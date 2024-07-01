Шестеркин хочет 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Кэпхит вратаря сейчас – 5,66 млн

Игорь Шестеркин хочет почти 13 миллионов долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Действующее соглашение 28-летнего российского вратаря с « » с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

По данным New York Post, представители голкипера стремятся подписать договор, по которому оклад хоккеиста составит 12,9 миллиона долларов. Это соответствует 14% в платежной ведомости клуба при потолке зарплат 92 миллионов долларов в сезоне-2025/26.

На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В нынешнем сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.