ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

ФНС официально подтвердила наличие задолженности из-за неуплаты налогов у Хабиба.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года.

Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы.

У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», – сообщили в ФНС в ответ на запрос «Матч ТВ».

Сегодня появилась информация, что федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. По данным телеграм-канала Mash, Хабиб имеет налоговую задолженность размером в 297 миллионов рублей.

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)

Конор – об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги»

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даже ФНС не может побороть Хабиба
+44
-2
+42
Как интересно у нас ФНС работает. Чувак не платил налоги 4 года. Никто ничего не предъявлял. Стоит обычному работяге не заплатить хоть один год, сразу заблокируют счета.
+39
0
+39
Хабиб Нурмагомедов запросил помощь переводчика в налоговой
+27
-3
+24
Ну теперь жирный бородач в России точно не появится
+22
-5
+17
Ответ олдовый манк
Ну теперь жирный бородач в России точно не появится
Других калоедов полно
+17
-2
+15
Крыса
+14
-1
+13
В Москве задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии терроризму.

Не из его клуба?
+15
-2
+13
Дон Аллах подставил его. Сказал, что разберётся и всё порешает, а сам забрал кэш и отправился в Мекку помолиться за есть жи
+17
-6
+11
Ответ Desperadoes
Даже ФНС не может побороть Хабиба
Исход этот схватки еще неизвестен
+11
0
+11
Ответ Ярославец75
Как интересно у нас ФНС работает. Чувак не платил налоги 4 года. Никто ничего не предъявлял. Стоит обычному работяге не заплатить хоть один год, сразу заблокируют счета.
Такого быть не может, если зарботал в этом году, то платишь налоги только в следующем, в августе 2025 сначала проводят камеральную, потом можешь получить выездную проверку, потом суд и потом приставы, итого только через 2 года блокнут счет.
Ну а так да, срок давности 3 года. Как мы видим, налоговая специально открыла выездную проверку за неделю до конца 2023, чтобы зацепить 2019-й год
+10
0
+10
Конор прав)))
+7
-1
+6
Ответ Desperadoes
Даже ФНС не может побороть Хабиба
По версии дабл ю ФНС, Хабиб паунд-фор-паунд по неуплате налогов, среди мужчин
+7
-1
+6
Ответ shahmur
Комментарий скрыт
Нехилый такой пустяк на почти 300 лямов.
+5
-1
+4
Так это по его личным налогам? Недурно
+5
-1
+4
Исламисту долго прощали его поведение
+4
0
+4
Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
ФНС квитанцию по оплате украли и Хабиб заплатить не смог?
+4
-1
+3
Отмазка,что деньги от аллаха и поэтому не облагаются налогами не сработала?
+4
-1
+3
С флагом не выходил, налоги не платит, с террористами тренируется, пора и с бутылкой познакомить поближе.
+3
0
+3
Надо прийти в налоговую с флагом России, и все задолженности спишутся
+2
0
+2
Ответ Desperadoes
Даже ФНС не может побороть Хабиба
С чего бы? Тут только маховик закрутился. Захотят нагнут так, что колени будут болеть. И не таких миллионеров раскулачили за последние пару лет, как объявили охоту на ведьм и начали активно взыскивать бабло с селебрити.
Кто для них такой Нурмагомедов чтобы они его боялись. Высокий чиновник из Чечни?
Нет, это просто дагестанец, который в прошлом известный спортсмен на пенсии. Ни о чём.
Захотят, размотают. Тем более учитывая что большая часть активов Хабиба в России. Ему никто как Чубайсу или Лужкову в своё время не позволит вывести их за границу. Мелкая сошка.
+2
0
+2
Ответ олдовый манк
Ну теперь жирный бородач в России точно не появится
Долг Хабиба смехотворен по сравнению с долгом соплеменников большей части страны . Как капля в океане .
+1
0
+1
У него есть богатый любовник - Криштиану Роналду. Он всё оплатит
+1
0
+1
Хабиб: «Провел встречу с представителями UFC. Говорят, Конор будет готов в августе-сентябре»
+1
0
+1
Так его. Гасить всех этих инфоцыган надо
+2
-1
+1
Ой, а что случилось?
+2
-1
+1
Погодите, разве надо платить налоги, если уже заплатил закят и садака?
+1
0
+1
https://media1.tenor.com/m/ZiHm-uLLEcYAAAAd/conor-mcgregor-yummy.gif
+1
0
+1
ээ науй платить
0
0
0
Ответ Desperadoes
Даже ФНС не может побороть Хабиба
Ну да учитывая, что он в России не живет.
0
0
0
Один миллиардер, а у другого неуплата налогов на 300 лямов почти
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий