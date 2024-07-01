«Нэшвилл» подписал Маршессо (5 лет и 5,5 млн в год) и защитника Шея (7 лет и 7 млн в год)

Джонатан Маршессо и Брэди Шей перешли в «Нэшвилл».

33-летний Маршесо подписал 5-летний контракт с клубом с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

30-летний Шей заключил 7-летний договор с командой с зарплатой 7 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне Маршессо набрал 69 (42+27) очков в 82 играх за « » в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личный рекорд по голам за сезон. В плей-офф – 4 (2+2) балла в 7 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Маршессо 638 матчей и 487 (230+257) очков. В плей-офф – 102 игры и 76 (36+40) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом».

Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Шей набрал 47 (13+34) очков в 80 играх за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+15» и среднем времени на льду 21:16. В его активе 69 силовых приемов (9-й показатель в команде) и 90 блоков (3-й).

В 11 играх в плей-офф добавил 9 (1+8) баллов при полезности «плюс 5».

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Шея 609 матчей и 247 (68+179) очков. В плей-офф – 76 игр и 25 (7+18) баллов.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 5,25 млн долларов.

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