Франция вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Вертонгена на 85-й

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Ян Вертонген Рандаль Коло-Муани онлайны Футбол

Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 85-й минуте Ян Вертонген срезал мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Франция – Бельгия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
1 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 85, автогол Вертонген.
ФранцияМеньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Тюрам (Коло-Муани, 62), Мбаппе.
БельгияКастельс, Кастань (де Кетеларе, 88), Вертонген, Фас, Теате, Карраско (Лукебакио, 88), де Брюйне, Онана, Лукаку, Опенда (Мангаля, 63), Доку.
Предупреждения:
Тчуамени (14), Гризманн (23), Рабьо (24), Вертонген (76), Мангаля (90+3).

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180 комментариев
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Ух, я прям предвкушаю эту феерию Франция - Англия. Мячик останется лежать в центре поля, Дешам и Саутгейт, довольно потирая ручки, нахваливают объем беговой работы и свои тактики-галактики... Сказка будет, а не игра
+78
-3
+75
Как будто не Чемпионат Европы смотрим, а Кубок Африки - кто-то куда-то бежит, но зачем не понятно.
+64
-5
+59
Всех поздравляю, мы не будем смотреть тошнотворные 30 минут еще
+58
-3
+55
кто если не этот парень по фамилии Автогол
+38
0
+38
Прикольно смотреть матч унылых сборных, не болея ни за одну. Если кто-то из них получит кубок - это будет несправедливо.
+38
-1
+37
Это даже хуже Англия-Словакия
+34
-2
+32
Французы убили всех воробьев в окрестностях стадиона Дюссельдорфа
+25
0
+25
Унылая игра. Унылые Франция и Бельгия. Чуть менее унылая Франция идёт дальше...
+23
0
+23
Матч Франция-Бельгия вроде, а по факту бадалово африканцев(
+28
-6
+22
Англия - Франция.
Ожидается главная феерия чемпионата.
+21
-1
+20
Еще можно на сварку полтора часа смотреть, там возможно даже интереснее

О ура, дополнительного времени нет будет
+12
0
+12
Ответ Archie1881
Матч Франция-Бельгия вроде, а по факту бадалово африканцев(
Открытый чемпионат Европы по футболу.
+12
0
+12
Господи, спасибо что без доп. времени
+11
0
+11
Ответ Паненка Смолова
Блин проснулся, а только 75 минута. Думал проснусь к началу матча Португальцев
Лучше спи дальше, ничего не пропустишь
+10
0
+10
хорошо случился рикошет и избавил нас от 120-ти минутной тягомотины)
+9
0
+9
Неценко раз 20 порекламировал «крепкую» послематчевую аналитику от Радимова и Ловчева

Все, что могут эти господа выдать из «крепкого» - Охоту крепкую
+9
-2
+7
Очередной блокбастер этого невероятного Евро. Очень хорошо поспал перед ужином
+7
0
+7
Это парень Автогол, явно заслужил золотую бутсу, но если Франция выиграет евро благодаря этому парню, то Греция 2004 это космос.
+7
0
+7
Тяжёлый для просмотра вязкий и нудный матч. Несуразный гол с помощью рикошета только подчеркивает скучный футбол, показанный обеими командами.
+6
0
+6
Ответ Archie1881
Матч Франция-Бельгия вроде, а по факту бадалово африканцев(
Коренные французы против коренных бельгийцев. Не понимаю, чем вы недовольны.
+7
-1
+6
Какое же унылое г….почти весь евро такой
+5
0
+5
В Африке капитана проигравшей команды съедают. Это вкусно и полезно для воспитания..)
+6
-2
+4
Блин проснулся, а только 75 минута. Думал проснусь к началу матча Португальцев
+5
-1
+4
Желаю команде, победившей в этом унылом матче, с треском вылететь в следующем.
+8
-4
+4
Это какой-то позор. Фейспалм.
+5
-1
+4
Даже не гол, а автогол.. скука..
+4
0
+4
Плей-офф для Бельгии начался в матче с Украиной. Надо было выигрывать и выходить на соперников по-зубам.
+4
0
+4
С таким уровнем антифутбола во истину лучший игрок это автогол
+3
0
+3
Что с Гризманном? Совершенно выпадает из игры.
+3
0
+3
Ответ инок
Как будто не Чемпионат Европы смотрим, а Кубок Африки - кто-то куда-то бежит, но зачем не понятно.
Поймал себя на этой мысли во время матча Франция-Нидерланды. У чернокожих с обеих сторон в атаке было ноль тактических мыслей, били из любых позиций, пасовали прямо в ноги защитникам (хотя любой человек с минимумом извилин такую передачу ещё у Дюма прочитал). Главное бегают быстро, поэтому бей вперёд - игра придёт.
+3
0
+3
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