Португалия вышла в 1/4 финала Евро, по пенальти обыграв Словению. Кошта взял три удара, Роналду не забил с точки на 105-й
Сборная Португалии прошла Словению в 1/8 финала Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В основное время матча команды не выявили победителя.
В 1-м экстра-тайме, на 105-й минуте, Ян Облак парировал пенальти в исполнении Криштиану Роналду. Экстра-таймы также завершились без голов.
Диогу Кошта отразил три удара в послематчевой серии. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва реализовали свои попытки. Таким образом, Португалия вышла в 1/4 финала.
- Дата проведения
- 1 июля, 22.00, «Дойче банк Парк»
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Португалия –
Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 117), Пепе (Рубен Невеш, 117), Рубен Диаш, Мендеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Пальинья, Витинья (Диогу Жота, 65), Рафаэл Леау (Франсишку Консейсау, 76), Роналду.
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Словения –
Облак, Стоянович (Вербич, 86), Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Гнезда-Черин, Элшник (Иличич, 105), Шпорар (Целар, 75), Шешко, Млакар (Горенц-Станкович, 74).
- Серия пенальти
- 1:0, 2:0, 3:0.
- Предупреждения:
- Дркушич (32), Карничник (37), Горенц-Станкович (101), Бийол (106), Балковец (107), Жоау Канселу (107).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
80% команд участниц приехали как будто с двухнедельного марафона, все такие уставшие, мало кто играет в атаку, мне как зрителю тошно на это всё смотреть
Англия, Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Хорватия и остальные вы нахрена приехали на турнир? это просто невыносимо…
Австрия, Швейцария, Испания, ну и мб Германия спасибо что вы есть🥲
p.s
Голландия я вообще не понял что за команда, скорее разочарование тоже
Матч после: Кошта — подержите моё пиво!
Плакал он там или нет, но в итоге в самый напряжённый, решающий момент, исполнил пенальти идеально.
P.S. Диогу Кошта это просто космос какой-то, как школьников разобрал словенцев
ну что ещё должен такого сделать криро чтобы его уже наконец то заставила общественность закончить карьеру, ну хотя бы в сборной…
Давно такой позорной серии пенальти не помню... Все 3 под копирку.
Спас после обрезки Пепе и вытащил серию!
Даже Роналду не думает так часто о Роналду, как это делает Журавель)
Но если ты уже целую вечность не можешь забить со штрафного, ни из какого положения, никакому вратарю, не зависимо от времени суток, сезона и температуры воздуха, то нафига ты их продолжаешь бить с упорством умственно отсталого?
Сидит Роналду на печи
..... ..... ..долбит он мячи