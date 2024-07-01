Вратарь «Ростова» Ханкич: «Ни разу не пил алкоголь – ислам запрещает. Даже не знаю, что делать с пивом»

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что не пробовал алкоголь из-за ислама.

– Любите пиво и уже слышали про раков?

– Про раков пока вообще ничего не слышал. Но знаю, что Ростов славится пивом. Однако я ни разу в жизни его не пил.

Я вообще не пробовал алкоголь. Моя религия, ислам, запрещает это. Так что я даже не знаю, что делать с пивом.

– У одноклубников вообще нет шанса вытянуть вас на кружечку пива?

– Вообще. Просто ноль шансов, – сказал вратарь «Ростова» Хидает Ханкич.

Вратарь «Ростова» Ханкич о переезде в Россию: «Семья была не слишком счастлива из-за конфликта и событий в мире, но в Австрии ничего не знают о жизни здесь. У меня схожие моральные ценности с русскими»

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