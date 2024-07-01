«Краснодар» не ведет переговоров с «Зенитом» по Кордобе и планирует обратиться в РФС из-за неэтичного поведения петербуржцев (Максим Алланазаров)

«Краснодар» не планирует продавать Джона Кордобу в «Зенит».

Ранее появилась информация о том, что может перейти в «Зенит» за 10+2 млн евро.

По информации заместителя главного редактора « » Максима Алланазарова, руководство « » не ведет переговоров по трансферу 31-летнего нападающего, так как не планирует продавать лидеров команды прямым конкурентам.

Кроме того, в «Краснодаре» недовольны тем, что «Зенит» связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры. Клуб рассматривает возможность обращения в палату по разрешению споров (РФС – Спортс), так как считает поведение « » неэтичным.

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