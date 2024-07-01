Франция вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Вертонгена на 85-й

Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 85-й минуте Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?