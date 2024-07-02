Португалия вышла в 1/4 финала Евро, по пенальти обыграв Словению. Кошта взял три удара, Роналду не забил с точки на 105-й

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Ян Облак Бруну Фернандеш Бернарду Силва Диогу Кошта онлайны Футбол

Сборная Португалии прошла Словению в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В основное время матча команды не выявили победителя.

В 1-м экстра-тайме, на 105-й минуте, Ян Облак парировал пенальти в исполнении Криштиану Роналду. Экстра-таймы также завершились без голов.

Диогу Кошта отразил три удара в послематчевой серии. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки. Таким образом, Португалия вышла в 1/4 финала.

Португалия – Словения 0:0 (0:0, 0:0, 1:1), по пенальти - 3:0
Дата проведения
1 июля, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ПортугалияДиогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 117), Пепе (Рубен Невеш, 117), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья, Витинья (Диогу Жота, 65), Рафаэл Леау (Франсишку Консейсау, 76), Роналду.
СловенияОблак, Стоянович (Вербич, 86), Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Гнезда-Черин, Элшник (Иличич, 105), Шпорар (Целар, 75), Шешко, Млакар (Горенц-Станкович, 74).
Серия пенальти
1:0, 2:0, 3:0.
Предупреждения:
Дркушич (32), Карничник (37), Горенц-Станкович (101), Бийол (106), Балковец (107), Жоау Канселу (107).

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506 комментариев
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Спротс, ну сделайте вы уже отдельные ветки хотя бы для каждого игрового дня на евро, устроили блин сыр-бор с одной веткой на всю стадию 1/8
+114
-2
+112
я один не чувствую никакого праздника футбола?
80% команд участниц приехали как будто с двухнедельного марафона, все такие уставшие, мало кто играет в атаку, мне как зрителю тошно на это всё смотреть
Англия, Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Хорватия и остальные вы нахрена приехали на турнир? это просто невыносимо…
Австрия, Швейцария, Испания, ну и мб Германия спасибо что вы есть🥲
p.s
Голландия я вообще не понял что за команда, скорее разочарование тоже
+94
-3
+91
Матч до 105 минуты: Облак — лучший игрок матча.

Матч после: Кошта — подержите моё пиво!
+84
0
+84
Три пеналя подряд отбить, зверь, я вообще такого не помню
+69
-1
+68
Пацаны, пацаны, подожди, щас чисто на технику пробью. Смори, смори. И так 73 минуты.
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-2
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пипец Кошта просто разобрал словенцев на 11 метров
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0
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Журавель ужасный комментатор и несамый умный человек.
+44
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У Журавеля проблемы с головой)
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Честно говоря, я рад за Роналду, как бы я к нему не относился.
Плакал он там или нет, но в итоге в самый напряжённый, решающий момент, исполнил пенальти идеально.

P.S. Диогу Кошта это просто космос какой-то, как школьников разобрал словенцев
+41
-5
+36
Ответ Vovker
У Журавеля проблемы с головой)
Походу персофан Месси или ему лично Роналду что-то сделал
+36
-2
+34
Господи, какой же мрак, а не евро. Худшее соревнование по футболу, которое я смотрел. Словения это что-то на уровне моего родного Псков-747. Португалия не лучше.
+35
-2
+33
Диогу Кошта - иппон, чистая победа, MVP матча
+32
0
+32
Ответ Vovker
У Журавеля проблемы с головой)
Я думал хуже Черданцева никого не услышу на этом Евро, никогда не думал что скажу это, но верните Шнякина
+33
-1
+32
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Родители разрешают?
+36
-5
+31
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Главное по привычке не сядь на нее!😉
+31
-2
+29
ну после такого только бутсы на гвоздь
ну что ещё должен такого сделать криро чтобы его уже наконец то заставила общественность закончить карьеру, ну хотя бы в сборной…
+40
-11
+29
Смеялись над пенальти Роналду, а обРоналдуилась вся сборная Словении в пенальти.
Давно такой позорной серии пенальти не помню... Все 3 под копирку.
+29
-2
+27
и это в 39 лет! легенда!
+34
-7
+27
Диогу - Герой Португалии сегодня!

Спас после обрезки Пепе и вытащил серию!
+23
0
+23
Кто нибудь в сборной Португалии, ну скажите уже Кришу, что он не может бить штрафные. Ну уже просто зашкварно выглядит.
+31
-9
+22
Роналду должен Коште пару квартир в Эр-Рияде
+21
0
+21
Мартинес гений. Убрал плеймейкера Витинью, убрал быстрого вингера с дриблингом Леау и теперь 0 креатива в атаке, просто тупые забросы в штрафную. Желаю Словенцам дотерпеть и отправить деда на отдых в пустыню досрочно, а Мартинесу оставшиеся рубашки надевать уже в качестве зрителя на стадионе
+21
-1
+20
Ответ AuroraBorealis
Какой Журавель… слепой
Кто-то выбирает Черданцева, кто-то Шнякина. Для кого-то Губерниев вне конкуренции. Но меня покорил именно Журавель... худший, абсолютно худший комментатор для меня (

Даже Роналду не думает так часто о Роналду, как это делает Журавель)
+20
-1
+19
Диогу Кошта - победитель сборной Словении.
+18
0
+18
Прикольно как Журавелл троллил Роналду, говоря "ну посмотрим кто у Португалии будет бить первым, ведь обычно бьют сильнейшие". Думал, что Криш не будет бить первым. А он бил первым и забил)
+20
-3
+17
Я понимаю, что возраст берет свое. Скорость уже не та, реакция. Может и зрение подводить.....Это всем понятно, и заслуживает уважения

Но если ты уже целую вечность не можешь забить со штрафного, ни из какого положения, никакому вратарю, не зависимо от времени суток, сезона и температуры воздуха, то нафига ты их продолжаешь бить с упорством умственно отсталого?

Сидит Роналду на печи
..... ..... ..долбит он мячи
+18
-1
+17
Иличича и Облака жаль. Ян заслужил своей игрой, а по Йосипу этот промах может сильно ударить, зная его проблемы с менталкой. вообще очень странный выбор первого бьющего от тренера
+16
0
+16
Кажется это была самая короткая серия пенальти из всех, что я видел.
+16
0
+16
Ещё 30 минут. Господи, та за шо?
+16
0
+16
Нет в мире более постоянных вещей, чем Египетские пирамиды, Китайская стена и штрафные Криштиану......
+16
-1
+15
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