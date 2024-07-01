Экс-форвард «Калгари» Дюбе перешел в минское «Динамо». Он фигурант секс-скандала с участием игроков сборной Канады-2018

Минское «Динамо» договорилось о подписании контракта с Диллоном Дюбе.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского клуба.

Последние шесть сезонов 25-летний форвард провел в , выступая за « ». Всего в 325 матчах лиги на его счету 127 (57+70) очков.

Дюбе дважды представлял Канаду на молодежных чемпионатах мира. На МЧМ-2017 стал серебряным призером, на МЧМ-2018 – чемпионом мира, будучи капитаном команды и набрав 5 (3+2) очков в 7 матчах.

– один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера. Ранее сообщалось, что судебный процесс по этому делу начнется не раньше августа.

Ранее стало известно, что Дюбе близок к подписанию контракта с минским « » на один год.