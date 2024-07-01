«Спартак» купил форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Контракт – на 2 года

«Спартак» объявил о трансфере бразильского нападающего.

Состав команды пополнил Вилиан Жозе, выступавший за « » с сезона-2021/22. Контракт с ним заключен на два года.

Сообщалось, что испанский клуб получит от российского 1,4 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне 32-летний футболист забил 10 голов в 33 матчах в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: youtube.com

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