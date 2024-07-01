Шестеркин хочет 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Кэпхит вратаря сейчас – 5,66 млн

Теги Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин деньги Хоккей

Игорь Шестеркин хочет почти 13 миллионов долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Действующее соглашение 28-летнего российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

По данным New York Post, представители голкипера стремятся подписать договор, по которому оклад хоккеиста составит 12,9 миллиона долларов. Это соответствует 14% в платежной ведомости клуба при потолке зарплат 92 миллионов долларов в сезоне-2025/26.

На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В нынешнем сезоне Игорь Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.

50 комментариев
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А чего не 20?
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Стандартый подход: «Проси больше, чем хочешь, и получишь столько, сколько и планировал».
Один минус: могут послать на ###, у меня так коллега вместо заслуженного повышения, отправился искать новую работу.
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Правильно, нужно ковать железо пока горячо!
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в этой регулярке на такие деньги он не играл однозначно.
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А ему плохо не будет?
Много хочет
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Ответ *MVP*
так контракт Бобровского ужасен
Во Флориде с этим не согласятся
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Ответ Евгений Тарцан
Понятно,что получит меньше,но такой запрос прям сверх наглости
Шестёркин - железно в топ-3 вратарей лиги, уже имеет Везину и в плей-офф команду тащит. Если Бобровский получил 10 в 2019, а Прайс больше 10 сто лет назад, почему Игорь с учётом повышения потолка не может просить больше 12? Лучшие игроки команд получают 12+, если они нападающие, так почему не может лучший игрок-вратарь
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Ответ Дима Миронов
Комментарий скрыт
И с таким ценником за него - тоже
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Ответ Вечно в бане
Стандартый подход: «Проси больше, чем хочешь, и получишь столько, сколько и планировал». Один минус: могут послать на ###, у меня так коллега вместо заслуженного повышения, отправился искать новую работу.
Игорь найдет новую работу вообще без проблем, если пошлют. И наверняка найдутся желающие и 12+ ему дать.
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десятки как у Боба вполне достаточно, учитывая их сопоставимый уровень
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Ответ Иван_Ефанов
Имеет место быть такой запрос, учитывая: повышенные налоги в Нью-Йорке, повышение потолка зарплат, тот же Боб получает 10,5
Бобровский получает ровно $ 10 млн.
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Ответ Иван_Ефанов
Правильно, нужно ковать железо пока горячо!
Понятно,что получит меньше,но такой запрос прям сверх наглости
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Ответ rent56
Думаю могут его обменять на дорого, если найдут в своей системе вратаря своего Томпсона.
Чтоб его обменять, надо не мало выложить компенсации за него ))
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xD xD xD
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Ответ Stan GL
Молодец Игорь, тряси их по полной
А что они ему сделали?
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Ответ jqzn88xn6n
А чего не 20?
А сколько по вашему должен стоить, наверное, самый лучший и стабильный вратарь лиги?
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это многолетний контракт, поэтому надо учитывать, что потолок будет расти вместе с зарплатами хоккеистов, кроме того он уже поиграл здорово за меньшие деньги, так что все реально, думаю от 11 до 12
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Перебор) Сказу с 6 до 13, так не быает. Хотя 8
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Не жирновато хочет Игорёк??? Мне кажется 9 - 9.5 это его ценна?
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Ну как бы последние 2 сезона шестера показывает сильную игру , но даже в финал не вышли кубка Стенли , что то у меня сомнения что рейнджеры столько насыпят , это может ударить по их чемпионским амбициям
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Очень много, но с другой стороны, понятийно, сколько копы сэкономили, имея Игоря за 5,66 млн. в год
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