«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Хавбек стал чемпионом России с клубом и 3 раза выиграл Кубок

Антон Миранчук покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об уходе 28-летнего полузащитника по истечении срока контракта.

присоединился к академии железнодорожников в 2011 году. За основную команду он дебютировал в 2013-м.

В составе « » хавбек провел 217 матчей, забил 51 гол, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также три раза выиграл Кубок страны.

«Благодарим Антона за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

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