Диогу Кошта – 1-й вратарь в истории, отбивший 3 удара и ни разу не пропустивший в серии пенальти на Евро
Диогу Кошта отбил 3 удара в серии послематчевых пенальти со Словенией.
Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла команду Словении (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала Евро-2024.
В серии послематчевых пенальти голкипер «Порту» Диогу Кошта отразил 3 удара игроков сборной Словении и стал лучшим игроком матча.
Таким образом, он стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти.
Также Кошта – первый вратарь в истории Евро, который отразил 3 удара в серии пенальти.
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