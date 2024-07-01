У Франции два автогола и один забитый пенальти Мбаппе в 4 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в 1/4 финала

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Ян Вертонген Килиан Мбаппе Футбол

Сборная Франция вышла в 1/4 финала Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.

Сегодня команда Дидье Дешама одержала победу над Бельгией (1:0) благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена на 85-й минуте встречи.

В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.

Дешам о проблемах в атаке Франции: «Иногда даже отличный бомбардир не может забить, такое случается. Нет волшебного лекарства, бывают такие периоды»

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97 комментариев
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Явно Дешам с Саутгейтом о чем то поспорили перед турниром)
+168
-5
+163
Нынешний Евро - полнейшее разочарование. Качество игры, эмоции, интрига - все очень плохо.
+177
-15
+162
Ответ everythingiknow00
Швейцарцы с австрийцами единственные кто тянет этот турнир
А испанцы ?
+81
-2
+79
Самый самый самый не интересный че …
+84
-12
+72
Ответ Ovi174
С таким составом и так позорно играть, просто жесть! Профессиональные игроки по воротам попасть не могут.... Жаль Бельгию, они по второму тайму больше заслуживали дальше пройти.
И что у Бельгии было во втором тайме, кроме бестолковой беготни? Бельгия мёртвая даже из группы выход не заслуживала.
+33
-2
+31
Ответ Romano1985
Самый самый самый не интересный че …
Вот кстати да. Без обид болельщикам любых сборных - общий уровень нынешнего ЧЕ, имхо, пробивает дно. И это грустно весьма. Просто откровенно плохой футбол, не считая отдельных проблесков в отдельно взятых матчах у конкретных игроков.
+31
-5
+26
Ответ fil_spb
Нынешний Евро - полнейшее разочарование. Качество игры, эмоции, интрига - все очень плохо.
Швейцарцы с австрийцами единственные кто тянет этот турнир
+25
-7
+18
Соревнуются с Англией, кто больше калеки
+21
-5
+16
Ответ Барсик средней ноги
Комментарий удален модератором
Ну вообще атакуют они нормально, просто бьют хз куда. Мбапп уже давно не в форме и нос сломан, гризман разучился забивать, жиру на пенсии. Калы-муани вон разные и создают моменты 😂
+21
-6
+15
Англия по сравнению с Францией безумно атакующая машина)
+21
-7
+14
Раньше такие голы автоголом не считались .
+12
0
+12
С таким составом и так позорно играть, просто жесть! Профессиональные игроки по воротам попасть не могут....
Жаль Бельгию, они по второму тайму больше заслуживали дальше пройти.
+22
-10
+12
Ответ distress of ignorance
Также, как и ЧМ прошедший
ЧМ тут при чём? Там качество космос было. Англия, Аргентина, Франция, Бразилия - все играли в качественный футбол, при чём это космос даже на уровне нынешних топов Испании и Германии. Та же Португалия при всей критике выглядела гораздо лучше. К ЧМ страны очевидно готовились больше, а сейчас и Бразилия не о чём и Франция и Англия
+11
-1
+10
Ответ Romano1985
Самый самый самый не интересный че …
сто процентов. лишь матчи грузии было интересно смотреть, хоть и не самая мастеровитая команда, но играли от души.
+10
-2
+8
В старте только Рабьо и Гризман похоже на французов
+9
-2
+7
Ответ everythingiknow00
Швейцарцы с австрийцами единственные кто тянет этот турнир
А к Испании какие вопросы?
+7
0
+7
Ответ Этот Райола хочет денег
Явно Дешам с Саутгейтом о чем то поспорили перед турниром)
Поспорили о том, кто раньше вылетит. Но им очень не везёт, потому что игроки до последнего сопротивляются и не вылетают. Французов в последний момент подставил месье Автогол, а так Дешам почти выиграл пари
+10
-4
+6
Ответ Pasta
