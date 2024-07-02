Кошта признан лучшим в матче Португалия – Словения. Вратарь парировал три удара в серии пенальти и не дал Шешко забить один на один на 115-й минуте
Объявлен лучший игрок матча Португалия – Словения.
По итогам игры 1/8 финала Евро-2024 награду получил португальский голкипер Диогу Кошта. Представляющий «Порту» футболист не пропустил ни одного гола, в том числе выручив при выходе Беньямина Шешко один на один на 115-й минуте, а также парировав все три удара в серии послематчевых пенальти.
Игра завершилась победой Португалии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Хотя именно Облак считался спецом по пенальти 🤷♂️