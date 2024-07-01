Пол Джордж – в «Филадельфии». Контракт на 4 года и 212 млн долларов
Пол Джордж продолжит карьеру в «Филадельфии».
Звездный форвард (34 года, 203 см) подпишет контракт на 4 года и 212 миллионов долларов.
На последний сезон будет распространяться опция игрока.
Джордж провел последние годы в «Клипперс», но не смог договориться с клубом о продлении соглашения. Воспользовавшись опцией в контракте, Пол отказался от последнего сезона и стал неограниченно свободным агентом.
В минувшем чемпионате Джордж набирал 22,6 очка, 5,2 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.
В Плей-офф то выйдут, но жив к тому моменту будет только Макси.
Кароч, очередной балабол)
И взять ПлейофПи ПолуДжорджа, который всего на один год меньше выступает, чем Харден. При этом показатели гораздо слабее: 867 игр с 29182 минутами в регулярке и 114 игр с 4444 минутами в плей-офф.
При этом многие любят упоминать "чокерство" Хардена в отдельных играх плей-офф, но ведь Джордж в принципе гораздо слабее играет в плей-офф.
И при этом пришлось ещё расстаться с Харрисом. Который, не вспоминая его прошлый конский контракт, вполне себе надёжный и стабильный плюсовой игрок .
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Очевидно, что пара Харден и Харрис явно сильнее, чем Пол Джордж + нонейм. И Фила с Харденом в составе уже в прошедшем сезоне боролась бы чемпионство. И тот же Эмбиид не ломался бы. И вообще очень мощный состав был бы: Харден, (выросший) Макси, Харрис, (здоровый) Эмбиид.
Слушайте, пока еще конечно не укомплектованы полностью, но уже неплохо. Если сохранят условно Батюма и Мелтона, то чем не контендер Востока