«Спартак» объявил об уходе Промеса: «Говорить о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным на данном этапе»

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Квинси Промес Футбол

Квинси Промес перестал быть игроком «Спартака».

Клуб объявил о том, что срок контракта нидерландского футболиста истек.

«Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ.

К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным

При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в «Спартак» в 2021-м.

Голландец стал одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России в 2017-м. Пять лет спустя он же забил решающий мяч в финале Кубка России против «Динамо» в «Лужниках».

Всего Квинси провел за нашу команду 235 матчей, в которых забил 114 мячей — на сегодня это 6-й результат в истории клуба», – говорился в заявлении «Спартака».

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.

Материалы по теме

118 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Теперь у Промеса другая дорожка
+197
-11
+186
Ответ error505
Не ожидал такого от Спартака
Да, я тоже адекватности от них не ждал)
+107
-15
+92
Типичный уголовник, наркота, поножовщина
+81
-28
+53
Удачи на зоне легенда
+57
-8
+49
Ответ Alex
Да, я тоже адекватности от них не ждал)
Тут нет адекватности. Просто так сложилось. Обстоятельства непреодолимой силы. А по сообщению видно, что успей Промес слинять из ОАЭ, то пылил бы сейчас уголовник в Спартаке и Спартак со спартачами этому бы очень даже радовались.
+61
-17
+44
Короче , если бы не тюрьма , играл бы до сих пор. Даже с судимостью
+41
-5
+36
Не ожидал такого от Спартака
+31
-7
+24
Ответ Кирилл Дёминский
Теперь у Промеса другая дорожка
Главное, смотри, знали же, чем кончится, не расторгали. Не кончился бы контракт, так и встречали хлебом-солью.
+35
-12
+23
>из-за личных причин
>эти обстоятельства

Это они про полторы тонны кокаина в порту?
+33
-12
+21
Ответ Alexander Lyakhov
Получается, усилия российской дипломатии во главе с высокопоставленным болельщиком Спартака не дали результата?
Ты серьёзно думаешь, что нашим дипломатам есть дело до этого наркобарыги?
+21
-4
+17
Но Рафик же не виноват, говорили они и что это все газпромомассонский заговор
+20
-7
+13
Ответ Кирилл Дёминский
Теперь у Промеса другая дорожка
Теперь заслужил фит с Чипинкосом. Настоящий "гэнгста щит"
+17
-5
+12
"При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу."

"...Такие авторитетные поставщики на дороге не валяются", тихо добавили они куда-то в сторону :))

А вообще, испанский стыд, конечно.
+17
-8
+9
Стыдно за наш Спартак. Пнули в очередной раз свою легенду.
+8
-1
+7
Откинулся братуха
+9
-2
+7
Карпов соврал? Вот это неожиданность!
+7
-1
+6
То есть теперь защиты СМИ не будет.
Бандита можно называть бандитом
Анзор как ты там?
+7
-2
+5
Наконец-то
Столько держать на контракте этого уголовника, просто позор
+8
-3
+5
Наконец поняли что не реально его сюда вывезти. А иначе бы заявили и выпускали наркобарыгу без зазрения совести
+6
-1
+5
Всеми силами пытались опозориться, но не вышло
+8
-4
+4
Слили Антоху в максимальной попытке сохранить лицо.
+9
-5
+4
Столько времени носятся с этим утырком. Позорище...
+4
0
+4
Я с огромным удивлением сейчас узнал, что контракт не был разорван)))
+4
-1
+3
Ответ Owen_the_Simple
>из-за личных причин >эти обстоятельства Это они про полторы тонны кокаина в порту?
А чем не личная причина? Его же полторы тонны, как все считают
+4
-1
+3
Ответ Дарья Новикова
Адекватное решение в сложившейся ситуации, спасибо ему за все
никакого решения не было просто контракт закончился. Если приедет подпишут новый. Они что должны были его продлевать?
+4
-1
+3
Ответ Alex
Но Рафик же не виноват, говорили они и что это все газпромомассонский заговор
Борзыкин и Кузьмич прям выпусками пилили об "нетакусе и шгазозагаваре
+4
-2
+2
Ответ Сергей Шумкин
Комментарий удален модератором
Очкошникам из голландской таможни?
+2
-1
+1
Ответ Xm.md
Почему может быть только 2 точки зрения - твоя и неправильная?
Потому что в деле о торговле наркотиками может быть лишь 2 точки зрения. И да, вторая - неправильная и гнусная.
+1
0
+1
Очень крутой легионер несмотря на то, что ввязался в плохую историю
+3
-2
+1
хэппи энд
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий