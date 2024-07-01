Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)

Теги происшествия UFC MMA Хабиб Нурмагомедов деньги Бокс/MMA/UFC

ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов.

Телеграм-канал Mash сообщает, что федеральная налоговая служба арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Утверждается, что поводом для ареста стал долг дагестанца в размере 297 млн рублей.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца. Одна из них – ООО «Хикмет тревел» (занималась туризмом). Причина – недостоверные сведения в официальных бумагах. Помимо этого, заблокированы счета благотворительного фонда Нурмагомедова.

Ранее в школе MMA имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.

Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале хештегом «Конор был прав»

Конор − о Лобове: «Эй, Крыстем, как тебе новости о Хабибе? Тебе надрали зад отборные бандиты»

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72 комментария
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То есть, пока он устраивал травлю русских артистов, регулярно публиковал исламистский скам, вписывался за антисемитов, долги налоговую не волновали. И только после теракта до них начало что-то доходить.
+174
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+166
Вангую, что не заплатит. Мне кажется у них что-то в религии с этим связано. Как и отказ платить за ЖКХ. Нужно уважать местные традиции)))
+140
-8
+132
Ответ Дмитрий Караваев
Вангую, что не заплатит. Мне кажется у них что-то в религии с этим связано. Как и отказ платить за ЖКХ. Нужно уважать местные традиции)))
Зато помню, как он говорил, что Дагестан обеспечивает электроэнергией остальную Россию)))
+93
-1
+92
Интересно будет узнат мнения знающих людей по поводу огромного количества всяких благотворительных фондов, которые на свое имя только ленивый не оформил. Складывается такое впечатление, что это какая-то схема по уходу от уплаты налогов
+63
-2
+61
Ответ Богдан
Интересно будет узнат мнения знающих людей по поводу огромного количества всяких благотворительных фондов, которые на свое имя только ленивый не оформил. Складывается такое впечатление, что это какая-то схема по уходу от уплаты налогов
Именно так.
+60
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+59
Хасбика бы еще налоговой проверить. Если в лупу рассмотрят, хотя Бастрыкин может своей поделиться
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-2
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Какое совпадение - сразу после событий в Махачкале.
+51
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Щас наверное напишет, что шайтаны и неверные начали против него крестовый поход. Зажимают частное и честное предпринимательство, которое направлено на процветание его родного региона
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+34
Спонсор террористов!!!
+32
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+29
Ответ Богдан
Интересно будет узнат мнения знающих людей по поводу огромного количества всяких благотворительных фондов, которые на свое имя только ленивый не оформил. Складывается такое впечатление, что это какая-то схема по уходу от уплаты налогов
Это практикуется давно, проверенная схема ухода от налогов. Толстосум подарил детскому дому набор кухонной посуды, растиражировал через проплаченные СМИ эту благотворительную акцию, и налоговые льготы обеспечены.
+32
-3
+29
Почему то вспомнилось что Абдулманап Нурмагомедов запрещал Хабибу выходить в ринг с флагом России ...
+34
-6
+28
Давно пора заняться пропагандистами ваххабизма. Тот же Махачев вообще не скрывает своей принадлежности к джихадистам. Раз государство не может или боится предъявить профильную статью, то хоть через налоговую их надо давить. Аль Капоне тоже посадили за неуплату налогов.
+31
-3
+28
Хабиб своё будущее с Россией не связывает, поэтому думаю ему всё равно) Арестуют имущество его фирм на копейки, остальное останется висеть)) А изредка в Россию будет приезжать под личные гарантии каких-нибудь чиновников)
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Ответ Олег Жуков
Какое совпадение - сразу после событий в Махачкале.
Неожиданно, не правда ли?
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Ответ Alcibiades
То есть, пока он устраивал травлю русских артистов, регулярно публиковал исламистский скам, вписывался за антисемитов, долги налоговую не волновали. И только после теракта до них начало что-то доходить.
Лучше поздно, чем никогда?
+24
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+20
Неужели до начальства наконец-то дошло, откуда берутся все эти крокус-холлы, подрывы и перестрелки на Кавказе? Аж не верится. Ну, а налоговой - удачи, начните прибивать эту нечисть.
+15
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Наконец-то.
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Интересно, сколько просуществовала туристическая фирма Хабиба, прежде чем обнаружились недостоверные сведения в официальных бумагах.
+10
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Этот исламист отмывает огромные бабки для террористов.
+9
0
+9
Ответ Вадим Евстратов
Это практикуется давно, проверенная схема ухода от налогов. Толстосум подарил детскому дому набор кухонной посуды, растиражировал через проплаченные СМИ эту благотворительную акцию, и налоговые льготы обеспечены.
Ровно на сумму, равную стоимости подаренный посуды.
Это не так работает
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0
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У него уже давно деньги не тут, не будет же он Дагестан за свои деньги развивать, ахахаха
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+7
Ответ Мишаня Кашников
Махачев вообще выдал после теракта в Дербенте, типо нервных убивать нехорошо
Махачевым вообще давно прокуратура должна заниматься. Как и многими другими персонажами. Но когда власть прощает захват аэропорта, то о чем говорить? Надо было тогда прессовать по самому жёсткому сценарию, как дикарей, так и их кураторов с провокаторами. Но даже после массовых убийств, какие-то нелепые и вялые попытки кого-то приструнить.
+6
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Маленькая 🐭, Конор был прав.
+5
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Вот прямо ничего не предвещало, ага...
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Ответ MortalVombat
Так все же писали что это фейк и все это черти говорят на Хабиба. Сейчас получается от сам черт или нет пока?
так он всегда им был
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Эээ!
Ээээ!
Эээээ!
+5
0
+5
Ответ Alcibiades
То есть, пока он устраивал травлю русских артистов, регулярно публиковал исламистский скам, вписывался за антисемитов, долги налоговую не волновали. И только после теракта до них начало что-то доходить.
Как вообще могут быть связаны какие-то высказывания с налоговой?
+7
-2
+5
Ответ Олег Жуков
Какое совпадение - сразу после событий в Махачкале.
Новость о проблемах с налоговой была раньше
+5
-1
+4
Ответ дон Рэба
Давно пора заняться пропагандистами ваххабизма. Тот же Махачев вообще не скрывает своей принадлежности к джихадистам. Раз государство не может или боится предъявить профильную статью, то хоть через налоговую их надо давить. Аль Капоне тоже посадили за неуплату налогов.
Махачев вообще выдал после теракта в Дербенте, типо нервных убивать нехорошо
+5
-1
+4
Ответ Антон Орехов
Спонсор террористов!!!
дагестанский Бен Ладен. Тот же тоже был успешным бизнесменом и доходы отправлял на помощь террористам.
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