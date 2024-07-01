Вратарь «Ростова» Ханкич: «Ни разу не пил алкоголь – ислам запрещает. Даже не знаю, что делать с пивом»
Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что не пробовал алкоголь из-за ислама.
– Любите пиво и уже слышали про раков?
– Про раков пока вообще ничего не слышал. Но знаю, что Ростов славится пивом. Однако я ни разу в жизни его не пил.
Я вообще не пробовал алкоголь. Моя религия, ислам, запрещает это. Так что я даже не знаю, что делать с пивом.
– У одноклубников вообще нет шанса вытянуть вас на кружечку пива?
– Вообще. Просто ноль шансов, – сказал вратарь «Ростова» Хидает Ханкич.
Вратарь «Ростова» Ханкич о переезде в Россию: «Семья была не слишком счастлива из-за конфликта и событий в мире, но в Австрии ничего не знают о жизни здесь. У меня схожие моральные ценности с русскими»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
То есть, там завод есть, а пойло с него никто не пьёт, что ли?
Какой-то бардак у ваххабитов. Не слышал ни разу Хабиба про недопустимый бизнес на территории Дагестана
Вот в шортах нельзя, врача можно уволить или заставить извиняться, когда врач просит снять никаб на осмотре!
Каждый второй под солями в России, является исповедником "самой мирной религии"...
И пиво не пьет!
звучит интригующе