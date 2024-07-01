«МЮ» предложил де Лигту контракт на 5 лет и ведет переговоры с «Баварией» о сумме трансфера (De Telegraaf)

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Маттейсу де Лигту.

Ранее стало известно, что английский клуб начал переговоры с защитником «Баварии».

По информации De Telegraaf, манкунианцы предложили футболисту соглашение на пять лет. Сейчас идут переговоры с его агентами. Считается, что скоро стороны смогут достигнуть договоренности.

Кроме того, « » и « » уже ведут переговоры о сумме трансфера.

В минувшем сезоне Бундеслиги провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.

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