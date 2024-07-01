«Вашингтон» выменял Чикрана у «Оттавы», отдав Дженсена и выбор в 3-м раунде драфта-2026

Теги переходы Оттава Вашингтон НХЛ Драфт НХЛ Джейкоб Чикран Ник Дженсен Хоккей

«Вашингтон» выменял защитника Джейкоба Чикрана у «Оттавы».

«Сенаторс» получили в сделке защитника Ника Дженсена и выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026. 

У 26-летнего Чикрана остается один год по текущему контракту с кэпхитом 4,6 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел 82 матча за «Сенаторс» в регулярном чемпионате и набрал 41 (14+27) очко при полезности «минус 30», 60 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:33. 

У 33-летнего Дженсена остается 2 года по текущему контракту с кэпхитом 4,05 млн долларов. 

В минувшем сезоне он провел 78 матчей за «Кэпиталс» в регулярке и набрал 14 (1+13) очков при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:37. Также на его счету 1 матч в плей-офф. 

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38 комментариев
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3й раунд ? Оттава с таким руководством хрен когда из ямы выберется
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Стоило вообще Чикрана выменивать из Аризоны, что бы потом его за мешок картошки обменять
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Маклелан жжёт в этом межсезонье !!! Топ сделка ! Ещё ТВР куда бы отправить ...?!
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Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Маклелан жжёт в этом межсезонье !!! Топ сделка ! Ещё ТВР куда бы отправить ...?!
Согласен, такое ощущение что его подменили и сделки совершает ИИ. Слишком адекватно, на него не похоже
+12
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+12
Ответ SuperDubina
И что сейчас скажут те, кто поливали Маклеллана и обещали Вашингтону руины?) Человек за полтора года перестройку провел образцово - показательно)) и ведь еще не вечер)
За третью часть сезона и межсезонье.
Есть ощущение, что игроки идут охотно в Вашингтон, в т.ч. понимая что можно прикоснутся к рекорду Ови.
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+11
Это лучший обмен межсезонья!
За ни что получить топа в расцвете сил, который ещё и в результативности прибавил.
Вашингтон в огне!
Пара Карлсон - Чикран, по вывеске лучшая в лиге, абсолютно дополняющая друг друга, начиная от хвата.
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Маклеллан этим летом походу нашел древний манускрипт с магией вуду, иного объяснения у меня нет
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Топ !!!
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+9
И что сейчас скажут те, кто поливали Маклеллана и обещали Вашингтону руины?)
Человек за полтора года перестройку провел образцово - показательно)) и ведь еще не вечер)
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Кэпс рвет рынок
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Оттава за Чикрана полцарства хотела, а тут за просто так отдали...
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Оттава прекрасно показывает, как нельзя проводить перестройку. За Чикрана отдали пик первого раунда и 2 пика второго раунда, а теперь скидывают за мешок шайб.
Примерно такая же ситуация была с обменом Кэта
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Перестройка заканчивается, особо и не начавшись?) Подписания грамотные пока что у столичных
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+5
Ответ Evgeny Trifonov
Согласен, такое ощущение что его подменили и сделки совершает ИИ. Слишком адекватно, на него не похоже
Видимо, он просто очень рациональный менеджер. Долго запрягает, но быстро едет
+5
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+5
Что происходит, Маклелан ты ли эти сделки совершаешь 🤔 , блин надеюсь в сезоне все заиграют
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Мэт рой Вашингтон на 7 Лет 5.5 лям жесть
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Маклеллан поймал искру гения?? Что творит!!
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А ген мен в курсе что нужно рекорд бить а не хорошую команду собирать )
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Ответ Russia-nn
Перестройка заканчивается, особо и не начавшись?) Подписания грамотные пока что у столичных
Все аренда на год,ради Сани, главное не дорого все
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Ответ Mikha1
Чикран конечно хорошее приобретение. Но он больше атакующий деф, а Дженсен был больше домосед. Теперь нужна замена в этом плане. Боюсь кого ни ставь в паре из Карлсона-Сандина-Чикрана, эта пара будет много привозить.
Роя взяли вообще-то
+2
0
+2
Чикран конечно хорошее приобретение. Но он больше атакующий деф, а Дженсен был больше домосед. Теперь нужна замена в этом плане. Боюсь кого ни ставь в паре из Карлсона-Сандина-Чикрана, эта пара будет много привозить.
+2
0
+2
че попало)) Маклелан подорожник нашел?)
+5
-3
+2
кража
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0
+2
Ответ alex@putoff.ru
Комментарий удален пользователем
Заканчивается*
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Ответ ОченьЧерный52
Чикран крутой дэф, но Оттаву понять тоже можно, там много хороших перспективных защитников и в платежку все не полезут
Тем более сейчас у Сандерсона вступит в силу его огромный контракт.
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По смыслу - ТОПОВЫЙ обмен !
Удачи Вашингтону !
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Маклеллан разошёлся в это межсезонье.
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Чикран крутой дэф, но Оттаву понять тоже можно, там много хороших перспективных защитников и в платежку все не полезут
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Ответ ZlomSpb
Роя взяли вообще-то
Да, уже потом увидел.
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у маклеллана компромат на всю оттаву?
как вообще можно такие сделки проворачивать???
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