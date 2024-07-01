УЕФА проверит поведение Беллингема в матче со Словакией. Хавбек Англии помахал рукой возле паха

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная Словакии по футболу Джуд Беллингем Футбол

УЕФА проверит поведение Джуда Беллингема в матче со сборной Словакии.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

УЕФА сообщил, что проведет проверку относительно «возможного нарушения основных правил достойного поведения» хавбеком. 

Ранее сообщалось, что 21-летнего футболиста вряд ли накажут. 

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45 комментариев
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Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
+78
-14
+64
Давно пора наказывать футболистов,один призывает убивать сербов, другой членом на весь мир машет
+29
-8
+21
Ответ войд
Это другое)
Вчера Ямаль и Нико танцевали после гола. Винисиуса за такие же танцы загнобили на испанском ТВ и назвали провокатором. Но это, очевидно, другое.
+34
-13
+21
Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
Это другое)
+31
-13
+18
Своему парню-другу помахал видимо
+21
-12
+9
Ответ фанат спартака с 1967
Давно пора наказывать футболистов,один призывает убивать сербов, другой членом на весь мир машет
Он рукой махал, а не членом. Видимо не то видео посмотрел)
+6
0
+6
"Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей"
Домой, к близким друзьям, можешь теперь не возвращаться. Нет у тебя больше друзей!.
+8
-3
+5
Ответ jqzn88xn6n
Своему парню-другу помахал видимо
Как в детском стихотворении: ... Я ему сказал "нахал", а он мне .... помахал☝🏻🤣
+6
-1
+5
Пусть сдаст анализы, вдруг у него там неприятные ощущения
+2
0
+2
Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
есть одна проблема) проверка начата УЕФА, а ЧМ не в юрисдикции УЕФА))
+3
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+2
Ответ Homelander_666
Вчера Ямаль и Нико танцевали после гола. Винисиуса за такие же танцы загнобили на испанском ТВ и назвали провокатором. Но это, очевидно, другое.
Обрати внимание, что количество минусов на момент моего ответа практически равно количеству плюсов. Лучшая иллюстрация публики на спортсе) Топорнейшие двойные стандарты во всей красе, вот тупо даже без объяснения позиции, почему "это другое" - просто в отношении совершенно одинаковых событий, и никому ничего не жмёт. Да и ладно бы только юзеры спортса. УЕФА/ФИФА занимаются тем же самым, это страшнее.
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Этого быдло джудка давно надо угомонить
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"Но, не просто помахал..."(с)
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Проветривал)
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Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
и какое это имеет оношение к даннлму эпизоду?
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Это ещё Лукаку не забивал! ))
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А потом занюхнул еще.
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Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
Э.Мартинес не претендовал на ЗМ, а Джуд претендует.
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Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
Это было во время матча?
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Ответ Александр Орлов
Комментарий удален модератором
🧯
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Ответ Scholesss
Эмилиано Мартинес видимо должен был в декабре 2022 года пожизненную дисквалификацию получить, если руководствоваться той же логикой
Я не смотрел, напомните, а он во время матча это делал? Если после матча , то действительно "это другое"
+3
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+1
УЕФА, где У - урология)
+2
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0
Ответ Капибарбер
Лол, эта ветка была создана исключительно из-за того, что у самого первого комментатора до сих пор горит от победы Месси на ЧМ)
Зачем вы пихаете Лео туда, где о нём ни слова нет? Наброс не удался, бро, на ЧМ шарами Мартинес размахивал)
Вот ровным счётом ничего против Месси не имею. А как раз-таки наличие вашего совершенно неуместного комента - иллюстрация вашего (!) пожара, тлеющего годами, видимо :)
+1
-1
0
Ответ xDe xDe
Обрати внимание, что количество минусов на момент моего ответа практически равно количеству плюсов. Лучшая иллюстрация публики на спортсе) Топорнейшие двойные стандарты во всей красе, вот тупо даже без объяснения позиции, почему "это другое" - просто в отношении совершенно одинаковых событий, и никому ничего не жмёт. Да и ладно бы только юзеры спортса. УЕФА/ФИФА занимаются тем же самым, это страшнее.
Давно известно, что у многих горит от Реала, особенно у барсофанов и глоров АПЛ, потому что Мадрид регулярно наказывает их любимые клубы на поле. Вот эти лицемеры и отрываются в комментариях, как могут. В Испании тоже полно антимадридистов, которые любят двойные стандарты.
+4
-4
0
Учился у Соболева🤔
+1
-1
0
Чемпионат унылое авно, хоть скандалы, расследования развлекают.
+1
-1
0
Ответ Homelander_666
Вчера Ямаль и Нико танцевали после гола. Винисиуса за такие же танцы загнобили на испанском ТВ и назвали провокатором. Но это, очевидно, другое.
Комментарий удален модератором
Проветривал
+2
-2
0
Мартинеса в таком случае надо точно отстранить было
+1
-1
0
У Соболева научился. )
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