Диогу Кошта – 1-й вратарь в истории, отбивший 3 удара и ни разу не пропустивший в серии пенальти на Евро

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Сборная Словении по футболу Евро-2024 рекорды Диогу Кошта Футбол

Диогу Кошта отбил 3 удара в серии послематчевых пенальти со Словенией.

Команда под руководством Роберто Мартинеса обыграла команду Словении (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала Евро-2024. 

В серии послематчевых пенальти голкипер «Порту» Диогу Кошта отразил 3 удара игроков сборной Словении и стал лучшим игроком матча

Таким образом, он стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти. 

Также Кошта – первый вратарь в истории Евро, который отразил 3 удара в серии пенальти. 

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73 комментария
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Он ещё чистый выход один на один затащил. Я такого шоу от вратаря на уровне сборных давненько не видел.
+75
-2
+73
На этом Евро вратари играют ярче всех полевых игроков
+49
-2
+47
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
И не пожалел твою
+29
-7
+22
Последний раз такой перфоманс помнится от Рикардо в матче с англичанами в 2006 году на ЧМ
+16
-1
+15
Диогу Кошта первый игрок в истории Евро отбивший 3 пенальти в серии пенальти после которого показали сыр Умалат
+11
0
+11
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
не только, но и Пепе и других португальцев
+9
0
+9
Ответ Абдул Абакаев
Комментарий скрыт
Мартинес только 1 удар отбил и момент Шешко намного убойнее был
+8
0
+8
На ЧМ такой же рекорд у Саши Шовковского со Швейцарией в 1/8 в 2006

После незабитой пенки Шевченко отбил все 3 и прошли тогда дальше

Это до сих пор рекорд турнира
+16
-10
+6
Он уже 25 октября в лч отбил 3 подряд
+6
0
+6
Ответ Moscwow
На этом Евро вратари играют ярче всех полевых игроков
Поэтому и результативность страдает.
+7
-1
+6
Ответ w5jr8bcc8x
Последний раз такой перфоманс помнится от Рикардо в матче с англичанами в 2006 году на ЧМ
Помню Клаудио Браво как раз против Португалии Криша три пенки тоже вытащил на Кубке Конфедераций в России)
+4
0
+4
Ян Облак: я лучший вратарь в мире!
Диогу Кошта: подержи ка моё пиво.
+4
-1
+3
Ответ w5jr8bcc8x
Последний раз такой перфоманс помнится от Рикардо в матче с англичанами в 2006 году на ЧМ
Да, точно)
+5
-2
+3
Ответ Николай Бойко
Он ещё чистый выход один на один затащил. Я такого шоу от вратаря на уровне сборных давненько не видел.
Это не Диогу, это Триогу Кошта!
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Простите, а почему вас интересует зад Роналду?
+8
-6
+2
👏
+2
0
+2
Красавец.
+2
0
+2
Гениальный матч, не меньше!
+2
0
+2
Ответ Max Maximus
На ЧМ такой же рекорд у Саши Шовковского со Швейцарией в 1/8 в 2006 После незабитой пенки Шевченко отбил все 3 и прошли тогда дальше Это до сих пор рекорд турнира
Это в принципе единственное чем сборная Украина запомнилась за всю свою историю
+4
-3
+1
Ответ Max Maximus
На ЧМ такой же рекорд у Саши Шовковского со Швейцарией в 1/8 в 2006 После незабитой пенки Шевченко отбил все 3 и прошли тогда дальше Это до сих пор рекорд турнира
Шовковский два только отбил. Один из ударов попал в каркас. На том же турнире три отбил Рикарду, но из четырех. Пенку Харгривза он тоже достал, но мяч от руки все же залетел в ворота.
+2
-1
+1
Ответ Max Maximus
На ЧМ такой же рекорд у Саши Шовковского со Швейцарией в 1/8 в 2006 После незабитой пенки Шевченко отбил все 3 и прошли тогда дальше Это до сих пор рекорд турнира
Он не отбивал 3, один из ударов в перекладину пришёлся
+1
0
+1
Ответ Я всех их сделал
Он не отбивал 3, один из ударов в перекладину пришёлся
ВРЁТИИИИ
+1
0
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Все рекорды на этом Ойро так или иначе связаны с унылостью.
+1
0
+1
Один в поле воин все таки
+1
0
+1
Показал разницу в классе
+1
0
+1
Ответ w5jr8bcc8x
Последний раз такой перфоманс помнится от Рикардо в матче с англичанами в 2006 году на ЧМ
Ливакович в Катаре. Японцы тоже ни одного не забили. Буну там же с испанцами
+1
0
+1
Ямаль – 1-й футболист в истории Евро, при котором Диогу Кошта отбил 3 удара в серии пенальти и ни разу не пропустил в матче Евро
+4
-3
+1
Ответ Саид Саруханов
Диогу Кошта первый игрок в истории Евро отбивший 3 пенальти в серии пенальти после которого показали сыр Умалат
Умалат умалат умалат
+1
0
+1
Ответ w5jr8bcc8x
Последний раз такой перфоманс помнится от Рикардо в матче с англичанами в 2006 году на ЧМ
Он еще ту же Англию на ЕВРО 2004 на остров отправлял
Когда без перчаток удар Джеррарда отбил
0
0
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Ответ Владимир Владимирович
Франция или Португалия, будет интересный матч
Не будет
+1
-1
0
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