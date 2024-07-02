Кошта признан лучшим в матче Португалия – Словения. Вратарь парировал три удара в серии пенальти и не дал Шешко забить один на один на 115-й минуте

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Сборная Словении по футболу рейтинги Евро-2024 Диогу Кошта Футбол

Объявлен лучший игрок матча Португалия – Словения.

По итогам игры 1/8 финала Евро-2024 награду получил португальский голкипер Диогу Кошта. Представляющий «Порту» футболист не пропустил ни одного гола, в том числе выручив при выходе Беньямина Шешко один на один на 115-й минуте, а также парировав все три удара в серии послематчевых пенальти.

Игра завершилась победой Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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73 комментария
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Мало кто знает, но именно Криштиану подошёл к Коште перед серией пенальти и сказал ему, что Диогу сможет отбить все удары.
+68
-9
+59
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
+34
0
+34
Ответ Канал ВАнал
Мало кто знает, но именно Криштиану подошёл к Коште перед серией пенальти и сказал ему, что Диогу сможет отбить все удары.
Криштиану тренировал штрафные и пенальти и довёл менталку Коште до небес
+27
-2
+25
Да вообще без вопросов. Затащил матч в соло. Кансело тоже выдал отличный матч, но его суперобводки ни к чему не привели
+17
0
+17
Ответ Канал ВАнал
Мало кто знает, но именно Криштиану подошёл к Коште перед серией пенальти и сказал ему, что Диогу сможет отбить все удары.
Ахахааха))) это 5!
+15
-3
+12
А как же голосование в ТГ Матч ТВ?
+7
0
+7
Кошта 💪🔥🔥🔥
+7
-2
+5
Ну это Тольдо версии 2024
+5
0
+5
3 из 3!!! Даже и не вспомнить когда такое было! В первый раз такое вижу!
+5
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+5
Этот вратарь какой то сумрачный гений. Даже интересно насколько десятков миллионов он вырастет в цене за этот матч.
+5
0
+5
Диого Кошка сделал историю
+4
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+4
Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Я не мог в это поверить.
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+4
Ответ onegin2007
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
Браво на КК 2017, Чили Португалия
+3
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+3
Ответ onegin2007
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
Я видел , но к сожалению не в пользу команды за которую я болел , а именно за Португалию, в 2017 году в кубке конфедераций , в полуфинале против Чили , в серии пенальти 3 удара отразил голкипер
+3
0
+3
Ответ onegin2007
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
Что за тигр этот лев!
+4
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+3
Ответ Молодой Френки
Этот вратарь какой то сумрачный гений. Даже интересно насколько десятков миллионов он вырастет в цене за этот матч.
Как миниму лям ему должен Пепе)
+3
0
+3
У португальцев какие-то топ киперы по отражению пенок постоянно, рикардо в 2006 отбивал три, потом руй патрисиу, теперь диогу кошта
+3
0
+3
Капец на какой уверенности он это сделал. Чисто вышел как батек на опыте против малолеток во двор.
Хотя именно Облак считался спецом по пенальти 🤷‍♂️
+3
0
+3
Если Швейцария действительно была последней командой, проигравшая серию пенок 0-3 на чм/че и вылетела при этом, не проиграв ни одного матча. То Словения повторила точь в точь)
+4
-1
+3
Ответ l89656468829@gmail.com
Один из дорогих ? Реально?
Да. На всем любимом трансфермаркте он оценивается в 40 млн. евро также как и Доннарумма и Кобель и вместе с ними Кошта самый дорогой вратарь прямо сейчас.
+3
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+3
Угадайте, как зовут вратаря, который в последнем чемпионате Португалии пропустил меньше всех голов.
+2
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+2
Главное чтобы мужику подарили его заслуженный смартфон vivo.
+1
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+1
Справедливо.
+1
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Ответ onegin2007
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
Шовковский, чм 2006, вроде тогда тоже три подряд взял, насколько помню
+5
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Ответ onegin2007
Я такого не видел, честно. Три первых отбитых подряд!
Барво против Португалии на КК 2017
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Ответ Balt
Да. На всем любимом трансфермаркте он оценивается в 40 млн. евро также как и Доннарумма и Кобель и вместе с ними Кошта самый дорогой вратарь прямо сейчас.
Оперативно Трансфермаркт сработал, сразу после серии пенальти цену поднял))
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Ответ Balt
Да это легенда просто. ) Не зря один из самых дорогих вратарей в Мире. И один-на-один потащил, пропусти который португальцы уже не отыгрались бы, и 3 пенальти в серии! Крут!
Один из дорогих ? Реально?
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Кошта - крутой!
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Ответ Balt
Да. На всем любимом трансфермаркте он оценивается в 40 млн. евро также как и Доннарумма и Кобель и вместе с ними Кошта самый дорогой вратарь прямо сейчас.
Полезная инфа в комментариях. Класс.
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Ответ wertyhik
Шовковский, чм 2006, вроде тогда тоже три подряд взял, насколько помню
Ланс - Монако, кубок Франции, в этом сезоне буквально. Самба отбил 3 удара монегасков подряд. И Ланс всё равно кстати умудрился проиграть. Так что 3 подряд это не такая уж и редкость. А вот всухую победить - это реально круто. Ну и турнир всё-таки гораздо более весомый
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