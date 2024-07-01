«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Хавбек стал чемпионом России с клубом и 3 раза выиграл Кубок
Антон Миранчук покидает «Локомотив».
Московский клуб объявил об уходе 28-летнего полузащитника по истечении срока контракта.
Миранчук присоединился к академии железнодорожников в 2011 году. За основную команду он дебютировал в 2013-м.
В составе «Локомотива» хавбек провел 217 матчей, забил 51 гол, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также три раза выиграл Кубок страны.
«Благодарим Антона за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.
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Но самый прикол, что Нагорных заявил, что команда укомплектована и если будут приобретения, то только точечные
А кто вообще атаки будет создавать? Ньямси или Баринов?
Но зп которую он просил (выцыганивал с Шпиневым) неадекватна, Локомотив сделал все возможное, для него.
Поэтому, спасибо за всё и пока
2. РЖД постепенно кормушку клубу уменьшает, не удивлюсь, если скоро новости появятся о том, что Локо должен сам себе бюджет формировать и РЖД станет лишь генеральным партнером, который будет покрывать, например, 1/5 бюджета ФК
3. Локо всегда славился воспитанниками, замена Миранчуку, Жемалтединову и т.д. лишь вопрос времени, поэтому, они все правильно делают, сливая жирных котов, получающих незаслуженно высокие зп.
и, кстати, не только они.
по всей видимости в РПЛ наконец-то начался процесс сокращения зп паспортистам, что не может не радовать
Жаль, что у нас в спортивном отделе колхохники работают. Если бы работали компетентные люди, можно было бы вообще не беспокоиться за уход кого-то из игроков основы
Но выполнять все хотелки агента невозможно, тем более, что старая зарплата Антона была явно выше, чем то, на сколько он играл.
Но теперь огромные вопросы к руководству, где и кого они найдут на замену трём (!) ушедшим плеймейкерам? Или просто не ставьте высоких турнирных задач, так и скажите "экономим деньги, какое место займём, такое и ладно, главное не вылететь". А то от нынешнего состава требовать бороться за тройку - как-то даже неэтично.
А Антону удачи.
По отчетности у них вроде все в порядке, а в реальности избавляются от игроков.
и это после слов Шпинева в сторону Спартака? после слов о "покупке" Миранчука?!
зачем выдумывать такое