«Спартак» купил форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Контракт – на 2 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетис Ла Лига трансферы Виллиан Жозе Футбол

«Спартак» объявил о трансфере бразильского нападающего.

Состав команды пополнил Вилиан Жозе, выступавший за «Бетис» с сезона-2021/22. Контракт с ним заключен на два года.

Сообщалось, что испанский клуб получит от российского 1,4 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне 32-летний футболист забил 10 голов в 33 матчах в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: youtube.com

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107 комментариев
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Очень классный игрок для нашей лиги, без шуток. Спартак подписал очень хорошего нападающего, который должен стать одним из лучших форвардов в нашем чемпионате.
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-15
+127
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Жозе сейчас в Спартаке единственный бразилец, в зените-8 бразильцев, а также Ренан и Ду Кейрос, которые в аренде(итого вообще 10). Научись считать, пожалуйста.
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-10
+118
Смотрю Лалигу давно. Это отличная покупка. Поздравляю Спартак
+39
-3
+36
Без шуток, неплохой переход. Игрок добротный, удачи ему в РПЛ
+38
-3
+35
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Спартак их ещё до вас бакланов покупал.
+41
-8
+33
Добро пожаловать и удачи!
+35
-7
+28
Ответ Pro_Zenit_7
Комментарий скрыт
Или как Артур
+36
-17
+19
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
По меркам РПЛ топ-игрок
+14
-4
+10
Соболев на выход, в океан наверно выпустят
+10
0
+10
Удачи в лучшем клубе России
+32
-22
+10
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Этот пенсионер точно не хуже тех кто в РПЛ считается лучшими русскими футболистами
+11
-3
+8
Ответ Stas Politik
Очень классный игрок для нашей лиги, без шуток. Спартак подписал очень хорошего нападающего, который должен стать одним из лучших форвардов в нашем чемпионате.
Неужели научились жить по средствам?) Это же не Тиль и иже с ним за космические бабки. Даже если не выстрелит, никто камень в огород не кинет.)
+8
-2
+6
Молодежь подошла еще один на пенсию и потом травма и лечение
+7
-2
+5
Ответ Йохан Чпохан
Посмотрим. А Соболев куда?
Дельфин в Неве
+6
-2
+4
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Уверен ты эту новость на оповещение поставил 🤣 в зените 8 бразильцев. Не 2, не 3.. А 8.
+4
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Молчал бы, бразилофил. Как сказал бы Серхио Рамос: "Чинго ту мадрэ, чупа ме ла пойа!"
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Ответ Дядя ТУРА
Смотрю Лалигу давно. Это отличная покупка. Поздравляю Спартак
Болельщику Локомотива спасибо за поздравления.
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Неплохо, а там может и Антоха подтянется
+3
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Ответ Pro_Zenit_7
Комментарий скрыт
Да причем тут Угальде. Жозе себя уже показывал на высоком уровне. Да, возраст, да, скорее всего, уже доигрывать поехал, но и взяли его за мешок свиных ушей. Если вдруг заиграет, то для Спартака очевидное усиление, не заиграет - невелика потеря.
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Ответ Катя СПб
Зачем Спартак покупал бакланов?
Зачем Катя Спб задает столь интеллектуальные вопросы на спортивном ресурсе?
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Не, ну это прям по меркам РПЛ офигенный трансфер.
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Спартак купил одного бразильца, а не более полу состава как зенитки.
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Все? Соболев на выход?
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Добро пожаловать! Надеюсь, хоть что-то покажет. На Мелешина надежд мало
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Ответ Verhovn
Неужели научились жить по средствам?) Это же не Тиль и иже с ним за космические бабки. Даже если не выстрелит, никто камень в огород не кинет.)
Трансферная политику "Даже если не выстрелит, никто камень в огород не кинет" назвать правильной вряд ли тоже можно.
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В Ла Лиге у него стата под 100 мячей за все сезоны, мастерство есть, здесь будет вопрос мотивации и кто его будет снабжать мячами, у нас сейчас никого нет в полузащите с хорошим пасом, там одни дрова собрались, вряд ли он сможет в стиле Вагнера сам себе моменты создавать
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Добро пожаловать! Хорошо что закрыли сделку до завершения сборов. Надеюсь поможет с реализацией.
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Ответ Owen_the_Simple
Без знаков препинания и с орфографической ошибкой твой комментарий стал чудо, как хорош.
Как там Зенит 2 самая великая молодёжь)
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Ответ Катя СПб
Зачем Спартак покупал бакланов?
тебя Спартак не покупал
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Добротный игрок, хоть и в возрасте, но год-другой вполне может поиграть на высоком уровне и принести пользу Спартаку.
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