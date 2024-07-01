Саньоль о 1-м голе Испании в ворота Грузии: «Мората был в очевидном офсайде. Думаю, в комнате ВАР отключилось электричество»

Теги Вилли Саньоль Сборная Нидерландов по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу судьи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Альваро Мората Дензел Думфрис Родри Футбол

Тренер сборной Грузии недоволен решением засчитать первый гол Испании.

Сборная Грузии уступила испанцам со счетом 1:4 в 1/8 финала Евро-2024 и вылетела с турнира. По мнению Вилли Саньоля, гол, забитый Родри на 39-й минуте, нужно было отменить из-за офсайда у Альваро Мораты

«Это очевидный офсайд. Мората явно находился вне игры в момент удара.  Мы видим это на повторе, наш вратарь вынужден двигаться, чтобы увидеть мяч. Я думаю, что в комнате ВАР отключилось электричество. 

Если отменили гол голландцев в ворота Франции из-за офсайда у Думфриса, то причин отменить этот гол испанцев было в десять раз больше. Если бы мы ушли на перерыв со счетом 1:0, у нас было бы больше энергии во втором тайме», – сказал Вилли Саньоль.

Изображение: rmcsport.bfmtv.com

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

87 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Kerghoodoo
Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда ©. Вилли Гамуньоль.
Канешно смишно. Но гол был первый.
+65
-8
+57
Ответ Bernie
Ну так не говорят что не был офсайд . Но есть Ньюанс! Мората не вялил на эпизод.
На самом деле какая-то дерьмовая тема, что напы остаются и начинают мельтешить перед вратарём. Регулярно такие эпизоды случаются, потом стоят смотрят мешал он там не мешал... хотя априори все равно отвлекает.
+58
-4
+54
Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда ©. Вилли Гамуньоль.
+91
-43
+48
Надо вводить однозначную формулировку. Эта субъективщина - мешал/не мешал - так и будет приводить к спорам.
+33
-2
+31
Ответ Алексей Игоревич
История, конечно, в чем-то схожа с голом Симонса в ворота Франции, но там Меньяну некуда было прыгать, тут же, как мне кажется, удар Мамардашвили видел, и Мората не мешал ему вытянуться и отразить удар
видел? он был вынужден смещаться чтобы увидеть его. это ли ни нивелирует пассивность офсайда Мораты?
+44
-15
+29
История, конечно, в чем-то схожа с голом Симонса в ворота Франции, но там Меньяну некуда было прыгать, тут же, как мне кажется, удар Мамардашвили видел, и Мората не мешал ему вытянуться и отразить удар
+34
-12
+22
Большинство таких голов не засчитывают уже который год на всех турнирах !
+28
-10
+18
Ответ Kerghoodoo
Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда ©. Вилли Гамуньоль.
А как у вас Саньоль и Найдёнов превратились в Гамуноль?)
Подозреваю, что вы спутали с Гамулой. Фразу оригинальную произносил Арсен Найденов
+17
0
+17
Ответ meeshootkin
видел? он был вынужден смещаться чтобы увидеть его. это ли ни нивелирует пассивность офсайда Мораты?
Между ними метров 5 минимум, Мората даже не смотрит на вратаря, какое закрытие обзора? Это как вратарю с центра поля закидывают, а он жалуется, что следил за игроком в офсайде. В матче Голландии Думфрис стоял в метре от вратаря, и на мяч даже не смотрел, только на Меньяна. И то там спорно.
Совершенно разные эпизоды.
+21
-10
+11
Ответ onegin2007
Ну отменили бы этот гол, всё равно в конце Испания давила так, что Грузия казалась дворовой командой, мтгли забить сколько нужно.
Так Грузия и есть дворовая команда, которую с первых минут втоптали в газон.
+21
-11
+10
Чистый офсайд
+20
-10
+10
Ну так не говорят что не был офсайд . Но есть Ньюанс!
Мората не вялил на эпизод.
+28
-18
+10
После игры, на Матч ТВ показали схему положения игроков в штрафной в момент удара Родри. Мората перспективу вратарю не перекрывал, более того он продолжал двигаться от вратаря. Просто в картинке на некоторых планах может показаться что он как раз загораживал. Признать честное поражение, удел сильных. Сборная Грузия и так попала на ЧЕ благодаря каким-то мутным схема, пройти отбор она вообще не смогла. Радуйтесь и этому и тому что с первого раза удалось выйти в ПО ЧЕ. Но нет, зачем эти заявления в такой момент? Когда в следующий раз удастся грузинам попасть на ЧЕ? Лет через сто? Отобраться на ЧМ от Европы ещё сложнее, там мест меньше и выше конкуренция.
