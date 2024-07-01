Пол Джордж – в «Филадельфии». Контракт на 4 года и 212 млн долларов

Теги переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Баскетбол

Пол Джордж продолжит карьеру в «Филадельфии».

Звездный форвард (34 года, 203 см) подпишет контракт на 4 года и 212 миллионов долларов.

На последний сезон будет распространяться опция игрока.

Джордж провел последние годы в «Клипперс», но не смог договориться с клубом о продлении соглашения. Воспользовавшись опцией в контракте, Пол отказался от последнего сезона и стал неограниченно свободным агентом.

В минувшем чемпионате Джордж набирал 22,6 очка, 5,2 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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111 комментариев
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Похоронили и закопали последние 1.5-2 года прайма Эмбида.
В Плей-офф то выйдут, но жив к тому моменту будет только Макси.
+67
-13
+54
Думаю, пожалеет Фила об этом. Он и на прошлую свою максималку не играл, новую тем более не оправдает. На бумаге он отлично в Филу заходит конечно, но на практике разочарует. Очень скоро все что от него останется это бросок с получения.
+51
-3
+48
Неплохо так Джордж себя на конец карьеры обеспечил )
+46
-3
+43
После такой новости, Эмбиид всю карьеру будет ходить с парализованным лицом
+36
-5
+31
Ответ Anttii
Похоронили и закопали последние 1.5-2 года прайма Эмбида. В Плей-офф то выйдут, но жив к тому моменту будет только Макси.
Всё правильно сделали.Лига слаба(ну или конкурентна) как никогда. Каждый год новый чемпион. Некого бояться - нужно пробовать брать титул.
+30
-2
+28
капец
+20
-2
+18
Отлично, плюшевый плакса мэвэпэ и плей-офф Пи😁
+19
-3
+16
25 год, ПО: опять Бостону повезло, весь Восток травмирован.
+16
-1
+15
Ответ Адель Кутуков
Состав филы на текущий момент: Эмбиид, Макси, Джордж, Убре, Драммонд, Эрик Гордон, Пол Рид и новичок Джаред Маккейн с драфта. Слушайте, пока еще конечно не укомплектованы полностью, но уже неплохо. Если сохранят условно Батюма и Мелтона, то чем не контендер Востока
Бостон и Нью Йорк все еще выглядят посильнее, думаю между ними и будет финал конфы
+16
-2
+14
Ответ Адель Кутуков
Никс подписали Ануноби примерно за те же деньги у которого есть только бросок с получения и защита +- на уровне ПГ13. Плюс оба травматики, не понимаю, почему это подписание хейтят, но хвалят подписание Ануноби
Сколько годков одному и сколько другому?
+16
-2
+14
Ответ Fungus_Amongus
Думаю, пожалеет Фила об этом. Он и на прошлую свою максималку не играл, новую тем более не оправдает. На бумаге он отлично в Филу заходит конечно, но на практике разочарует. Очень скоро все что от него останется это бросок с получения.
жалеть будут только фанаты. для Филы рабочий момент, попробуют, не получится ну и ладно, наступит новое время и новые герои
+16
-2
+14
Ответ Адель Кутуков
Никс подписали Ануноби примерно за те же деньги у которого есть только бросок с получения и защита +- на уровне ПГ13. Плюс оба травматики, не понимаю, почему это подписание хейтят, но хвалят подписание Ануноби
О чем вы?! Разница в годовой зарплате Пола и О Джи составляет чуть более 10 миллионов в среднем а разница в возрасте составляет 8 лет!!!
+12
-1
+11
А как же игра в родных местах за любимых Клипперс?
Кароч, очередной балабол)
+11
0
+11
Да уж, расстаться с бывшим МВП лиги Харденом, с которым Эмбиид отыграл свои самые здоровые сезоны и наныл на мвп. С железным Харденом, у которого 1072 игры и 37223 минуты в регулярнее + 166 игры и 5992 минуты в плейофф.
