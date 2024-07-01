Генцел подписал 7-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9 млн долларов в год

«Тампа» подписала Джейка Генцела на 63 миллиона долларов.

29-летний нападающий согласовал контракт с «Лайтнинг» на семь лет. Средняя зарплата форварда составит 9 миллионов долларов в год.

Ранее « » выменяла права на американца у «Каролины», отдав выбор в 3-м раунде драфта НХЛ.

В минувшем сезоне американец был обменян из « » в «Харрикейнс». Всего набрал 77 (30+47) очков в 67 играх в регулярном чемпионате.

В плей-офф за клуб из Роли – 9 (4+5) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах у 520 матчей и 491 (227+264) очко.

В плей-офф – 69 игр и 67 (38+29) баллов. В 2017 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» – в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Средняя зарплата Джейка по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.