Франция вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Вертонгена на 85-й
Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 85-й минуте Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.
- Дата проведения
- 1 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 85, автогол Вертонген.
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Франция –
Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Тюрам (Коло-Муани, 62), Мбаппе.
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Бельгия –
Кастельс, Кастань (де Кетеларе, 88), Вертонген, Фас, Теате, Карраско (Лукебакио, 88), де Брюйне, Онана, Лукаку, Опенда (Мангаля, 63), Доку.
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