Генцел подписал 7-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9 млн долларов в год
«Тампа» подписала Джейка Генцела на 63 миллиона долларов.
29-летний нападающий согласовал контракт с «Лайтнинг» на семь лет. Средняя зарплата форварда составит 9 миллионов долларов в год.
Ранее «Тампа» выменяла права на американца у «Каролины», отдав выбор в 3-м раунде драфта НХЛ.
В минувшем сезоне американец был обменян из «Питтсбурга» в «Харрикейнс». Всего набрал 77 (30+47) очков в 67 играх в регулярном чемпионате.
В плей-офф за клуб из Роли – 9 (4+5) баллов в 11 матчах.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Джейка Генцела 520 матчей и 491 (227+264) очко.
В плей-офф – 69 игр и 67 (38+29) баллов. В 2017 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» – в своем дебютном сезоне в НХЛ.
Средняя зарплата Джейка по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.
Ща его Куч прокачает на 100+ очков, а потом все будут говорить что ему еще по контракту не доплатили ))) и он сделал скидку, и так далее
Теперь Стэмкос точно уходит.
По-моему, ему предложили нормальный вариант, чтобы остаться.
И вообще, насколько я понимаю, если Стэмкосу на рынке ничего не понравится, он может и вернуться к обсуждению условий с Брисбуа. только поезд уже может совсем уйти к этому времени.
Если только Брисбуа не планирует его менять через три года.
ну а в целом, должно быть круто, Генцел точно должен сыграться с лидерами Тампы. может и сто очков выбить, если без травм
Но, как по мне, это все равно небольшая переплата.
Со Стэммером Брисбуа жёстко поступил, конечно. Легенда франшизы и на тебе, такой поворот. Практически обменял на Генцеля. Да, тот моложе, базара нет. На мой взгляд, удар ниже пояса да и по репутации клуба тоже.
Не дай бог Брисбуа обделаться, хейта по гроб жизни хапнет.
Теперь и Мозеру надо насыпать ляма 3-3,5.
На Стэммера ничего не остаётся.
У меня ощущение, что нас поимели...
Но вот только большой радости от свершения таковой сделки не испытываю. Горечь большая от обмена Мишутки мешает. Для меня лично это - очень глубокая рана.. И неясность со Стивеном. Его возможный уход сожалением большим будет.
А сделка не очень нравится по сумме.. Лучше Никиты Кучерова - он не будет. работать. А наравне. получать будет. Да и на фоне Пойнта, Хедмана - не солидно. И ситуации со Стивеном. Эти ребята очень много сделали для Тампы. И будут делать ещё. А новому человеку - всё желаемое сразу. Надеялась, что не больше 8 будет. Как раз бы Стивену этот мультик и добавить. Там же в нём по слухам вроде дело .И по сроку тоже не очень. Но тут понимаю, что нельзя было обойти. На пять лет Джейк бы наверняка отказал. Но надеюсь, что не дал гениальный менеджер - полный запрет на обмен на весь срок Тогда не страшно. . Хотя Брисбуа Может!!!! Он добрый человек бывает в некоторых ситуациях.
Сейчас нельзя определить точно - к худу это всё или к добру. Сезон покажет. Но желаю, надеюсь и жду, что всё сложится хорошо у Тампы дальше.
Всем Удачи!!!