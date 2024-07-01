«Краснодар» не ведет переговоров с «Зенитом» по Кордобе и планирует обратиться в РФС из-за неэтичного поведения петербуржцев (Максим Алланазаров)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы РФС Краснодар Джон Кордоба агенты Спорт-Экспресс Футбол

«Краснодар» не планирует продавать Джона Кордобу в «Зенит».

Ранее появилась информация о том, что Кордоба может перейти в «Зенит» за 10+2 млн евро.

По информации заместителя главного редактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, руководство «Краснодара» не ведет переговоров по трансферу 31-летнего нападающего, так как не планирует продавать лидеров команды прямым конкурентам.

Кроме того, в «Краснодаре» недовольны тем, что «Зенит» связывается с представителями игроков, не получив разрешения на переговоры. Клуб рассматривает возможность обращения в палату по разрешению споров (РФС – Спортс), так как считает поведение «Зенита» неэтичным.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

114 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ schwein
Так ведет или не ведет. А то уже местные пользователи пару раз сгорели дотла.
Ведёт, но не ведёт. Обсуждают переход за 10, за 25 и за 30 миллионов, ищут выгодное предложение. Краснодар согласен продать, но не хочет. Кордоба хочет в Зенит, но не согласен на переход.
+112
-7
+105
Так ведет или не ведет.
А то уже местные пользователи пару раз сгорели дотла.
+80
-27
+53
Зенит подпишет Соболева, чтобы обменять его на Кордобу (Иван Карпов)
+40
0
+40
Зенит покупает Кордобу за 25 миллионов евро, за 10 млн евро, не покупает, каждые 10 минут новые инсайды
+35
-7
+28
Ответ Ка Ман
Комментарий скрыт
Вроде бы в новости нет упоминания Динамо)
+29
-13
+16
Ответ schwein
Так ведет или не ведет. А то уже местные пользователи пару раз сгорели дотла.
с агентами ведет, с клубом - нет.
+18
-4
+14
Ответ Ка Ман
За чемпионат обидно. Хотелось бы равных для всех команд условий, а не только для владельца трубы.
Прекращай. Тебе обидно, что Динамо не стало чемпионом. И вполне это можно понять. Не надо за весь чемпионат :)
+11
-3
+8
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Только после вас, воспитание культурной столицы не позволяет, дамы вперёд)
+10
-5
+5
Опять этот вброс, ждем официальных источников (Карпов и проч.)
+7
-2
+5
Ответ redwhiteteam
Не знаю правил УЕФА касательно трансферов. По моему тоже , если нет каких-то договоренностей между клубами, то почему нет. Предлагай деньги и вперёд. Это может повлиять на атмосферу в команде и игрока, но кого это волнует в наш век капитализма.
нет, вести переговоры напрямую с игроком можно только за полгода до окончания контракта, отсюда и возникают всякие "окружения", с которыми связываются клубы, чтобы узнать мнение игрока.
+6
-1
+5
И заодно запретите представителям Зенита общаться с представителями Соболева. Для верности. ;)
+5
0
+5
Из интервью Максима Алланазарова в качестве иллюстрации качества столичной спортивной журналистики

"– Ты только подтверждаешь, что болельщики «Спартака» – секта.

