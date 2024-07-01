Генцел подписал 7-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 9 млн долларов в год

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Каролина НХЛ Джейк Генцел Хоккей

«Тампа» подписала Джейка Генцела на 63 миллиона долларов.

29-летний нападающий согласовал контракт с «Лайтнинг» на семь лет. Средняя зарплата форварда составит 9 миллионов долларов в год.

Ранее «Тампа» выменяла права на американца у «Каролины», отдав выбор в 3-м раунде драфта НХЛ.

В минувшем сезоне американец был обменян из «Питтсбурга» в «Харрикейнс». Всего набрал 77 (30+47) очков в 67 играх в регулярном чемпионате.

В плей-офф за клуб из Роли – 9 (4+5) баллов в 11 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Джейка Генцела 520 матчей и 491 (227+264) очко.

В плей-офф – 69 игр и 67 (38+29) баллов. В 2017 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» – в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Средняя зарплата Джейка по прошлому контракту составляла 6 млн долларов.

Материалы по теме

107 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жесть, контракт на уровне Кучерова ))) а чел один раз 80+ очков набрал за карьеру )

Ща его Куч прокачает на 100+ очков, а потом все будут говорить что ему еще по контракту не доплатили ))) и он сделал скидку, и так далее
+71
-15
+56
Ответ Serh08
Переплатили, потом будут выкупать.
Тампе сейчас главное выжать максимум из ближайших лет, а дальше закончат Кучеров и Хэдман и можно будет уходить в перестройку
+53
-3
+50
Ответ Serh08
Переплатили, потом будут выкупать.
Какой смысл выкупать, если в то время тампа уже будет в ребилде
+37
-2
+35
Ответ paha
Жесть, контракт на уровне Кучерова ))) а чел один раз 80+ очков набрал за карьеру ) Ща его Куч прокачает на 100+ очков, а потом все будут говорить что ему еще по контракту не доплатили ))) и он сделал скидку, и так далее
Он обладатель кс, пичем далеко не во второплановой роли (67 очков в 69 матчах по за карьеру), игрок отличный, в праймовом возрасте, если он будет набирать 90-100 очков в звене с Кучеровым - так это отлично для Тампы и стоит затраченных денег. На Генцеля был большой спрос, так что небольшая перепалата если и есть, то обоснованная.
+29
-2
+27
Ответ SeRgE23
Как то многовато ему насыпали …
Да нет, по-рынку. В Роли ему предлагали 8*8. Тут же 63, только плюс налоги меньше. И на год раньше сможет выйти на рынок для подписания ветеранского контракта если что.
+27
-1
+26
Переплатили, потом будут выкупать.
+43
-18
+25
Мощное усиление. У Тампы есть смелость, взять и перекроить состав. Мое уважение, будет интересно понаблюдать за ними в следующем сезоне
+20
-1
+19
Ответ Aviator92
Отпустить Стэмкоса за 8,5, чтобы подписать Генцела за 9 - это маразм, как по мне
Ну как бы сколько лет Стэмкосу, а сколько Генцелу? Даже если Стэмкос сейчас лучше, его ждет неминуемый спад в ближайшее время. А вот у Генцела еще минимум 4-5 лет на пике, если все пойдет нормально. По факту, поменяли старого капитана на молодого почти такого же снайпера. Хуже было бы, если бы Стэмкоса на те же 8.5 оставили.
+17
-1
+16
Ответ paha
Жесть, контракт на уровне Кучерова ))) а чел один раз 80+ очков набрал за карьеру ) Ща его Куч прокачает на 100+ очков, а потом все будут говорить что ему еще по контракту не доплатили ))) и он сделал скидку, и так далее
Ну бред же сравнивать контракты разных лет. Потолок растёт и если на то пошло, то сравнивай % от кепки. А относительно контракта Кучерова, тогда отвратительно сработал его недоагент Мильштейн. У них с Панарой в один год начали действовать новые соглашения, только у второго он без малого 12 лямов. Кстати у Панары на тот момент тоже был только один сезон 80+ ...
+11
-1
+10
Ответ paha
Жесть, контракт на уровне Кучерова ))) а чел один раз 80+ очков набрал за карьеру ) Ща его Куч прокачает на 100+ очков, а потом все будут говорить что ему еще по контракту не доплатили ))) и он сделал скидку, и так далее
Пойнт именно так и выбил себе контракт на уровне Кучерова, как он 2 сезона без него играл мы все видели, даже очко за игру не набирал
+10
0
+10
Там есть детали: до лета 2028-го NMC, с лета 2028 список из 10 команд для обмена.
+7
-1
+6
Ответ Михаил Ж.
Мощное усиление. У Тампы есть смелость, взять и перекроить состав. Мое уважение, будет интересно понаблюдать за ними в следующем сезоне
Согласен. Тут все во-благо перспективам. В том же Питтсбурге уцепились за былые заслуги лидеров и сейчас будут пожинать плоды ещё несколько лет. Ни пиков, ни результата.
+7
-1
+6
Ответ Shaiba Bash
Смысл тогда его было у Каролины покупать, если и после открытия ТО, он также мог на 7 лет подписываться с Тампой…
Брисбуа себе выиграл лишнее время на переговоры этим обменом
+7
-1
+6
Смысл тогда его было у Каролины покупать, если и после открытия ТО, он также мог на 7 лет подписываться с Тампой…
+8
-2
+6
Ну хз, переплата ИМХО есть.
Теперь Стэмкос точно уходит.
+13
-7
+6
Ответ Барин
Твиттер с редиттом не врали, даже немного больше оценивали 7х9,5. Со Стэммером Брисбуа жёстко поступил, конечно. Легенда франшизы и на тебе, такой поворот. Практически обменял на Генцеля. Да, тот моложе, базара нет. На мой взгляд, удар ниже пояса да и по репутации клуба тоже. Не дай бог Брисбуа обделаться, хейта по гроб жизни хапнет. Теперь и Мозеру надо насыпать ляма 3-3,5. На Стэммера ничего не остаётся. У меня ощущение, что нас поимели...
Стэмкосу давали контракт на 24 млн, вы уверены, что он до конца карьеры заработает сильно больше?
По-моему, ему предложили нормальный вариант, чтобы остаться.

