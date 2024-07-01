ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова
ФНС официально подтвердила наличие задолженности из-за неуплаты налогов у Хабиба.
«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года.
Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы.
У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», – сообщили в ФНС в ответ на запрос «Матч ТВ».
Сегодня появилась информация, что федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. По данным телеграм-канала Mash, Хабиб имеет налоговую задолженность размером в 297 миллионов рублей.
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)
Конор – об аресте счетов Хабиба: «Разоренный и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги»
Не из его клуба?
Ну а так да, срок давности 3 года. Как мы видим, налоговая специально открыла выездную проверку за неделю до конца 2023, чтобы зацепить 2019-й год
Кто для них такой Нурмагомедов чтобы они его боялись. Высокий чиновник из Чечни?
Нет, это просто дагестанец, который в прошлом известный спортсмен на пенсии. Ни о чём.
Захотят, размотают. Тем более учитывая что большая часть активов Хабиба в России. Ему никто как Чубайсу или Лужкову в своё время не позволит вывести их за границу. Мелкая сошка.