Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024
Определился соперник сборной Франции в четвертьфинале Евро-2024.
Против команды Дидье Дешама в Гамбурге сыграет сборная Португалии. Она по пенальти обыграла Словению в 1/8 финала.
Франция и Португалия встретятся 5 июля.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Роналду - из-за незабитого в матче пенальти.
Пепе - который привез в конце.
Иличича от новой депрессии - отбив все, чтобы не только из-за него Словения проиграла.
Но матч имени Криштиану Роналду, человек создаёт шоу)
Выделить только: Кошта сумашедше тащил пенальти.
Всё равно лучший, сумел перебороть менталку и настроился на важнейший пенальти
Легенда 💪
ЗМ ему
А у Португалии с игрой явные проблемы. Если вся надежда на Роналду, вся игра на него, если это основной план, то... печальные новости.
Если кто-то и лучший, то это Кошта.
Секта такая секта.
и промахи бывают и бывает не идет игра, но в итоге см. на результат. решающий вкатил.