«Краснодар» не ведет переговоров с «Зенитом» по Кордобе и планирует обратиться в РФС из-за неэтичного поведения петербуржцев (Максим Алланазаров)
«Краснодар» не планирует продавать Джона Кордобу в «Зенит».
Ранее появилась информация о том, что Кордоба может перейти в «Зенит» за 10+2 млн евро.
По информации заместителя главного редактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, руководство «Краснодара» не ведет переговоров по трансферу 31-летнего нападающего, так как не планирует продавать лидеров команды прямым конкурентам.
Кроме того, в «Краснодаре» недовольны тем, что «Зенит» связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры. Клуб рассматривает возможность обращения в палату по разрешению споров (РФС – Спортс), так как считает поведение «Зенита» неэтичным.
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А то уже местные пользователи пару раз сгорели дотла.
"– Ты только подтверждаешь, что болельщики «Спартака» – секта.
– Конечно, но в этом нет ничего плохого. Ты же видишь: нормальные люди не могут творить такое. Почти все болельщики «Спартака» – ненормальные, но в хорошем смысле. Ради клуба они готовы на многое. Дзюба как-то назвал фанатов сектантами – мне показалось, что это было сказано в негативном ключе. Я ему отослал свою фотографию с надписью «Я – сектант», а потом выложил скриншот с перепиской."
Но, если вдруг вам интересно, лично я сгорю, если Зенит подпишет Соболева.
Ладно Грицюк, но Толчинскому на момент перехода в СКА было 28 лет. Норм такой "молодой" игрок. Хотя и Грицюку уже 22 было. Делаем вывод, Тимур Тимербаев и "честно" несовместимы, поэтому пришлось врать про коварно уведенного юношу 28 лет от роду.
Ну а чего - фактурный, афроамериканец, самое оно для баскетбола ;)
И кстати, про Волкова был похожий слух. Но как-то всё закончилось нормально.
Потому что по ощущениям, все трансферы так делаются по большому счету.