– Конечно, но в этом нет ничего плохого. Ты же видишь: нормальные люди не могут творить такое. Почти все болельщики «Спартака» – ненормальные, но в хорошем смысле. Ради клуба они готовы на многое. Дзюба как-то назвал фанатов сектантами – мне показалось, что это было сказано в негативном ключе. Я ему отослал свою фотографию с надписью «Я – сектант», а потом выложил скриншот с перепиской."
+8
-3
+5
Ответ Красная стрела
Мда. В обход клубов решили всё делать. Реально думают, что им всё дозволено. Ну правильно, зачем клубы спрашивать. Главное агентам отстегнуть, а те что нибудь придумают.
Не оправдываю Зенит, но Кругового у него не также увели зимой?
+10
-5
+5
Ответ Красная стрела
Мда. В обход клубов решили всё делать. Реально думают, что им всё дозволено. Ну правильно, зачем клубы спрашивать. Главное агентам отстегнуть, а те что нибудь придумают.
Это вы такие выводы сделали по паре, противоречащих друг другу и здравому смыслу, инсайдов
+4
0
+4
Ответ Ка Ман
Комментарий скрыт
Просто напомню, вы единственный клуб в мире, который продали и покупали в одни и те же руки со всем приданным за 1(!!!) рубль и вам дали возможность оплачивать долги под нулевой процент. К примеру у других российских клубов с огромными долгами таких барских возможностей не было.
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Значит зенит хотел Кордобу,но когда им отказали,переключились на Соболева.
Или наоборот. Или хотели купить обоих, а потому отдать в аренду. Соболева в Краснодар, а Кордобу в Спартак.
+5
-1
+4
Карманный "журналист" Заремы решил решил выдать такой "инсайд" про Зенит, ну-ну)
+7
-4
+3
Ответ schwein
Так ведет или не ведет. А то уже местные пользователи пару раз сгорели дотла.
прощупывает ситуацию только через агента, попутно показывая ему мешок с золотом. Что ту непонятного. С клубом не ведет.
+6
-3
+3
Ответ Egor .
Ох уж эти негорящие болельщики зенита, пока основные ресурсы на их стороне. Швайн первый же загорится, если в один прекрасный день его Зенит превратится в Спартак. Вот увидите.
Каким образом Зенит может превратиться в Спартак? я даже понять не могу, о чем вы.
Но, если вдруг вам интересно, лично я сгорю, если Зенит подпишет Соболева.
+3
0
+3
Ответ Вадим Евстратов
Тоже самое было и с Волковым, а он уже в Зените. А насчёт прямого конкурента это они перегнули. Набивают цену.
Волкова косвенно обменяли на Козлова.
+3
0
+3
Ответ Тимур Тимербаев
Комментарий скрыт
"выдернул лучших молодых игроков КХЛ из Авангарда - Грицюка и Толчинского"

Ладно Грицюк, но Толчинскому на момент перехода в СКА было 28 лет. Норм такой "молодой" игрок. Хотя и Грицюку уже 22 было. Делаем вывод, Тимур Тимербаев и "честно" несовместимы, поэтому пришлось врать про коварно уведенного юношу 28 лет от роду.
+7
-5
+2
Ответ Александр Керенский
домой вернутся
Как может быть домом место, где Зенит провел всего 7 сезонов из скольки там сезонов. 80+
+2
0
+2
Лишний раз подтверждает: не верьте вбросам!
+5
-3
+2
А потом выяснится что это был баскетбольный Зенит.
Ну а чего - фактурный, афроамериканец, самое оно для баскетбола ;)
+4
-2
+2
Ответ dasXboot
Комментарий удален модератором
Ромка, ты что ли?))))
+2
0
+2
я бы законодательно запретил Алле Назаровой что то писать про Зенит))
+4
-2
+2
Ответ kutavlik
Ну да, ну да, ведь они совсем не скупают тех, кто хоть немножко блеснет!!!
Если вы внимательно прочитаете инсайд, то речь идёт о якобы отсутствующих переговорах, недовольстве и желанием обратиться в палату. Именно это из уст данного человека и вызывает скепсис.
И кстати, про Волкова был похожий слух. Но как-то всё закончилось нормально.
+1
0
+1
Ответ redwhiteteam
прощупывает ситуацию только через агента, попутно показывая ему мешок с золотом. Что ту непонятного. С клубом не ведет.
Я уже на столько запутался в этих правилах, что не понимаю, а это уже нарушение или еще нет?
Потому что по ощущениям, все трансферы так делаются по большому счету.
+2
-1
+1
А как Краснодар перехватил Данилу Козлова у зенита, и ничего все хорошо, они обратились рфс, не этично зенит поступил.
+6
-5
+1
Ответ Саша Котляров
Не понятно новости вечером посмотреть нада там должны сказать
Такими темпами новости нужно смотреть только после закрытия ТО, вот тогда будет железобетон.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий