Шестеркин хочет 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Кэпхит вратаря сейчас – 5,66 млн
Игорь Шестеркин хочет почти 13 миллионов долларов в год по контракту с «Рейнджерс».
Действующее соглашение 28-летнего российского вратаря с «Рейнджерс» с зарплатой 5,66 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.
По данным New York Post, представители голкипера стремятся подписать договор, по которому оклад хоккеиста составит 12,9 миллиона долларов. Это соответствует 14% в платежной ведомости клуба при потолке зарплат 92 миллионов долларов в сезоне-2025/26.
На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.
В нынешнем сезоне Игорь Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 92,7% бросков.
Один минус: могут послать на ###, у меня так коллега вместо заслуженного повышения, отправился искать новую работу.
Много хочет