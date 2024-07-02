Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024

Определился соперник сборной Франции в четвертьфинале Евро-2024.

Против команды в Гамбурге сыграет сборная . Она по пенальти обыграла Словению в 1/8 финала.

и Португалия встретятся 5 июля.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?