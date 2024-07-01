У Франции два автогола и один забитый пенальти Мбаппе в 4 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в 1/4 финала
Сборная Франция вышла в 1/4 финала Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.
Сегодня команда Дидье Дешама одержала победу над Бельгией (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи.
В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.
В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.
Дешам о проблемах в атаке Франции: «Иногда даже отличный бомбардир не может забить, такое случается. Нет волшебного лекарства, бывают такие периоды»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Жаль Бельгию, они по второму тайму больше заслуживали дальше пройти.
Сборные, состоящие преимущественно из игроков топ-клубов, типа Англии и Франции, физически и эмоциально очень выгоревшие после клубного сезона.
Национальные чемпионаты, ЛЧ/ЛЕ, кубки всевозможные - по итогу основной состав Реала, Мансити, Баварии, ПСЖ, Барсы и т.д. полуживой