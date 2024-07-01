ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова

ФНС официально подтвердила наличие задолженности из-за неуплаты налогов у Хабиба.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года.

Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы.

У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», – сообщили в ФНС в ответ на запрос «Матч ТВ».

Сегодня появилась информация, что федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. По данным телеграм-канала Mash, Хабиб имеет налоговую задолженность размером в 297 миллионов рублей.

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)

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