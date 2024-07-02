Роналду не забил Словении с пенальти в дополнительное время – на 105-й. Облак парировал удар
Криштиану Роналду не реализовал пенальти в 1/8 финала Евро-2024.
На 103-й минуте игры против Словении вингер сборной Португалии Диогу Жота упал в штрафной площади соперника в результате столкновения с защитником Ваньей Дркушичем. Главный судья Даниэле Орсато назначил одиннадцатиметровый удар.
Роналду сильно пробил в правый от себя нижний угол ворот, однако голкипер Ян Облак выручил свою команду.
После первого тайма дополнительного времени счет не открыт – 0:0.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Края Португалии были неплохи. Но Леау уже заменён, а Канселу, хоть и был лучшим, всё таки чуть не привёз гол себе.
Осталось только выиграть в соло серию пенальти. GL.
Роналду не забил Словении с пенальти в дополнительное время. Орсато нарисовал пенальти. Облак парировал удар.
Хотя ужаснее матча трудно представить
А так явно лучшие вратари 2010-20-х годов
А если серьёзно, то пробил он здорово, но Облак был шикарен