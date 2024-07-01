Саньоль о 1-м голе Испании в ворота Грузии: «Мората был в очевидном офсайде. Думаю, в комнате ВАР отключилось электричество»

Тренер сборной Грузии недоволен решением засчитать первый гол Испании.

уступила испанцам со счетом 1:4 в 1/8 финала Евро-2024 и вылетела с турнира. По мнению , гол, забитый на 39-й минуте, нужно было отменить из-за офсайда у .

«Это очевидный офсайд. Мората явно находился вне игры в момент удара. Мы видим это на повторе, наш вратарь вынужден двигаться, чтобы увидеть мяч. Я думаю, что в комнате ВАР отключилось электричество.

Если отменили гол голландцев в ворота Франции из-за офсайда у Думфриса, то причин отменить этот гол испанцев было в десять раз больше. Если бы мы ушли на перерыв со счетом 1:0, у нас было бы больше энергии во втором тайме», – сказал Вилли Саньоль.

Изображение: rmcsport.bfmtv.com

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