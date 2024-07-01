«МЮ» предложил де Лигту контракт на 5 лет и ведет переговоры с «Баварией» о сумме трансфера (De Telegraaf)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маттейс де Лигт Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Маттейсу де Лигту.

Ранее стало известно, что английский клуб начал переговоры с защитником «Баварии».

По информации De Telegraaf, манкунианцы предложили футболисту соглашение на пять лет. Сейчас идут переговоры с его агентами. Считается, что скоро стороны смогут достигнуть договоренности. 

Кроме того, «Юнайтед» и «Бавария» уже ведут переговоры о сумме трансфера. 

В минувшем сезоне Бундеслиги де Лигт провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь

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52 комментария
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Мда уж, Бавария чушью занимается. Де Лигт - монстр, Упамекано на его фоне средний игрок, как по мне. Может быть я мало его матчей видел, но голландец в Ювентусе был жутко хорош, хотя сам Юве был ни о чём.

Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
+59
-17
+42
Ответ Владимир Владимир
Мда уж, Бавария чушью занимается. Де Лигт - монстр, Упамекано на его фоне средний игрок, как по мне. Может быть я мало его матчей видел, но голландец в Ювентусе был жутко хорош, хотя сам Юве был ни о чём. Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
Походу матчи Юве не смотрел, абсолютно средний игрок, ничего не показал в Юве
+45
-8
+37
Походу Аякс 19 все ближе, когда там у де йонга контракт с бчк истекает?
+34
-6
+28
Ответ Владимир Владимир
Мда уж, Бавария чушью занимается. Де Лигт - монстр, Упамекано на его фоне средний игрок, как по мне. Может быть я мало его матчей видел, но голландец в Ювентусе был жутко хорош, хотя сам Юве был ни о чём. Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
Поэтому Упамекано на евро в основе и стена а Делигт лавку протирает))
+20
-4
+16
Ответ Владимир Владимир
Мда уж, Бавария чушью занимается. Де Лигт - монстр, Упамекано на его фоне средний игрок, как по мне. Может быть я мало его матчей видел, но голландец в Ювентусе был жутко хорош, хотя сам Юве был ни о чём. Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
Упамекано основной центральный защитник сборной Франции.
Брусок-травмат Де Лигт в сборной сидит под сдавшим медленным лавочником Интера Де Вреем, а до этого сидел под карликом Тимбером.
И Упамекано, и Де Лигт славятся своими привозами, но у африканца потенциал повыше будет.

Но в целом Де Лигт отличная замена Варану. Одного переоцененного травмата поменять на второго отличный вариант.
+21
-10
+11
Спортс походу завтра опубликует новость о том, что МЮ все таки додавил Ньюкасл и подписал Эшворта
+7
-1
+6
Ответ Клименко
Де Лигт Магуайр крутая пара будет. У МЮ новое руководство, но жопа продолжается. Соболезнования фанам
Двухдверный холодильник
+7
-2
+5
Ответ Proper Chels
Упамекано основной центральный защитник сборной Франции. Брусок-травмат Де Лигт в сборной сидит под сдавшим медленным лавочником Интера Де Вреем, а до этого сидел под карликом Тимбером. И Упамекано, и Де Лигт славятся своими привозами, но у африканца потенциал повыше будет. Но в целом Де Лигт отличная замена Варану. Одного переоцененного травмата поменять на второго отличный вариант.
Я игр Баварии мало смотрел, а те в ЛЧ, что видел, Де Лигт там был безупречен практически, как и в Ювентусе. Может быть я ошибаюсь в своих оценках, но точно не ошибаюсь в оценках в период его игры за Юве.

