«Нэшвилл» подписал Маршессо (5 лет и 5,5 млн в год) и защитника Шея (7 лет и 7 млн в год)

Теги переходы Каролина Нэшвилл Вегас Брэди Шей Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо и Брэди Шей перешли в «Нэшвилл».

33-летний Маршесо подписал 5-летний контракт с клубом с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год.

30-летний Шей заключил 7-летний договор с командой с зарплатой 7 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне Маршессо набрал 69 (42+27) очков в 82 играх за «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личный рекорд по голам за сезон. В плей-офф – 4 (2+2) балла в 7 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Маршессо 638 матчей и 487 (230+257) очков. В плей-офф – 102 игры и 76 (36+40) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вегасом».

Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Шей набрал 47 (13+34) очков в 80 играх за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+15» и среднем времени на льду 21:16. В его активе 69 силовых приемов (9-й показатель в команде) и 90 блоков (3-й).

В 11 играх в плей-офф добавил 9 (1+8) баллов при полезности «плюс 5».

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Шея 609  матчей и 247 (68+179) очков. В плей-офф – 76 игр и 25 (7+18) баллов.

Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 5,25 млн долларов.

Куликов остается во «Флориде», Стэмкос ищет новый клуб, Генцел – в «Тампе» на 7 лет. Первый день переходов в НХЛ

29 комментариев
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Нэшвилл, что делаешь, прекрати!😝
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Троц решил не затягивать и привезти кубок в Нэшвилл ?!
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Троц ва-банк пошел, поглядим, что выйдет. А в Вегасе, похоже, уходит эпоха. Минус Каррье и Маршессо, из “ отбросов» остаются лишь трое
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+16
Ответ Rus00
Каролина 2 топовых дефа профукала мдэ
Никишин же на подходе
+10
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+10
Каролина за лето потеряла Генцеля, Терравайнена, Пеши, Шея, неплохо. опчти минус топовое звено
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+6
Ответ Plkhrdhh
Троц ва-банк пошел, поглядим, что выйдет. А в Вегасе, похоже, уходит эпоха. Минус Каррье и Маршессо, из “ отбросов» остаются лишь трое
На самом деле даже двое - Карлссон и МакНэбб. Теодора выменяли, а не взяли с драфта расширения
+5
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Набрали старичье с переплатой, что греха таить. Настоящая диверсия и саботаж от менеджмента.
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Ответ Rus00
Каролина 2 топовых дефа профукала мдэ
А нет ощущения, что игроки бегут из Каролины, прежде всего от тренера?)
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За КС ребята идут , будет команда огонь
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Эх, сколько смотрю с момента последнего подхода НХЛ, столько вторая рара Каролины Шей - Пеши ) А тут оба ушли)
+2
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Каролина 2 топовых дефа профукала мдэ
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Ответ forsberg44
Всем четырём не могла, но уж двум-то или вообще одному, наверное смогла бы?)
Слэвина и четфилда продлили
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Нэшвил идет за трофеем?
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Оди-Марчессо-5,5,Бертузззи-5,5.Нет слов
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Ответ sancho81
Эх, сколько смотрю с момента последнего подхода НХЛ, столько вторая рара Каролины Шей - Пеши ) А тут оба ушли)
Скей-Песке
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Ответ forsberg44
А нет ощущения, что игроки бегут из Каролины, прежде всего от тренера?)
Нет такого ощущения. Те деньги, что они получили, Каролина предложить не могла, вот и всё.
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Ответ Сергей Орлов
Нет такого ощущения. Те деньги, что они получили, Каролина предложить не могла, вот и всё.
Всем четырём не могла, но уж двум-то или вообще одному, наверное смогла бы?)
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Ответ Дима Миронов
Из всех подписания Стамескин настораживает,без Поинта Кучерова и Хедмана думаю не потащит
Будет интересно взглянуть кто закинет более- Стэми или Овечкин
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Ответ Дима Миронов
Из всех подписания Стамескин настораживает,без Поинта Кучерова и Хедмана думаю не потащит
Свои голы в большинстве наберёт
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это че, нэшвилл внезапно контендыром стал? о__0
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Нэшвиллу надо на <6млн$ подписать двух дефов, форварда и бэкапа. Ну тоже такое.
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Как я люблю лето в нхл. громкие новочти читать. НО откуда бабки у Предаторс? Стэмкоса еще хотят
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Ого
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Нэшвилл отжег по-полной. Собрались за кубком таким составом
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с детства за нэшвилл. там еще и РОР. нынешний сезон будет чумовой, при условии что эта банда пенсионеров не загремит на больничный.
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Стамескин, Шей и Маршессо. Нормально так.
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Нэшвилл прям активизировался, Маршессо, Шей и ещё Стэмкос, сильно!
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По Маршессо уверен что вполне грамотный контракт.
Хотя конечно лучше бы на 4 года)))
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Из всех подписания Стамескин настораживает,без Поинта Кучерова и Хедмана думаю не потащит
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