И вообще, насколько я понимаю, если Стэмкосу на рынке ничего не понравится, он может и вернуться к обсуждению условий с Брисбуа. только поезд уже может совсем уйти к этому времени.
+5
0
+5
Генцел - очень полезный парень, но контракт выглядит завышенным, конечно. И по деньгам, и по срокам, учитывая его возраст.
Если только Брисбуа не планирует его менять через три года.

ну а в целом, должно быть круто, Генцел точно должен сыграться с лидерами Тампы. может и сто очков выбить, если без травм
+6
-2
+4
Ответ Serh08
Переплатили, потом будут выкупать.
У него там в контракте зп 1 в год, а всё остальное по 7 мультов бонусы. Такого выкупать не будут, придётся терпеть
+4
-1
+3
Нуууу, с учетом налогов Флориды, это наверное один из самых крупных контрактов (по зп), на который он мог претендовать бы.
Но, как по мне, это все равно небольшая переплата.
+5
-2
+3
Кайфовая работа агента. Не то что у Кучерова.
+2
0
+2
Как то многовато ему насыпали …
+9
-7
+2
Переплата жесткая. Это условно 10,5 лямов в Нью-Йорке или Калифорнии или в Канаде. Стоит ли он таких денег? Сомневаюсь. Я сам фанат Питтсбурга, но Генцела Кросбян и Малыч прокачали до этого уровня, удивляюсь если он эти деньги оправдает. Брисбуа как всегда: то Сергачу насыпит туеву хучу бабла, то Генцелу. Потом будет искать команду для обмена.
+3
-1
+2
Твиттер с редиттом не врали, даже немного больше оценивали 7х9,5.
Со Стэммером Брисбуа жёстко поступил, конечно. Легенда франшизы и на тебе, такой поворот. Практически обменял на Генцеля. Да, тот моложе, базара нет. На мой взгляд, удар ниже пояса да и по репутации клуба тоже.
Не дай бог Брисбуа обделаться, хейта по гроб жизни хапнет.
Теперь и Мозеру надо насыпать ляма 3-3,5.
На Стэммера ничего не остаётся.
У меня ощущение, что нас поимели...
+6
-4
+2
Удивительно, чел отказался от 64 млн от Каролины в пользу 63 млн от Тампы. Ладно, его борьба. Теперь будем освистывать, когда в Роли приедет
+4
-2
+2
Ну что сказать. Рынок перегрет, контракты слишком длинны и тяжелы. Тот же Райнхарт получил кучу $ по сути за один сезон. Генцель получил столько же сколько Кросби и Куч, ни разу не будучи игрком их уровня. Тампа эти дни много суетилась, но глубину не прокачала и качествено сильнее не стала.
+5
-3
+2
Ответ rent56
Через 4 года всё равно перестройка . Лучше дать Стэмоску 4,5 млн на 5 лет который будет набирать 60-70 очков, чем 30 летнему Генцелю где через пару лет просто закончит играть на эти деньги.
Стэмкос уже через год на 5 млн не будет играть, у него половина очков это игра в большинстве, а в равных составах от него больше вреда.
+5
-3
+2
Контрактами игроков, привлеченных в этом году, ЖББ реабилитировался за все время. До этого только контракты Хейгла и Пола были удачные, ну и ранее Коулман, Гудроу. Думаю еще хороший игрок, ляма за 3,5 появится нынче в команде.
+2
