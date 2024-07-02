Кошта признан лучшим в матче Португалия – Словения. Вратарь парировал три удара в серии пенальти и не дал Шешко забить один на один на 115-й минуте

Объявлен лучший игрок матча Португалия – Словения.

По итогам игры 1/8 финала Евро-2024 награду получил португальский голкипер . Представляющий «Порту» футболист не пропустил ни одного гола, в том числе выручив при выходе Беньямина Шешко один на один на 115-й минуте, а также парировав все три удара в серии послематчевых пенальти.

Игра завершилась победой ии.

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