Вратарь «Ростова» Ханкич: «Ни разу не пил алкоголь – ислам запрещает. Даже не знаю, что делать с пивом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Хидает Ханкич алкоголь и спорт религия Питание Футбол

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что не пробовал алкоголь из-за ислама.

– Любите пиво и уже слышали про раков?

– Про раков пока вообще ничего не слышал. Но знаю, что Ростов славится пивом. Однако я ни разу в жизни его не пил.

Я вообще не пробовал алкоголь. Моя религия, ислам, запрещает это. Так что я даже не знаю, что делать с пивом.

– У одноклубников вообще нет шанса вытянуть вас на кружечку пива?

– Вообще. Просто ноль шансов, – сказал вратарь «Ростова» Хидает Ханкич.

Вратарь «Ростова» Ханкич о переезде в Россию: «Семья была не слишком счастлива из-за конфликта и событий в мире, но в Австрии ничего не знают о жизни здесь. У меня схожие моральные ценности с русскими»

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57 комментариев
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Вот забить косячок - другое дело😁
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Зачем такие люди в России которые не знают что делать с пивом и раками?)
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Интересно, Денис Бутырский вообще готовился к интервью или случайно встретил Хидаета где-то?
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Ответ Dinaky
Комментарий удален модератором
Как сказал Джимм Джефрис- "Им нельзя бекон и пиво, 2 лучшие вещи на земле. Заберите у меня бекон и пиво и я тоже запущу самолёт в здание!")
+25
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Я вот не пойму, как в Дагестане до сих пор эти ваххабиты не закрыли коньячный завод в Дербенте?

То есть, там завод есть, а пойло с него никто не пьёт, что ли?

Какой-то бардак у ваххабитов. Не слышал ни разу Хабиба про недопустимый бизнес на территории Дагестана

Вот в шортах нельзя, врача можно уволить или заставить извиняться, когда врач просит снять никаб на осмотре!
+17
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+13
Ответ Водяра
Зачем такие люди в России которые не знают что делать с пивом и раками?)
Тем более в Ростове:)
+17
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+13
Ответ Ваня Аналитик
вот, за что уважаю ислам...
Знал бы ты сколько вещей есть за которые он тебя не уважает)))
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+11
я думал в Боснии изобрели рецепт совмещения ислама с алкоголем, имеются мемасы на эту тему
+14
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Ответ Константин Антропов
Интересно, Денис Бутырский вообще готовился к интервью или случайно встретил Хидаета где-то?
Самое грустное, если сидел готовился и реально решил, что это самое интересное, о чем можно спросить))
+11
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На меня глядит игриво пиво-пиво-пиво-пиво
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Денис Пузырев только что упал в обморок
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Пить алкоголь запрещает Ислам....но соли херачить видимо нет)
Каждый второй под солями в России, является исповедником "самой мирной религии"...
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Раки по идее тоже не халяль.
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Для тех кто не знал, мусульмане раков тоже не едят, так как рак питается всем подряд, в том числе мёртвой рыбой. Рак=Свинья. Журналист вообще мимо кассы вопрос задал.
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Зато видимо на кальянчик будет вытащить запросто, учитывая количество кальянных в мусульманской части Боснии. Так что пиву нет - кальяну да!
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+4
Ответ Cearvm
Во дает, Хидает!
И раков не ест
И пиво не пьет!
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0
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Ну пусть Дискотеку Аварию послушает разок, поймет что делать
+3
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+3
Ответ Крыло советов
Знал бы ты сколько вещей есть за которые он тебя не уважает)))
Мусульмани уважает всех люди не смотря на их религии, но конечно семья без уродов не бывает! Мы должен уважать и поддерживать друг друга! Из человека остаётся только хорошие дияние...
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Во дает, Хидает!
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+3
Нет, ребята демократы, только чай (с)
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Понятно, насвай
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Ответ Wiley Fox
Я вот не пойму, как в Дагестане до сих пор эти ваххабиты не закрыли коньячный завод в Дербенте? То есть, там завод есть, а пойло с него никто не пьёт, что ли? Какой-то бардак у ваххабитов. Не слышал ни разу Хабиба про недопустимый бизнес на территории Дагестана Вот в шортах нельзя, врача можно уволить или заставить извиняться, когда врач просит снять никаб на осмотре!
видать крыша там нормальная, даже пукнуть в ту сторону не могут, это не студентика в шортах щемить
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смотри сахаром не компенсируй, а то Валеру разорвет.
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Ответ Momos
Мог бы и безалкогольное попробовать ради интереса.
Да все он пробовал
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Ответ Сергей Орлов
А неверных убивать не запрещает.
Вратарь Ростова Ханкич наверняка за свою жизнь убил много неверных, это ты четко подметил
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Судя по всему он ханафит, значит раков ему тоже нельзя...
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>>Про раков пока вообще ничего не слышал

звучит интригующе
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Комментарий удален модератором
А ночью пока Аллах не видит ?
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Ответ Роман Ахмедов
ислам уже религия?Мусульманство вроде религия.А ислам вид мусульманства,радикальный.
Как можно было такую чушь сморозить с такой фамилией
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