Упамекано часто косячит, а Голландию Куман тренирует - этот мужик настоящий физрук, поэтому для меня не показатель сидение Маттейса на банке. Куман и от Суареса избавился, который с АТМ чемпионат выиграл сразу же.
+12
-7
+5
Ответ Proper Chels
Упамекано основной центральный защитник сборной Франции. Брусок-травмат Де Лигт в сборной сидит под сдавшим медленным лавочником Интера Де Вреем, а до этого сидел под карликом Тимбером. И Упамекано, и Де Лигт славятся своими привозами, но у африканца потенциал повыше будет. Но в целом Де Лигт отличная замена Варану. Одного переоцененного травмата поменять на второго отличный вариант.
Не следил за Де Лигтом, но кроме последнего сезона, стабильно выбивал 30+ матчей в сезон 6 лет подряд. Что-то не похоже это на Варана, у которого савокупно 60 матчей за все 3 сезона проведенные в МЮ
+3
0
+3
Главный вопрос - зачем это нужно Баварии ?
У Де Лига контракт до 2027 года ?
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимир
Мда уж, Бавария чушью занимается. Де Лигт - монстр, Упамекано на его фоне средний игрок, как по мне. Может быть я мало его матчей видел, но голландец в Ювентусе был жутко хорош, хотя сам Юве был ни о чём. Для МЮ - топ трансфер, если свершится. Безоговорочно будет одним из лучших защитников в лиге
Давайте так, Де Лигт в Юве был неплох, но у него были проблемы при некоторых тактических построениях. То есть он хорош в агрессивной манере ввсокой защиты, но в глубокой позиционке он плох, что было критично в Юве Аллегри, да и для Италии в целом.
Да, его в Юве воллейболистом называли за кучу привезенных пенок, но в целом он был хорош, но только в модели Сарри.
У Тен Хага заиграет, но игрок моделезависимый и не универсальный, так что такие вот дела
+3
0
+3
Ответ граф Якунин
Куман может и физрук, но избавиться от Суареса который пешком уже по полю ходил и имел огромную зарплату, это не признак физрука. Пока твои оценки какие-то жидкие
Не знаю, не знаю. У Симеоне он вряд ли мог халтурить и забить 21 гол, при том, что сами матрсники не особо любители играть в тотальную атаку. Так что жидковато ты оцениваешь мои оценки))
+3
-1
+2
Ответ Willy Kambwala
Походу Аякс 19 все ближе, когда там у де йонга контракт с бчк истекает?
Главное удержать топоря Тен Хага, чтобы потом объявить о многоходовочки
+8
-6
+2
Ответ Владимир Владимир
Де Лигт был бетон в основе Ювентуса, один из лучших игроков в тот кризисный период, очень здорово играл. А травматик - это сказка, которую приплели для оправдания своих аргументов комментаторы) Согласен с тобой. Варан тот же, на мой взгляд, ну это очень слабо выглядит, если рядом нет сильных партнёров, а у Де Лигта таких проблем нет.
Он подвержен травмам, но не хрусталь. Плюс, политика Тухеля повлияла на количество сыгранных игр в сезоне.
+1
0
+1
Ответ che kaif
Поэтому Упамекано на евро в основе и стена а Делигт лавку протирает))
У этой стены было два матча с прямыми красными подряд: одна в ЛЧ, другая в Бундеслиге. Дайот и близко не играет как стена, да и турнир сборных состоит из матчей 7.
В сезоне 22/23 он хватал чуть ли не каждый пятый матч какую-то карточку,.Упамекано - выдающийся игрок по физике, но футбольный интеллект на уровня клуба с 9-10 места.
+1
0
+1
Ответ Кудри Гендузи
Не следил за Де Лигтом, но кроме последнего сезона, стабильно выбивал 30+ матчей в сезон 6 лет подряд. Что-то не похоже это на Варана, у которого савокупно 60 матчей за все 3 сезона проведенные в МЮ
