«Динамо» объявило об уходе Шунина. Вратарь был в системе клуба с 1994-го
Антон Шунин покидает «Динамо».
Московский клуб объявил об уходе 37-летнего вратаря. У него истек срок контракта.
Шунин – воспитанник «Динамо», он находился в системе клуба с 1994 года. В составе основной команды бело-голубых голкипер принял участие в 366 матчах и в 125 из них сыграл на ноль, оба результата – вторые в истории клуба.
С «Динамо» Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка.
«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома – в Петровском парке!» – сказано в заявлении клуба.
Изображение: fcdm.ru
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