У Франции два автогола и один забитый пенальти Мбаппе в 4 матчах Евро-2024. Команда Дешама вышла в 1/4 финала

Сборная Франция вышла в 1/4 финала Евро-2024 c 2 автоголами и забитым пенальти.

Сегодня команда Дидье Дешама одержала победу над Бельгией (1:0) благодаря автоголу защитника на 85-й минуте встречи.

В заключительном туре группового этапа французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Единственный гол французов в том матче забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 56-й минуте.

В предыдущих матчах групповой стадии сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и обыграла Австрию (1:0) благодаря автоголу Максимилиана Вебера.

Дешам о проблемах в атаке Франции: «Иногда даже отличный бомбардир не может забить, такое случается. Нет волшебного лекарства, бывают такие периоды»

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