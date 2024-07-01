«Динамо» объявило об уходе Шунина. Вратарь был в системе клуба с 1994-го

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин покидает «Динамо».

Московский клуб объявил об уходе 37-летнего вратаря. У него истек срок контракта. 

Шунин – воспитанник «Динамо», он находился в системе клуба с 1994 года. В составе основной команды бело-голубых голкипер принял участие в 366 матчах и в 125 из них сыграл на ноль, оба результата – вторые в истории клуба.

С «Динамо» Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России и дважды доходил до финала Кубка.

«Мы благодарим Антона за невероятную преданность бело-голубым цветам, профессионализм, огромный вклад в развитие клуба и всегда будем рады видеть дома – в Петровском парке!» – сказано в заявлении клуба.

Изображение: fcdm.ru

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76 комментариев
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Завершил бы уже карьеру. Смысл продолжать
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-15
+70
Лучше бы это был Лещук
+61
-3
+58
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Послушай, Зин, не трогай Шунина,
Какой ни есть, а он вратарь.
+57
-3
+54
Шунин Антоха - это целая эпоха. Удачи и спасибо!
+50
-1
+49
Не особо его жаловал, но он действительно прямо целая эпоха Динамо, да уважение как человек заслуживает за то что не бросил команду в ФНЛ.
Лучше вы бы Лещука скинули, хотя думаю у вас Лунёв станет номером 1
+37
-1
+36
Ответ Dmitry Orlov
Послушай, Зин, не трогай Шунина, Какой ни есть, а он вратарь.
Это супер ответ, но только поколение, слушавшее Высоцкого поймёт...
+24
-1
+23
Ответ Дядя ТУРА
Завершил бы уже карьеру. Смысл продолжать
Он больше ничего не умеет, а вратари спокойно могут до 40 играть, зачем ему завершать?
+23
-1
+22
Ответ Дядя ТУРА
Завершил бы уже карьеру. Смысл продолжать
Ну вратари не так устают как полевые игроки поэтому игратют по времени дольше,да и деньги лишними не бывают.
+24
-4
+20
Мужественный человек, нашедший в себе силы продолжить карьеру после страшного ожога роговицы глаза, заслуживает только добрых слов. Прощай, львёнок, спасибо за надежды на титулы, Легенда!
+25
-7
+18
Ответ milan111
Эпоха да,но не самая лучшая в плане титулов.
какая эпоха лучше в плане титулов?
+9
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+9
Ответ Дядя ТУРА
Завершил бы уже карьеру. Смысл продолжать
Дядь, вот лично ты откажешься от работы с зарплатой в 60 миллионов рублей за год?
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0
+8
Ответ Георгий Юдин
Как никак - легенда Динамо!
Старым себя ощущаю я помню как он совсем молодой ворвался в состав Динамо и тогда казалось что это будущий топ с его реакцией
+9
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+7
Ответ Spartakus1984
Ну так то он сильнее Лещука.Динамо срочно нужен вратарь.
Так Лунева купили, он и будет основным.
+9
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+7
Как никак - легенда Динамо!
+8
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+7
Ответ xoms
Не особо его жаловал, но он действительно прямо целая эпоха Динамо, да уважение как человек заслуживает за то что не бросил команду в ФНЛ. Лучше вы бы Лещука скинули, хотя думаю у вас Лунёв станет номером 1
Да а кому он нужен был в рпл. Вообще никогда не слышал чтобы им интересовались
+7
-1
+6
Грустно если честно, но это сердцем, умом понимаю, не тянет Антоха! Удачи капитан!
+5
0
+5
И как относится ЦСКА к Акинфееву. Притом Шунин сильнее американца.
+5
0
+5
Ответ Wiley Fox
Будет в Махачкале или в акроне
Химки звали вроде как, из Москвы вряд ли соскочет
+7
-2
+5
Лучше бы Лещука выперли😎
+5
-1
+4
Почему именно в клубе Льва Яшина всегда проблема с вратарями?
+3
0
+3
Плохого вроде и не скажешь, Антон искренний динамовец, но все равно синоним продолжения безвременья, несбывшихся надежд (не только его вина, конечно) и вылета. Впрочем, после Сметанина и Овчины на сходе толковых и не было. Габулов (я не прыгаю) Карчемарскас (???) кто там еще был Березовский что ли...
+3
0
+3
Эх... испортил Антоху вызов в сборную на матч с Польшей: звезду поймал, а вот два удара не поймал в том матче... После дебюта в сборной всё пошло наперекосяк(((
+3
0
+3
Жаль и ещё раз жаль. «Убрали» легенду и самого преданного человека «Динамо». Он спокойно мог играть 2-м номером. Я Лещук доверяю меньше. Лещук ещё «принесёт» пакостей родному Динамо. Есть такое предчувствие. Антон всегда играл на «хорошо». Антон, знай, что львиная доля болельщиков за тебя и если ты будешь играть в другой команде мы будем болеть за тебя, кроме игры с Динамо. Удачи тебе.
+3
0
+3
Ответ milan111
Эпоха да,но не самая лучшая в плане титулов.
"не самая лучшая в плане титулов" - это очень мягко, учитывая, что единственный титул это победа в фнл 16-17
+3
0
+3
Легенда Динамо, 30 лет в системе не шутки...
+2
0
+2
Спасибо Антон за всё и удачи тебе!!!
+2
0
+2
Пока , Эпоха 👋🏻
+2
0
+2
Ответ Football Forever
Тк в последнее время Шунин чаще сидел под Лещуком, можно назвать его "Подлещик"
Не надо грязи, сравнивать дебила Леща, и нормального мужика и семьянина Шунина
+5
-3
+2
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Дырка зенита их три раза чемпионом сделал
+5
-3
+2
у Лещука похоже абонемент
+3
-1
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