Лукаку остался без голов на Евро-2024 – он провел 4 матча. Три мяча бельгийца отменили

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку завершил Евро-2024 без забитых мячей.

Сегодня форвард сборной Бельгии отыграл полный матч 1/8 финала с Францией (0:1) и нанес один удар в створ ворот, однако отличиться не сумел. По итогам встречи бельгийцы вылетели с турнира.

Ранее Лукаку не смог забить Словакии, Румынии и Украине на групповом этапе чемпионата Европы. При этом три его гола были отменены: два – из-за офсайда, еще один – из-за попадания мяча в руку партнеру бельгийца по сборной во время атаки.

Статистику форварда, принадлежащего «Челси», можно изучить здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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73 комментария
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83 голов за сборную, но на турнирах просто ужас.
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Уже второй турнир из-за него прямо или косвенно Бельгия вылетает с турниров
Напомню что это лучший бомбардир отбора на евро
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Ответ Илья Мурашов
83 голов за сборную, но на турнирах просто ужас.
Сила евроотбора, наглядно
+41
-12
+29
культура отмены в действии
+16
0
+16
Лукаку стал похож на Годзиллу в старых японских фильмах-медленно чот ходит туда сюда и периодически орёт
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0
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Потому что это форвард для сокрушения плюшевых днищ из второй половины таблицы во внутренних чемпионатах. Против приличных команд его ставить бессмысленно.
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Ответ Михо
Минус игрок у Бельгии во всех матчах. Кто его считает топом, вы футбол смотрите последние 5 лет?
Игрок он не плохой но достаточно ограниченный, для РПЛ допустим был бы топом и забивал херову тонну голов продавливая лохов, но для топ уровня он не о чем
+8
0
+8
Ответ Капибарбер
Сила евроотбора, наглядно
Мбаппе на ЧМ 12 голов, на евро 1, будем из этого выводы делать ?
+11
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+7
Ответ Илья Мурашов
83 голов за сборную, но на турнирах просто ужас.
последние два только провалил, остальные хорошо провел
+7
-1
+6
Ответ Max Maximus
Бесславное завершение карьеры (сдал уже в 31) Роналду начал сдавать после 37, Модрич аналогично после 37, а этот персонаж за последние 2 года деградировал до уровня СА/МЛС Есть повод проверить на "переписанность"
Есть повод проверить на мультиакк, Артёмка
+15
-9
+6
Лучший бомбардир из офсайда.
+9
-4
+5
Ответ Капибарбер
Да, мотивации у Мбапе играть на Евро нет, а ЧМ главный футбольный турнир
Поэтому Мбаппе называет Евро более сложным турниром нежели ЧМ?)))
+7
-2
+5
Минус игрок у Бельгии во всех матчах. Кто его считает топом, вы футбол смотрите последние 5 лет?
+8
-4
+4
Красавчик. Умеет показать себя на крупном турнире перед покупателями
+3
0
+3
Надеюсь, он закончит со сборной. На турнирах он нулевой абсолютно
+4
-1
+3
Три мяча, по одному на ногу
+4
-1
+3
Ответ SergioRamos92
Уже второй турнир из-за него прямо или косвенно Бельгия вылетает с турниров Напомню что это лучший бомбардир отбора на евро
Нужно его не брать на финальную часть тогда, пускай в отборах забивает
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Лукаку быстро деградировал от большого игрока в футбольном плане до просто большого неподъемного игрока.
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Он кидал клубы, но в итоге кинули его..
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Даже из офсайдов он забил больше, чем вся сборная Франции на турнире)))
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Рано начал карьеру, рано и с ярмарки съезжает...
Вопросы по возрасту конечно были с самого начала, хоть и заверяют что всё честно.
Но он очень тяжёлый, движения грузные...
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Вся Бельгия это бесконечное мучение на поле....они сами не понимали, во что играли.
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Даже Мпенза играл лучше.
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В игре с Францией вообще был бесполезным на поле. Потери мяча, неточные пасы. Бельгия играла почти вдесятером.
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Ну в первых матчах Лукаку был заметен. Просто не везло. Или проклятье.
А дальше пошли уже видимо какие-то тактические новшества от Тедеско. И из игры он выпал.
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Каждый раз, упоминая эти отмененные голы, словно хотят сказать, что их украли
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Какая-то черная метка на Лукаку, ей богу
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Зачем отмечать что три его гола отменили? Три за один засчитанный идут в статистику или что?)))
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с одной стороны вроде и в цене потерял этот косепор, с другой стороны прикольно видеть как у этого «продумана» карьера под откос пошла
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Бестолковое полено, самый переоцененный форвард поколения, абсолютно не может в клатче решать, грош цена в базарный день этому бруску
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