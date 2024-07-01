«Динамо» объявило об уходе Шунина. Вратарь был в системе клуба с 1994-го

Антон Шунин покидает «Динамо».

Московский клуб объявил об уходе 37-летнего вратаря. У него истек срок контракта.

– воспитанник «Динамо», он находился в системе клуба с 1994 года. В составе основной команды бело-голубых голкипер принял участие в 366 матчах и в 125 из них сыграл на ноль, оба результата – вторые в истории клуба.

С « » Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка.

«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома – в Петровском парке!» – сказано в заявлении клуба.

Изображение: fcdm.ru

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?