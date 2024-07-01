«Спартак» купил форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Контракт – на 2 года
«Спартак» объявил о трансфере бразильского нападающего.
Состав команды пополнил Вилиан Жозе, выступавший за «Бетис» с сезона-2021/22. Контракт с ним заключен на два года.
Сообщалось, что испанский клуб получит от российского 1,4 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.
В минувшем сезоне 32-летний футболист забил 10 голов в 33 матчах в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: youtube.com
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.