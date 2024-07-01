Саньоль о 1-м голе Испании в ворота Грузии: «Мората был в очевидном офсайде. Думаю, в комнате ВАР отключилось электричество»
Тренер сборной Грузии недоволен решением засчитать первый гол Испании.
Сборная Грузии уступила испанцам со счетом 1:4 в 1/8 финала Евро-2024 и вылетела с турнира. По мнению Вилли Саньоля, гол, забитый Родри на 39-й минуте, нужно было отменить из-за офсайда у Альваро Мораты.
«Это очевидный офсайд. Мората явно находился вне игры в момент удара. Мы видим это на повторе, наш вратарь вынужден двигаться, чтобы увидеть мяч. Я думаю, что в комнате ВАР отключилось электричество.
Если отменили гол голландцев в ворота Франции из-за офсайда у Думфриса, то причин отменить этот гол испанцев было в десять раз больше. Если бы мы ушли на перерыв со счетом 1:0, у нас было бы больше энергии во втором тайме», – сказал Вилли Саньоль.
Изображение: rmcsport.bfmtv.com
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Совершенно разные эпизоды.
Мората не вялил на эпизод.
пы.сы. Сейчас есть предложение об увеличении команд на ЧЕ до 32. А я бы уменьшил обратно до классических 16. Чтобы оставить на вокзале случайных пассажиров. Но на это УЕФА вряд ли пойдёт. Для них важны ЛГБТ-ценности.
А в данном случае испанец находился на линии удара и мог как загораживать вратарю траекторию, так и включиться в эпизод (так может думать вратарь, который не знает в офсайде тот или нет).
Гол нужно было отменять.