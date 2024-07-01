Лукаку остался без голов на Евро-2024 – он провел 4 матча. Три мяча бельгийца отменили
Ромелу Лукаку завершил Евро-2024 без забитых мячей.
Сегодня форвард сборной Бельгии отыграл полный матч 1/8 финала с Францией (0:1) и нанес один удар в створ ворот, однако отличиться не сумел. По итогам встречи бельгийцы вылетели с турнира.
Ранее Лукаку не смог забить Словакии, Румынии и Украине на групповом этапе чемпионата Европы. При этом три его гола были отменены: два – из-за офсайда, еще один – из-за попадания мяча в руку партнеру бельгийца по сборной во время атаки.
Статистику форварда, принадлежащего «Челси», можно изучить здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Напомню что это лучший бомбардир отбора на евро
Вопросы по возрасту конечно были с самого начала, хоть и заверяют что всё честно.
Но он очень тяжёлый, движения грузные...
А дальше пошли уже видимо какие-то тактические новшества от Тедеско. И из игры он выпал.