Лукаку остался без голов на Евро-2024 – он провел 4 матча. Три мяча бельгийца отменили

Ромелу Лукаку завершил Евро-2024 без забитых мячей.

Сегодня форвард сборной отыграл полный матч 1/8 финала с Францией (0:1) и нанес один удар в створ ворот, однако отличиться не сумел. По итогам встречи бельгийцы вылетели с турнира.

Ранее Лукаку не смог забить Словакии, Румынии и Украине на групповом этапе чемпионата Европы. При этом три его гола были отменены: два – из-за офсайда, еще один – из-за попадания мяча в руку партнеру бельгийца по сборной во время атаки.

Статистику форварда, принадлежащего « », можно изучить здесь.

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