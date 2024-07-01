Пол Джордж – в «Филадельфии». Контракт на 4 года и 212 млн долларов

Пол Джордж продолжит карьеру в «Филадельфии».

Звездный форвард (34 года, 203 см) подпишет контракт на 4 года и 212 миллионов долларов.

На последний сезон будет распространяться опция игрока.

Джордж провел последние годы в «Клипперс», но не смог договориться с клубом о продлении соглашения. Воспользовавшись опцией в контракте, Пол отказался от последнего сезона и стал неограниченно свободным агентом.

В минувшем чемпионате Джордж набирал 22,6 очка, 5,2 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.