Что-то современное понятие "автогола" меня раздражает. Что за глупость то началась? Автогол - это когда игрок забивает мяч в свои ворота: 1) Акцентрированный движением, таким четким и ярко-выраженным. 2) В ситуации, когда игрок соперника никак не контактировал с мячом. То есть условно в матче Португалия-Турция, когда защитник дает пас вратарю и мяч закатывается в ворота - это автогол. Автогол, это когда в матче Франция-Австрия, при попытке ПЕРЕХВАТИТЬ прострел/подачу/передачу, случайно мяч отправляется в ворота от австрийского защитника в свои ворота. Но когда игрок сборной Франции бьет по воротам(и мяч летит в створ ворот), но чуть-чуть попадает в коленку защитнику и мяч меняет направление мяча... С каких пор ЭТО считается автоголом? То есть любой рикошет после ударов - это уже теперь автоголы? И условно при угловом, если мяч задевает при ударе головой волосы защитника, мы отбираем гол у игрока ударившего головой и говорим, что это автогол защитника?
он простреливал, а не бил - если бы не защитник Бельгия - мяч бы прошел вообще в другую сторону
+7
-1
+6
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Раньше такие голы автоголом не считались .
да, теперь чет любой рикошет сразу автогол. сомнительное решение
+5
0
+5
Ответ Aleksey Yashin
Соревнуются с Англией, кто больше калеки
у Англии так то достаточно чистых голов с игры, у Франции ни одного можно сказать
+5
-1
+4
Скажу банально быть может, но этот ЧЕ показывает как сильно вымотаны топ сборные , за исключением может Испании где много молодежи , нужна реформа нужно меньше игр
+4
0
+4
Им даже забивать голы не понадобилось чтобы дойти до 1/4.
+4
0
+4
Ответ Cruel Snake
Безумно забивная команда. Атака топ, но с игры не забито не одного мяча. Уровень 😅
раньше ставкy делали на Гриза, он созидал и был мотором команды, сейчас все хотят под Мбаппе построить, в итоге, у Киллиана нет пространств из за того что соперники уже его плотно закрывают, и у франции игры не идут. на евро21 тоже хотели выйти из гризазависимости и сделать ставку на Киллиана и Мбаппе - снова провал! на ЧМ22 пришли снова к Гризу - финал, а провальный финал от Гриза чуть незакончился тотальным унижением для франции , повезло что там Коман с Коломуани здорово вошли и оживили францию. Киллиан супертоп, но он игрок пространств а когда игра строится вокруг Киллиана то и пространств уже нет, а в итоге страдает команда и сам Киллиан так и не стал лидером в игровом плане.
+3
0
+3
У французов не хватает распасовщика. Много ударов по трибунам. Гризманн завязал с игрой.
+3
0
+3
Французы всегда так играют. Бесячий Дешам очень осторожен, может поэтому и добивается результата. Ну и травмой Мбаппе не повезло.
+2
0
+2
Ответ Любовник Евы Браун
Скажу банально быть может, но этот ЧЕ показывает как сильно вымотаны топ сборные , за исключением может Испании где много молодежи , нужна реформа нужно меньше игр
Плюсану.
Сборные, состоящие преимущественно из игроков топ-клубов, типа Англии и Франции, физически и эмоциально очень выгоревшие после клубного сезона.
Национальные чемпионаты, ЛЧ/ЛЕ, кубки всевозможные - по итогу основной состав Реала, Мансити, Баварии, ПСЖ, Барсы и т.д. полуживой
+2
0
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Испания возьмет это Евро
+3
-1
+2
Пора заканчивать этот фестиваль.... Испания- чемпион!!!
+3
-1
+2
Ответ ОттоДракула
И что у Бельгии было во втором тайме, кроме бестолковой беготни? Бельгия мёртвая даже из группы выход не заслуживала.
У Бельгии были опасные удары в створ хотя бы
+5
-3
+2
Жаль, что отвратительная на этом ЕВРО Франция идёт дальше. Но Бельгию, которая почему-то решила, что ей не надо первое место в группе, вообще не жаль. Разве что только одного КДБ.
+2
0
+2
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