамо» договорилось о подписании контракта с Диллоном Дюбе.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского клуба.

Последние шесть сезонов 25-летний форвард провел в НХЛ, выступая за «Калгари». Всего в 325 матчах лиги на его счету 127 (57+70) очков.

Дюбе дважды представлял Канаду на молодежных чемпионатах мира. На МЧМ-2017 стал серебряным призером, на МЧМ-2018 – чемпионом мира, будучи капитаном команды и набрав 5 (3+2) очков в 7 матчах.

Дюбеодин из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера. Ранее сообщалось, что судебный процесс по этому делу начнется не раньше августа.

Ранее стало известно, что Дюбе близок к подписанию контракта с минским «Динамо» на один год.

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21 комментарий
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Миграция половых активистов)
Учитывая что Дюбе был капитаном той молодёжки, будет отвечать как главарь и организатор)
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Ответ Габорик
По традиции, через полгода амнистируют и назад в НХЛ?
По традиции культуры отмены, даже если их всех признают невиновными, больше никто из них не появится в нхл
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Джош Брук, Ксавье Уэлле, Шипачев, Кареев, теперь еще и Дюбель. интересные новички
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Маклауд, Фут и Харт тоже скоро в КХЛ появятся
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Маклеода тоже в кхл бы. Думается, вообще звездой быть может
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Ох, лучший новичок межсезонья 2024
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Макдэвид точно не к кому не приставал? Клубы Минска, Москвы и Санкт-Петербурга будут готовы взять на поруки заблудшего нападающего.
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Ответ Вадим Сидоров
Миграция половых активистов) Учитывая что Дюбе был капитаном той молодёжки, будет отвечать как главарь и организатор)
" Паровозом пойдёшь.. "(С)
+3
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+3
По традиции, через полгода амнистируют и назад в НХЛ?
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Остров Тортуга приветствует нового члена
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Со времён Ковальчука такие топовые НХЛцев не приезжали, посмотрим как у него получится
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Комментарий удален модератором
Ответ brig_Mercury
Макдэвид точно не к кому не приставал? Клубы Минска, Москвы и Санкт-Петербурга будут готовы взять на поруки заблудшего нападающего.
Проверить нужно. Наверняка что нибудь, да есть. Ромборисыч довёл бы до ума канадского бегунка😁
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Ответ Андрей Балабаев
Комментарий удален модератором
Там справедливый суд все решил, а тут справедливый суд ещё не решил, это совсем другое
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Ответ Дмитрий Кутузов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Антон Ольшевский
По традиции культуры отмены, даже если их всех признают невиновными, больше никто из них не появится в нхл
Вообще то если признают невиновными то все будет ок. Условного отмененного Депа Дисней с утра до вечера зовет назад. Вопрос сам Депп не хочет. У этих парней все сложнее их всех пригласили в участок после расследования. То есть уже были какие то улики.
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очень приличный игрок. Минск в этом сезоне будет в полном порядке
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интересная банда собирается, за Минском последним.
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