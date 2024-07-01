«Вашингтон» выменял Чикрана у «Оттавы», отдав Дженсена и выбор в 3-м раунде драфта-2026
«Вашингтон» выменял защитника Джейкоба Чикрана у «Оттавы».
«Сенаторс» получили в сделке защитника Ника Дженсена и выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026.
У 26-летнего Чикрана остается один год по текущему контракту с кэпхитом 4,6 миллиона долларов.
В минувшем сезоне он провел 82 матча за «Сенаторс» в регулярном чемпионате и набрал 41 (14+27) очко при полезности «минус 30», 60 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:33.
У 33-летнего Дженсена остается 2 года по текущему контракту с кэпхитом 4,05 млн долларов.
В минувшем сезоне он провел 78 матчей за «Кэпиталс» в регулярке и набрал 14 (1+13) очков при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 19:37. Также на его счету 1 матч в плей-офф.
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Есть ощущение, что игроки идут охотно в Вашингтон, в т.ч. понимая что можно прикоснутся к рекорду Ови.
За ни что получить топа в расцвете сил, который ещё и в результативности прибавил.
Вашингтон в огне!
Пара Карлсон - Чикран, по вывеске лучшая в лиге, абсолютно дополняющая друг друга, начиная от хвата.
Человек за полтора года перестройку провел образцово - показательно)) и ведь еще не вечер)
Примерно такая же ситуация была с обменом Кэта
Удачи Вашингтону !
как вообще можно такие сделки проворачивать???