Де Лигт был бетон в основе Ювентуса, один из лучших игроков в тот кризисный период, очень здорово играл. А травматик - это сказка, которую приплели для оправдания своих аргументов комментаторы) Согласен с тобой. Варан тот же, на мой взгляд, ну это очень слабо выглядит, если рядом нет сильных партнёров, а у Де Лигта таких проблем нет.
+4
-3
+1
Ответ Bavarec-Art
Такой монстр, что начисто де врею и ван дейку проиграл в сборной. 0 минут в очередной раз сыграет.
А Ким и Упамекано в клубе прям монстры, реинкарнация пары Фердинанд - Видич. Де Лигт самый стабильный защитник команды, на голову выше по концентрации и отсутствию привозов, чем кореец и француз. Даже Дайер, пришедший зимой, посадил на бенч любителя побегать за игроками, но не желающего думать на шаг вперёд.
+1
0
+1
Ответ Willy Kambwala
Походу Аякс 19 все ближе, когда там у де йонга контракт с бчк истекает?
Нет, не ближе, он ван де Бека выгнали, точнее тренер сам не захотел с ним играть
+1
0
+1
Ответ songbilong
https://www.sports.ru/football/1115997657-ajntraxt-ne-vykupit-van-de-beka-u-myu-xavbek-budet-iskat-novyj-klub-le.html Последнее что я прочитал о нём
Ну вот там и написано что вернулся в МЮ после аренды в Айнтрахте . У него контракт до 30 июня 2025го и вряд ли кто-то его захочет купить
+1
0
+1
Ответ gljallag
МЮ же отказывался от де Лигта (во времена Аякса) из-за его возможной склонности к полноте
нынейший МЮ будет рад любому де Лигту, хоть косому, хоть кривому...
+1
0
+1
Стекло Джонс из лазарета убыл, стекло де Лигт в лазарет прибыл
+3
-2
+1
Пацану 24, а уже чемпы Голландии, Италии и Германии успел взять. Кубков тоже хватает.
Надеюсь пригодится МЮ, но ЗП выбьет конечно
+1
0
+1
Смысл де Лигту давать контракт на 5 лет, если года через 2 он, по старой традиции, начнёт поиски нового клуба.
+1
0
+1
А ведь 5 лет назад МЮ от него отказался из-за его "склонности к полноте".
+1
0
+1
Де Лигт Магуайр крутая пара будет. У МЮ новое руководство, но жопа продолжается. Соболезнования фанам
+5
-4
+1
Ответ Владимир Владимир
Я игр Баварии мало смотрел, а те в ЛЧ, что видел, Де Лигт там был безупречен практически, как и в Ювентусе. Может быть я ошибаюсь в своих оценках, но точно не ошибаюсь в оценках в период его игры за Юве. Упамекано часто косячит, а Голландию Куман тренирует - этот мужик настоящий физрук, поэтому для меня не показатель сидение Маттейса на банке. Куман и от Суареса избавился, который с АТМ чемпионат выиграл сразу же.
Куман может и физрук, но избавиться от Суареса который пешком уже по полю ходил и имел огромную зарплату, это не признак физрука. Пока твои оценки какие-то жидкие
+2
-1
+1
Ответ B@SS
Про Варана так же говорили и про Каземиро )
Про Варана всегда говорили, что без Рамоса он ужасно выглядит, а Каземиро в первый сезон был неплох, а потом резко сдал, как я понимаю. Но француз частенько выглядел ниже среднего, если рядом не было сильного партнёра.
0
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0
Ответ Alexander Yavriantz
С какой компенсацией?
Пока не уточняется
0
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Ответ QWertY
Спортс походу завтра опубликует новость о том, что МЮ все таки додавил Ньюкасл и подписал Эшворта
С какой компенсацией?
0
0
0
Ответ Willy Kambwala
Ну вот там и написано что вернулся в МЮ после аренды в Айнтрахте . У него контракт до 30 июня 2025го и вряд ли кто-то его захочет купить
Ну да, контракт есть, но малой часто не играл, такого таланта уничтожили... В Аяксе выглядел очень перспективным
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