И взять ПлейофПи ПолуДжорджа, который всего на один год меньше выступает, чем Харден. При этом показатели гораздо слабее: 867 игр с 29182 минутами в регулярке и 114 игр с 4444 минутами в плей-офф.
При этом многие любят упоминать "чокерство" Хардена в отдельных играх плей-офф, но ведь Джордж в принципе гораздо слабее играет в плей-офф.
И при этом пришлось ещё расстаться с Харрисом. Который, не вспоминая его прошлый конский контракт, вполне себе надёжный и стабильный плюсовой игрок .
___
Очевидно, что пара Харден и Харрис явно сильнее, чем Пол Джордж + нонейм. И Фила с Харденом в составе уже в прошедшем сезоне боролась бы чемпионство. И тот же Эмбиид не ломался бы. И вообще очень мощный состав был бы: Харден, (выросший) Макси, Харрис, (здоровый) Эмбиид.
+11
-1
+10
Последние два года контракта будут катастрофой.
+10
0
+10
Ответ celtics7
Восток становится чуть интереснее.
ещё травматичнее)
+10
-1
+9
На 4 года, OMG. Чувствую, через пару лет это будет один из худших контрактов в лиге.
+7
0
+7
Ответ Адель Кутуков
Никс подписали Ануноби примерно за те же деньги у которого есть только бросок с получения и защита +- на уровне ПГ13. Плюс оба травматики, не понимаю, почему это подписание хейтят, но хвалят подписание Ануноби
ну защита уж у Ануноби посильнее будет чем у нынешнего ПГ
+10
-3
+7
Ответ Бородатый пивовар
Всё правильно сделали.Лига слаба(ну или конкурентна) как никогда. Каждый год новый чемпион. Некого бояться - нужно пробовать брать титул.
Я согласен. Лучше что-то менять. Вполне возможно, что к ПО все будут здоровы, отличная команда на бумаге
+7
-1
+6
Ответ Адель Кутуков
Состав филы на текущий момент: Эмбиид, Макси, Джордж, Убре, Драммонд, Эрик Гордон, Пол Рид и новичок Джаред Маккейн с драфта. Слушайте, пока еще конечно не укомплектованы полностью, но уже неплохо. Если сохранят условно Батюма и Мелтона, то чем не контендер Востока
Они контендер ровно до начала плей-офф, как Клипперс
+6
0
+6
обмен Джорджа в ЛАК на ШГА и миллион пиков - главное ограбление 21 века, теперь официально
+7
-2
+5
Ответ УТК
Сколько годков одному и сколько другому?
Причем тут возраст, Фунгус написал, что через пару лет от ПГ останется только бросок с получения, я и ответил, Ануноби даже в свои 26 имеет контракт чуть ниже, а функции как у ПГ через пару лет
+6
-2
+4
Ответ The Don Killuminati
А как же игра в родных местах за любимых Клипперс? Кароч, очередной балабол)
накопит на ипотеку и купит новый дом в ЛА) как наши вахтовики
+4
0
+4
Ответ Stan Smith_1116185248
После такой новости, Эмбиид всю карьеру будет ходить с парализованным лицом
Так он сам его уговаривал. Есть забавный видос, где Эмбиид почти на прямую говорит переходить в филу)
+4
0
+4
Больше травматов
+5
-1
+4
Всё равно до финала конфы не дойдут
+4
0
+4
Ответ DaniZero
Филаделфия теперь аут точно, 4 года точно ничего не видать
Почему?
+4
0
+4
Состав филы на текущий момент: Эмбиид, Макси, Джордж, Убре, Драммонд, Эрик Гордон, Пол Рид и новичок Джаред Маккейн с драфта.
Слушайте, пока еще конечно не укомплектованы полностью, но уже неплохо. Если сохранят условно Батюма и Мелтона, то чем не контендер Востока
+10
-6
+4
Ответ C4clutch
Бостон и Нью Йорк все еще выглядят посильнее, думаю между ними и будет финал конфы
Тут большую роль будут играть травмы, поэтому пока не понятно
+3
0
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Ответ Андрей 13
Лучшего варианта у Филы просто быть не могло. Если будут здоровы, будут претендовать на финал конфы как минимум.
Отличный варик.В 38 лет Фила заплатит Джорджу 56 млн, ещё и опция игрока на последний год.
+3
0
+3
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