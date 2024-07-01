«МЮ» предложил де Лигту контракт на 5 лет и ведет переговоры с «Баварией» о сумме трансфера (De Telegraaf)
«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Маттейсу де Лигту.
Ранее стало известно, что английский клуб начал переговоры с защитником «Баварии».
По информации De Telegraaf, манкунианцы предложили футболисту соглашение на пять лет. Сейчас идут переговоры с его агентами. Считается, что скоро стороны смогут достигнуть договоренности.
Кроме того, «Юнайтед» и «Бавария» уже ведут переговоры о сумме трансфера.
В минувшем сезоне Бундеслиги де Лигт провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.
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Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
Брусок-травмат Де Лигт в сборной сидит под сдавшим медленным лавочником Интера Де Вреем, а до этого сидел под карликом Тимбером.
И Упамекано, и Де Лигт славятся своими привозами, но у африканца потенциал повыше будет.
Но в целом Де Лигт отличная замена Варану. Одного переоцененного травмата поменять на второго отличный вариант.
Упамекано часто косячит, а Голландию Куман тренирует - этот мужик настоящий физрук, поэтому для меня не показатель сидение Маттейса на банке. Куман и от Суареса избавился, который с АТМ чемпионат выиграл сразу же.
У Де Лига контракт до 2027 года ?
Да, его в Юве воллейболистом называли за кучу привезенных пенок, но в целом он был хорош, но только в модели Сарри.
У Тен Хага заиграет, но игрок моделезависимый и не универсальный, так что такие вот дела
В сезоне 22/23 он хватал чуть ли не каждый пятый матч какую-то карточку,.Упамекано - выдающийся игрок по физике, но футбольный интеллект на уровня клуба с 9-10 места.
Надеюсь пригодится МЮ, но ЗП выбьет конечно