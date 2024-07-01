УЕФА проверит поведение Беллингема в матче со Словакией. Хавбек Англии помахал рукой возле паха

УЕФА проверит поведение Джуда Беллингема в матче со сборной Словакии.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

сообщил, что проведет проверку относительно «возможного нарушения основных правил достойного поведения» хавбеком.

Ранее сообщалось, что 21-летнего футболиста вряд ли накажут.

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