-1
+1
Ответ Вадим Рыбин
И поводу Стэмкоса. Вы попробуйте найти игроков, которые провели всю карьеру в одном клубе - их считанные единицы. Из тех кто закончил вспоминается разве Лемье, Сакик, Лидстрем, Седины и Айзерман. Есть большие шансы у Овечкина и Кросби. Может кто ещё 1-2 игроков вспомнит, оставивших в хоккее заметный след. Его большую часть игроков меняли и чаще всего на закате карьеры или заканчивался контракт. Так что эмоции эмоциями, но жизнь такая штука.
Македонец пыль на фоне любого из этих игроков, кроме сединок конечно
+3
-2
+1
Вот и свершилось событие ожидаемое. Но для меня лично не в таком виде - как ждала. Джейка не виню. Он молодец. Попросил - сколько ему хочется. А ему быстро и дал человек из клуба. Джейку пока скажу: "Добро пожаловать" в любимую мной команду!! До этого он был хорошим хоккеистом. Желаю таковым и оставаться!!! Здоровья и успехов в команде пожелаю!!!
Но вот только большой радости от свершения таковой сделки не испытываю. Горечь большая от обмена Мишутки мешает. Для меня лично это - очень глубокая рана.. И неясность со Стивеном. Его возможный уход сожалением большим будет.
А сделка не очень нравится по сумме.. Лучше Никиты Кучерова - он не будет. работать. А наравне. получать будет. Да и на фоне Пойнта, Хедмана - не солидно. И ситуации со Стивеном. Эти ребята очень много сделали для Тампы. И будут делать ещё. А новому человеку - всё желаемое сразу. Надеялась, что не больше 8 будет. Как раз бы Стивену этот мультик и добавить. Там же в нём по слухам вроде дело .И по сроку тоже не очень. Но тут понимаю, что нельзя было обойти. На пять лет Джейк бы наверняка отказал. Но надеюсь, что не дал гениальный менеджер - полный запрет на обмен на весь срок Тогда не страшно. . Хотя Брисбуа Может!!!! Он добрый человек бывает в некоторых ситуациях.
Сейчас нельзя определить точно - к худу это всё или к добру. Сезон покажет. Но желаю, надеюсь и жду, что всё сложится хорошо у Тампы дальше.
Всем Удачи!!!
+3
-2
+1
Ответ Барин
А ты уверен, что Генцель заиграет? Рядом с Кросби, да я видел. А в Тампе? Только про Куча не надо, типа с ним и бревно заиграет...да ни фига подобного. Возьмём Джей Ти...ведь не получилось же в Тампе у него. Куда его Купер только не пихал, и к Кучу тоже. Но не срослось. А вот у Косаток поперло. Никакой гарантии, что Генцель заиграет как надо, да ещё и на 9 мультов. Риск ЖББ очевиден. И глубины не добавилось. А ещё и на боттом надо, а там копейки остались... Короче, что сделано то сделано. Пожуем-увидим. Во всяком случае, удачи Генцелю в Тампе...никогда не думал, что буду писать это)))
Привет! Ты где его видишь, например, в ПП? Лично я на левом фланге первой спецбригады вместо Стэмкоса его неочень представляю, как он будет замыкать передачи Куча с его хватом...
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий