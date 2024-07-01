«Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Хавбек стал чемпионом России с клубом и 3 раза выиграл Кубок

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об уходе 28-летнего полузащитника по истечении срока контракта.

Миранчук присоединился к академии железнодорожников в 2011 году. За основную команду он дебютировал в 2013-м.

В составе «Локомотива» хавбек провел 217 матчей, забил 51 гол, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также три раза выиграл Кубок страны. 

«Благодарим Антона за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры!» – говорится в заявлении клуба.

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102 комментария
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Очередная жертва алчности Шпинева
+97
-1
+96
Легендарное трансферное окно Локомотива
Бесплатно отпустили пол-команды
Но самый прикол, что Нагорных заявил, что команда укомплектована и если будут приобретения, то только точечные
А кто вообще атаки будет создавать? Ньямси или Баринов?
+65
-3
+62
Ответ Roman
Легендарное трансферное окно Локомотива Бесплатно отпустили пол-команды Но самый прикол, что Нагорных заявил, что команда укомплектована и если будут приобретения, то только точечные А кто вообще атаки будет создавать? Ньямси или Баринов?
Лантратов
+41
-1
+40
Ну, что поделать, Антон игрок нормального уровня, техничен, учитывая еще что были и серьезные травмы по карьере. Вспоминаю, в 18/19 сезоне он вообще разрывал, наш воспитанник, эх…
Но зп которую он просил (выцыганивал с Шпиневым) неадекватна, Локомотив сделал все возможное, для него.
Поэтому, спасибо за всё и пока
+27
-1
+26
Ответ schwein
Все таки не понимаю, что там в Локо происходит. По отчетности у них вроде все в порядке, а в реальности избавляются от игроков.
1. у них уже давно напрашивалось омоложение состава
2. РЖД постепенно кормушку клубу уменьшает, не удивлюсь, если скоро новости появятся о том, что Локо должен сам себе бюджет формировать и РЖД станет лишь генеральным партнером, который будет покрывать, например, 1/5 бюджета ФК
3. Локо всегда славился воспитанниками, замена Миранчуку, Жемалтединову и т.д. лишь вопрос времени, поэтому, они все правильно делают, сливая жирных котов, получающих незаслуженно высокие зп.
и, кстати, не только они.
по всей видимости в РПЛ наконец-то начался процесс сокращения зп паспортистам, что не может не радовать
+27
-2
+25
Крутой агент, браво.
+19
-2
+17
Явный показатель уровня братьев. Один пытается, борется и держит уровень, второй — в тепличных условиях совсем деградировал и может лишь выклянчивать себе последний жирный контракт.
+17
-4
+13
Ответ Спартак сила
Уходят легенды
Легенды родной клуб не пытаются прогнуть на 6 млн.
+20
-10
+10
Интересно на что он обменяет 1.5 евро в год от Локо
+11
-1
+10
Коненчо, спасибо Антону за все годы, проведённые в клубе, но на новый контракт он не наиграл, имхо

Жаль, что у нас в спортивном отделе колхохники работают. Если бы работали компетентные люди, можно было бы вообще не беспокоиться за уход кого-то из игроков основы
+8
0
+8
Ответ Сергей Шитик
Явный показатель уровня братьев. Один пытается, борется и держит уровень, второй — в тепличных условиях совсем деградировал и может лишь выклянчивать себе последний жирный контракт.
Бред. Антон до сих пор на очень хорошем уровне, когда в форме, причем не намного хуже Лёши. Но у него зачастились травмы. А то, что человек не хочет работать за зарплату в 2 раза меньше той, что была раньше, из-за абстрактной любви к клубу, который в ближайшее время ни за что бороться не собирается - это логичное решение взрослого человека. Сейчас у него есть 2 варианта пути карьеры, либо последний жирный контракт, либо пытаться ехать на копейки в сомнительный европейский клуб и играть за респект, как Кузяев. Но сидеть таком локомотиве, где нет ни денег, ни перспективы титулов, смысла 0. В любом случае спасибо ему за все и удачи в дальнейшем
+9
-2
+7
Ответ kk.abb
Легенды родной клуб не пытаются прогнуть на 6 млн.
а на сколько считается "прогнуть" и "не прогнуть"? то есть сколько он должен получать, чтобы все мы были довольны?)
+11
-4
+7
Ответ Вячеслав Припузов
Очередная жертва алчности Шпинева
Вспоминается мем, где смерть с косой стучится в одну за одной двери. Сейчас она постучалась в дверь Антона
+6
0
+6
Туда торгаша
+4
0
+4
Ответ schwein
Все таки не понимаю, что там в Локо происходит. По отчетности у них вроде все в порядке, а в реальности избавляются от игроков.
Видимо перспектива дальнейшей траты денег на футбольный клуб не радует спонсоров.
+4
0
+4
Ответ Какао Боб
Бред. Антон до сих пор на очень хорошем уровне, когда в форме, причем не намного хуже Лёши. Но у него зачастились травмы. А то, что человек не хочет работать за зарплату в 2 раза меньше той, что была раньше, из-за абстрактной любви к клубу, который в ближайшее время ни за что бороться не собирается - это логичное решение взрослого человека. Сейчас у него есть 2 варианта пути карьеры, либо последний жирный контракт, либо пытаться ехать на копейки в сомнительный европейский клуб и играть за респект, как Кузяев. Но сидеть таком локомотиве, где нет ни денег, ни перспективы титулов, смысла 0. В любом случае спасибо ему за все и удачи в дальнейшем
У него этот хороший уровень раз в три четыре игры. За что ему платить столько? Да и кто ему в Европе даст столько
+4
0
+4
Жаль, как играть-то собираются без лидеров?
+5
-1
+4
Ответ trav
По договору нет. Там прописано, что если игрок в одностороннем порядке разорвет контракт с агентом, то надо платить огромные деньги. Поэтому пишу каждый день, что Шпинев - бандит.
А при чем тут разрыв контракта? Просто отказаться переходить в другие клубы, дать понять своему представителю, что договариваться нужно именно с Локо. Ну а так либо крепостной получается, либо шпинев транслирует его позицию.
+3
0
+3
Ответ trav
По договору нет. Там прописано, что если игрок в одностороннем порядке разорвет контракт с агентом, то надо платить огромные деньги. Поэтому пишу каждый день, что Шпинев - бандит.
А кто подписывал этот контракт? Не Миранчук? Это как нытьё артистов блэк стар. Сами подписывают контракт, потом ноют, что всё лейблу отдают. Так кто тебя тянул, так и здесь.
+4
-1
+3
Ответ BaronSandro
Теперь будет выступать за ФК Шпинев? Как-то грустно… не от ухода Антона, а в целом как клуб расстается с игроками, если не легендами, то отдавшими клубу большую часть карьеры.
А что делать клубу, если "легенда" требует непомерных денег? Аналогично Спартак расстается с Джикией. Это очень правильный тренд. Если бы Зенит не рушил его, вообще начало бы вырисовываться нечто разумное в плане зарплат паспортистов.
+5
-2
+3
― Ехал бы чтоль к брату-то в Италию... Глядишь, пристроит тебя куда, дурака... Чай не бросит. Брат ведь твой."
+3
0
+3
Спасибо за всё, удачи. Не таким хотелось бы видеть расставание, а путём продажи в европейский клуб.
Но выполнять все хотелки агента невозможно, тем более, что старая зарплата Антона была явно выше, чем то, на сколько он играл.

