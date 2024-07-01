Соболенко снялась с «Уимблдона»

Третья ракетка мира пропустит « » из-за травмы плеча.

Белоруска досрочно завершила сегодняшнюю тренировку и снялась с турнира.

«Мое сердце разбито, но я вынуждена сообщить, что не смогу сыграть на «Уимблдоне» в этом году. Я перепробовала все, чтобы подготовиться, но, к сожалению, плечо не справляется. На сегодняшней тренировке я старалась изо всех сил, но команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию.

Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю, что в следующем году вернусь сильнее, чем когда-либо», – написала Соболенко.

В основной сетке ее заменит лаки-лузер россиянка . Она сыграет с Эминой Бекташ.