пы.сы. Сейчас есть предложение об увеличении команд на ЧЕ до 32. А я бы уменьшил обратно до классических 16. Чтобы оставить на вокзале случайных пассажиров. Но на это УЕФА вряд ли пойдёт. Для них важны ЛГБТ-ценности.
+13
-5
+8
Ответ Bernie
Ну так не говорят что не был офсайд . Но есть Ньюанс! Мората не вялил на эпизод.
как он не влиял, если вратарь был вынужден смещаться тк "не влияющий" загораживал ему обзор?
+21
-13
+8
Там Думфрис как раз мешал , был ближе , а тут Мората специально смещался влево, чтобы не мешать вратарю и не коснуться мяча.
+9
-4
+5
Пассивный офсайд ...
+5
-1
+4
Ответ Marcus-light
Между ними метров 5 минимум, Мората даже не смотрит на вратаря, какое закрытие обзора? Это как вратарю с центра поля закидывают, а он жалуется, что следил за игроком в офсайде. В матче Голландии Думфрис стоял в метре от вратаря, и на мяч даже не смотрел, только на Меньяна. И то там спорно. Совершенно разные эпизоды.
А зачем Морате смотреть на вратаря? Встал спиной к нему перегородив обзор и достаточно. Возможно это пассивный офсайд, не спорю. Но "смотрел - не смотрел" явно не аргумент.
+5
-2
+3
Ответ Алексей Игоревич
История, конечно, в чем-то схожа с голом Симонса в ворота Франции, но там Меньяну некуда было прыгать, тут же, как мне кажется, удар Мамардашвили видел, и Мората не мешал ему вытянуться и отразить удар
Меньян там даже не рыпнулся. Прыгать не собирался. Мяч был неберущийся
+3
0
+3
о чем он вообще?! Радуйтесь и благодарите вратаря, что 7 не получили....
+11
-8
+3
Ответ Egor .
Это бред, явно он не влиял, находился далеко.
Что значит не влиял? Вратарь стоит в воротах, рядом с ним маячит чужой игрок, при этом вратарь не знает в офсайде он или нет и может ли этот игрок подставить ногу или голову, если будет удар или навес. Очевидно, что такой игрок влияет на действия вратаря.
А в данном случае испанец находился на линии удара и мог как загораживать вратарю траекторию, так и включиться в эпизод (так может думать вратарь, который не знает в офсайде тот или нет).
Гол нужно было отменять.
+4
-2
+2
Ответ onegin2007
Ну отменили бы этот гол, всё равно в конце Испания давила так, что Грузия казалась дворовой командой, мтгли забить сколько нужно.
все правильно, Испания бы выиграла скорее всего. но это не отменяет, что гол по крайней мере спорный.
+5
-3
+2
Грузины отвратительно играли, их тактика заведомо вела к проигрышу. Вся игра у своих ворот, как хоккеисты в меньшинстве. На что они рассчитывали?! Думали не пропустят с такой тактикой и доведут до серии пенальти?!
+3
-1
+2
Поплыл
+2
0
+2
Ответ простокрокодил
Надо. Пример однозначной формулировки пассивного офсайда можете привести?
Я не футбольный судья или игрок, чтобы предлагать формулировку. Я лишь зритель, которому кажется, что неоднозначность правил влечёт за собой влияние таких эпизодов на результат. Не про конкретный матч речь, тут всë понятно было перед матчем.
+3
-1
+2
Ответ простокрокодил
Надо. Пример однозначной формулировки пассивного офсайда можете привести?
Да: пассивного офсайда не существует. Вполне исчерпывающая формулировка.
+2
0
+2
Ответ Alex Tarakanoff
Надо вводить однозначную формулировку. Эта субъективщина - мешал/не мешал - так и будет приводить к спорам.
Надо. Пример однозначной формулировки пассивного офсайда можете привести?
+4
-3
+1
А ведь прав!
+1
0
+1
При любом раскладе, Испания доминировала весь матч Грузия не смогла с этим поделать. Тот эпизод ничего не поменял бы.
+1
0
+1
Ответ Н.Ф.
По-моему нужно вводить простое "геометрическое" правило: чертится треугольник, где вершинами являются две штанги и мяч в момент удара. Офсайд не считается пассивным если игрок в момент удара находится в этом треугольнике. И наоборот.
Как вариант. Тем более в условиях ЧЕ - не проблема нарисовать.
+1
0
+1
Какая разница?) Игра в одни ворота была
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий