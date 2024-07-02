Португалия вышла в 1/4 финала Евро, по пенальти обыграв Словению. Кошта взял три удара, Роналду не забил с точки на 105-й

Сборная Португалии прошла Словению в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В основное время матча команды не выявили победителя.

В 1-м экстра-тайме, на 105-й минуте, Ян Облак парировал пенальти в исполнении Криштиану Роналду. Экстра-таймы также завершились без голов.

Диогу Кошта отразил три удара в послематчевой серии. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки. Таким образом, Португалия вышла в 1/4 финала.

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