Но теперь огромные вопросы к руководству, где и кого они найдут на замену трём (!) ушедшим плеймейкерам? Или просто не ставьте высоких турнирных задач, так и скажите "экономим деньги, какое место займём, такое и ладно, главное не вылететь". А то от нынешнего состава требовать бороться за тройку - как-то даже неэтично.
+4
-2
+2
Ответ Фахрик
а на сколько считается "прогнуть" и "не прогнуть"? то есть сколько он должен получать, чтобы все мы были довольны?)
Антон средний урок уровня второй Бундеслиги а хочет получать как игрок Милана
+2
0
+2
Ответ Какао Боб
Бред. Антон до сих пор на очень хорошем уровне, когда в форме, причем не намного хуже Лёши. Но у него зачастились травмы. А то, что человек не хочет работать за зарплату в 2 раза меньше той, что была раньше, из-за абстрактной любви к клубу, который в ближайшее время ни за что бороться не собирается - это логичное решение взрослого человека. Сейчас у него есть 2 варианта пути карьеры, либо последний жирный контракт, либо пытаться ехать на копейки в сомнительный европейский клуб и играть за респект, как Кузяев. Но сидеть таком локомотиве, где нет ни денег, ни перспективы титулов, смысла 0. В любом случае спасибо ему за все и удачи в дальнейшем
Что за чушь ты пишешь, ты не Шпинев?. Локо ему предложил контракт который ему не предложит НИКТО. Ни в Европе, ни у нас. Зениту он не нужен, а больше никого нет. Возможно, Краснодар рассмотрит вариант. Но там тоже не дураки сидят и сорить деньгами не будут
+2
0
+2
Ответ Фахрик
Жаль, как играть-то собираются без лидеров?
Учитывая, что Антон давно не показывает игру уровня лидера Локо, причин для большого сожаления нет. Поживем увидим, у Локо талантливая молодежь.
А Антону удачи.
+4
-2
+2
Все таки не понимаю, что там в Локо происходит.
По отчетности у них вроде все в порядке, а в реальности избавляются от игроков.
+4
-2
+2
Ответ Спартак сила
Есть информация по нему Что к нам перейдёт
т.е. от одного клиента Шпинева избавились, теперь другого возьмут? 28 летнего сдувшегося игрока?
и это после слов Шпинева в сторону Спартака? после слов о "покупке" Миранчука?!
зачем выдумывать такое
+1
0
+1
Так и о чем разговор, надо смотреть на что он поменяет такие деньги, которые давал ему Локомотив. Зачастились травмы, постоянно выходит со скамейки, понижение ЗП в два раза полностью адекватно. А то, что «не намного хуже Леши» вообще какие-то сказки, учитывая уровень нашего чемпионата и даже на этом уровне Антон выходит со скамьи.
+1
0
+1
Ответ Фахрик
а на сколько считается "прогнуть" и "не прогнуть"? то есть сколько он должен получать, чтобы все мы были довольны?)
Просить 2 млн подъемных за продление контракта - норма?
+1
0
+1
Ответ Roman
Легендарное трансферное окно Локомотива Бесплатно отпустили пол-команды Но самый прикол, что Нагорных заявил, что команда укомплектована и если будут приобретения, то только точечные А кто вообще атаки будет создавать? Ньямси или Баринов?
Лоськов
+1
0
+1
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