Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)
ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов.
Телеграм-канал Mash сообщает, что федеральная налоговая служба арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Утверждается, что поводом для ареста стал долг дагестанца в размере 297 млн рублей.
Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца. Одна из них – ООО «Хикмет тревел» (занималась туризмом). Причина – недостоверные сведения в официальных бумагах. Помимо этого, заблокированы счета благотворительного фонда Нурмагомедова.
Ранее в школе MMA имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски в связи с терактами в Махачкале и Дербенте.
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