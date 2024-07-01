Соболенко снялась с «Уимблдона»

Теги травмы Уимблдон WTA Арина Соболенко Эрика Андреева Теннис

Третья ракетка мира Арина Соболенко пропустит «Уимблдон» из-за травмы плеча.

Белоруска досрочно завершила сегодняшнюю тренировку и снялась с турнира.

«Мое сердце разбито, но я вынуждена сообщить, что не смогу сыграть на «Уимблдоне» в этом году. Я перепробовала все, чтобы подготовиться, но, к сожалению, плечо не справляется. На сегодняшней тренировке я старалась изо всех сил, но команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию.

Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю, что в следующем году вернусь сильнее, чем когда-либо», – написала Соболенко.

В основной сетке ее заменит лаки-лузер россиянка Эрика Андреева. Она сыграет с Эминой Бекташ.

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не разделяю хейта к Сабаленке.... А тем более злорадства по травме. Хотя турнир теперь станет более непредсказуемым,конечно...
+47
-10
+37
Эрика давай надевай свои любимые белые шорты Локоуст и вперёд, такая честь заменить Арину редко кому выпадает...
+16
-2
+14
Ответ deligy
Комментарий удален пользователем
ну да. 2-3 ракетка мира, двукратная обладательница ТБШ - так себе. мимо проходила и ни на что не влияла..
+13
-1
+12
Нашла еще одного женатого мужика в Лондоне.
+22
-15
+7
Ответ Великий Алонсо
Повезло Эрике однако, мало того, что лаки лузер, так ещё и соперница легче не придумаешь, во 2 круг должна проходить.
она 4 гейма взяла у девчонки с конца третьей сотни, для нее априори не может быть легкой соперницы в основной сетке
+9
-2
+7
Повезло Эрике однако, мало того, что лаки лузер, так ещё и соперница легче не придумаешь, во 2 круг должна проходить.
+7
-2
+5
Жаль Арину, ну хоть Андреевой старшей повезло👍😀‼️
+6
-1
+5
Рад за Эрику. Уж больно изящная и хрупкая девочка на фоне сестры, призовые в помощь.
+6
-2
+4
Ну теперь бы сестрам дойти друг до друга 😅
+7
-3
+4
Ну все, значит теперь Касаткина на одной левой выйдет в четвертьфинал)
+4
-1
+3
Ответ Aelcrown
титул идет к Рыбакиной или Жабер
у Жабер Свитолина в 3 круге, а в 4-м Пегула
у Рыбакиной неудобные ей Калинская с Самсоновой
а в четвертьфинале очный матч, к полуфиналу будут вымотанные, а там Швентек (если только Остапенко не помешает)
+3
0
+3
Ответ NoThanks
ну да. 2-3 ракетка мира, двукратная обладательница ТБШ - так себе. мимо проходила и ни на что не влияла..
ну хейт к ней связан не с игровыми качествами, это очевидно
+4
-1
+3
Жалко Арину
+2
0
+2
Ответ Добрый Андрей
у Жабер Свитолина в 3 круге, а в 4-м Пегула у Рыбакиной неудобные ей Калинская с Самсоновой а в четвертьфинале очный матч, к полуфиналу будут вымотанные, а там Швентек (если только Остапенко не помешает)
Швентек на траве ни о чем, а Жабер с 3 попытки уим может забрать.
+2
0
+2
Жаль, лучше бы Кепка снялась к олимпиаде готовиться
+3
-1
+2
Когда же они все уже будут здоровыми, хочется видеть борьбу, где участвуют все, а не кто смог доковылять. А если пани Остапенко дойдет до Швёнтек, то может вылезти как черт из табакерки, чтобы драматично и на приколе уйти в закат в следующем раунде. В общем, интересно кто заберет титул в этом году
+2
0
+2
титул идет к Рыбакиной или Жабер
+3
-1
+2
Арине здоровья.
+1
0
+1
И Рыба тоже наверное снимется. Она после РГ никакая.
0
0
0
Здоровья
0
0
0
Ответ Stas Salesov
Хорошие новости) Турнир только начался и уже спасен. Еще и отличный шанс для сестры Андреевой выиграть матч в основе
Ну, не совсем) для полного спасения надо еще Шпунта убрать))
+8
-8
0
Ответ Stas Salesov
Хорошие новости) Турнир только начался и уже спасен. Еще и отличный шанс для сестры Андреевой выиграть матч в основе
Комментарий удален модератором
Ответ Aryna Lapko
Ну, не совсем) для полного спасения надо еще Шпунта убрать))
Не уберешь, она никогда не травмируется)
0
0
0
Ответ Stas Salesov
Хорошие новости) Турнир только начался и уже спасен. Еще и отличный шанс для сестры Андреевой выиграть матч в основе
Спасён будет, когда Игорь вылетит)
+1
-1
0
Ответ NoThanks
Не разделяю хейта к Сабаленке.... А тем более злорадства по травме. Хотя турнир теперь станет более непредсказуемым,конечно...
Комментарий удален пользователем
Какая же она красивая, всё отдал бы за встречу с ней.
+2
-2
0
А говорили сложная сетка для Андреевой
0
0
0
Ответ N.S.A.8.5
А говорили сложная сетка для Андреевой
Всё ещё довольно сложная.
0
0
0
Ответ N.S.A.8.5
А говорили сложная сетка для Андреевой
это с каких пор андрееву стали ставить в один ряд с биг 3(4) ?
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Какая же она красивая, всё отдал бы за встречу с ней.
о! мусье знает толк в извращениях )
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий