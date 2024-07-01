«Спартак» объявил об уходе Промеса: «Говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным на данном этапе»

Квинси Промес перестал быть игроком «Спартака».

Клуб объявил о том, что срок контракта нидерландского футболиста истек.

« полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным

При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в «Спартак» в 2021-м.

Голландец стал одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017-м. Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» в «Лужниках».

Всего Квинси провел за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это 6-й результат в истории клуба», – говорился в заявлении « ».

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.