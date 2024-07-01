УЕФА проверит поведение Беллингема в матче со Словакией. Хавбек Англии помахал рукой возле паха
УЕФА проверит поведение Джуда Беллингема в матче со сборной Словакии.
Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».
УЕФА сообщил, что проведет проверку относительно «возможного нарушения основных правил достойного поведения» хавбеком.
Ранее сообщалось, что 21-летнего футболиста вряд ли накажут.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Домой, к близким друзьям, можешь теперь не возвращаться. Нет у тебя больше друзей!.
Вот ровным счётом ничего против Месси не имею. А как раз-таки наличие вашего совершенно неуместного комента - иллюстрация вашего (!) пожара, тлеющего годами, видимо :)