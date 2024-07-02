Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024

Теги Сборная Португалии по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Определился соперник сборной Франции в четвертьфинале Евро-2024.

Против команды Дидье Дешама в Гамбурге сыграет сборная Португалии. Она по пенальти обыграла Словению в 1/8 финала.

Франция и Португалия встретятся 5 июля.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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206 комментариев
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Кошта трех дедов спас:

Роналду - из-за незабитого в матче пенальти.
Пепе - который привез в конце.
Иличича от новой депрессии - отбив все, чтобы не только из-за него Словения проиграла.
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Победа имени Диего Кошты!
Но матч имени Криштиану Роналду, человек создаёт шоу)
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На тоненького, конечно, проход у Португалии, но в целом скучноватый матч, без особого содержания, впрочем как многие на этом Евро
Выделить только: Кошта сумашедше тащил пенальти.
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+44
Ответ laziofan
Победа имени Диего Кошты! Но матч имени Криштиану Роналду, человек создаёт шоу)
И в серии Роналду исправился

Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти
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Ответ Serega Ac-Milan
На тоненького, конечно, проход у Португалии, но в целом скучноватый матч, без особого содержания, впрочем как многие на этом Евро Выделить только: Кошта сумашедше тащил пенальти.
Охренеть Кошта монстр. Спас при выходе 1 на 1, да ещё в серии отбить 3 (!!!) пенальти подряд, уму не постижимо.
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Комментатор жалкий хейтер Роналду. Португалию с победой. Кошта герой матча конечно.
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Ответ Роман Г.
Кошта трех дедов спас: Роналду - из-за незабитого в матче пенальти. Пепе - который привез в конце. Иличича от новой депрессии - отбив все, чтобы не только из-за него Словения проиграла.
Последний пункт прям на разрыв)))
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+24
Жаль конечно словенцев, бились как могли (хотя так пенальти ужасно бить конечно нужно постараться), но в целом рад проходу Португалии, т.к. четвертьфинал Франция-Словения было бы совсем уж ужасным зрелищем.
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+23
Откровенно говоря, это будет лучше, чем Франция - Словения
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Ответ Капибарбер
Португалия не заслужила играть в 1/4
Да и Словении не заслужила…
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Ответ Max Maximus
И в серии Роналду исправился Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти
> Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти

Легенда 💪
ЗМ ему
+26
-9
+17
Ответ Петя Петров
Комментатор жалкий хейтер Роналду. Португалию с победой. Кошта герой матча конечно.
Да Журавель та еще мышь
+19
-2
+17
Ответ Serega Ac-Milan
На тоненького, конечно, проход у Португалии, но в целом скучноватый матч, без особого содержания, впрочем как многие на этом Евро Выделить только: Кошта сумашедше тащил пенальти.
Согласен, все шоу в матче сделали вратари(не забываем про спасение Облака).
+14
-1
+13
Честно говоря, давно не видел такого скучного Евро, какое-то ватокатание практически каждый матч, кругом одни сенсации, опять же, в сенсациях нет ничего плохого, но когда каждый матч ты смотришь как фаворит откровенно не хочет играть в футбол: Англия стоит на месте, Франция лупит по воробьям, а Португалия не может создать момент в штрафной с игрой на одного игрока, то невольно думаешь, что никому этот турнир кроме третьесортных сборных и рекламы их игроков не нужен. Радуют только Испания и Германия, и те встречаются в четвертьфинале
+16
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+11
Словения сама конечно виновата. У них моменты были покруче чем у португальцев (не считая пенки) и они все упустили. А дальше классика, в последние годы киперы в сериях тащат пенки только так. Кошта красавец вытащил матч.

А у Португалии с игрой явные проблемы. Если вся надежда на Роналду, вся игра на него, если это основной план, то... печальные новости.
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По человечески было бы жаль Роналду, если Португалия вылетела бы
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И стоило Словении тянуть время до серии пенальти ради такого конечного исполнения 😅
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Ответ Капибарбер
Португалия не заслужила играть в 1/4
Да а кто заслужил? Объективно класс показали и прошли дальше абсолютно заслуженно Испания, Германия, Швейцария. Все остальные катали вату и прошли за счет индивидуальных действий отдельных игроков или из-за фарта, как Франция например.
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Проверим кому не везёт больше Роналду или Мбаппе
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Ответ Капибарбер
Португалия не заслужила играть в 1/4
🔥🧯
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Ответ Max Maximus
И в серии Роналду исправился Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти
Лучший в чём? )

Если кто-то и лучший, то это Кошта.
Секта такая секта.
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Ответ евГений
> Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти Легенда 💪 ЗМ ему
Согласен 100%
и промахи бывают и бывает не идет игра, но в итоге см. на результат. решающий вкатил.
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Да и хорошо, на самом деле. Португалия - это печаль, но матч Словении с Францией потенциально был бы несмотрибелен.
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+4
Позор европейскому футболу. Такого унылогр чемпионата Европы кажется ещё не было. Вся надежда на Испанию и Германию на зрелищный футбол. Остальные топы как будто специально играют на нужный для кого то результат.
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+4
Эмоции Кошты. Классные вратари у Португалии, которые всегда прикроют
+5
-1
+4
Ответ Роман Г.
Кошта трех дедов спас: Роналду - из-за незабитого в матче пенальти. Пепе - который привез в конце. Иличича от новой депрессии - отбив все, чтобы не только из-за него Словения проиграла.
Получается Герой - сражался за всех?
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Ответ Роман
Диогу Кошта лучший! Все 3 пенальти отразить. Крут.
Серию на ноль это супер конечно!!!
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Ответ neoline099
Словения сама конечно виновата. У них моменты были покруче чем у португальцев (не считая пенки) и они все упустили. А дальше классика, в последние годы киперы в сериях тащат пенки только так. Кошта красавец вытащил матч. А у Португалии с игрой явные проблемы. Если вся надежда на Роналду, вся игра на него, если это основной план, то... печальные новости.
В каком месте вся игра на Роналду? Он вообще отдельно от команды бегал, до него мяч и не доходил почти.
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Ответ Лиза Виноградова
Хорошо помню полуфинал евро2000 Франция- Португалия и того португальца с пшеничной головой, который в итоге привёз пенальти.
Абель Шавьер или как там его?
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жалко португальцев!Франция раскатает её
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