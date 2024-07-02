Роналду не забил Словении с пенальти в дополнительное время – на 105-й. Облак парировал удар

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Атлетико Ла Лига Сборная Словении по футболу судьи Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Даниэле Орсато Ян Облак Диогу Жота Ванья Дркушич Футбол

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в 1/8 финала Евро-2024.

На 103-й минуте игры против Словении вингер сборной Португалии Диогу Жота упал в штрафной площади соперника в результате столкновения с защитником Ваньей Дркушичем. Главный судья Даниэле Орсато назначил одиннадцатиметровый удар.

Роналду сильно пробил в правый от себя нижний угол ворот, однако голкипер Ян Облак выручил свою команду.

После первого тайма дополнительного времени счет не открыт – 0:0.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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79 комментариев
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Роналду очень прибавил в дополнительное время, было попадание в створ с 11 метров!
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+114
Роналду надо было поступить по мудрому как с тем ассистом и отдать пробить пенальти Бруно Фернандешу, если видишь что сегодня явно не твой день.
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-11
+81
Ответ Папа Футбола
Роналду надо было поступить по мудрому как с тем ассистом и отдать пробить пенальти Бруно Фернандешу, если видишь что сегодня явно не твой день.
надо было покупать Биткоин
+80
-8
+72
Вот почему то, именно перед этим пеналем было 100 % предчувствие что не забьет. Облак потащил
+62
-8
+54
Если Роналду после такого Евро ещё и на ЧМ в США поедет, то я даже не знаю, это насколько нужно любить себя и относиться ко всем настолько эгоистично.
+65
-11
+54
Опять его эго на первом плане. Так грустил со слезами, будто решающий пенальти в финале не забил - всё внимание опять на нем нужно сосредотачивать. Целых две минуты его утешали и плевать, что как бы еще целый экстра-тайм и надо настраивать команду наоборот на дальнейшее давление, а не на эти сопли.
+41
-7
+34
А в Саудовской Аравии вратари так не прыгают, подумал Криштиану
+28
-2
+26
Ответ And Justice for All
Если Роналду после такого Евро ещё и на ЧМ в США поедет, то я даже не знаю, это насколько нужно любить себя и относиться ко всем настолько эгоистично.
И ведь после этого отбитая фанбаза также продолжит поддерживать его во всем, как и после 22 года. Ведь он наколитил миллион голов в саудовской пустыне!!!
+29
-7
+22
Облак конечно очень прибавил в отражении пенальти. Классно парировал. А ведь все начиналось именно с серии послематчевых пенальти в Милане 2016 года, где Ян даже ни одного удара не угадал в финале Лиги Чемпионов, но с каждым годом становился все лучше и лучше, красавец!
+26
-10
+16
Пенка левая была
+18
-5
+13
Впервые видел, чтобы команда успокаивала капитана, а не наоборот!
+14
-1
+13
Ответ Жижа
Роналду очень прибавил в дополнительное время, было попадание в створ с 11 метров!
61 удар. Это рекорд.
+12
0
+12
Ребят, это карма за шакальство на протяжении всего матча.
+13
-2
+11
Ответ Жижа
Роналду очень прибавил в дополнительное время, было попадание в створ с 11 метров!
И это в 39 лет!
+10
0
+10
Единственное оружие в арсенале Роналду дало сбой
+8
0
+8
К серии пенальти единственный человек на поле, который в полной мере заслуживает выход в 1/4 - это Облак.
Края Португалии были неплохи. Но Леау уже заменён, а Канселу, хоть и был лучшим, всё таки чуть не привёз гол себе.
Осталось только выиграть в соло серию пенальти. GL.
+5
0
+5
Даже с левой пенки забить не может, просто позорище:))
+10
-6
+4
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
А причем тут он? Пробил хорошо, но тут Облак сыграл потрясающе. Герой момента и матча.
+5
-1
+4
Так точнее:
Роналду не забил Словении с пенальти в дополнительное время. Орсато нарисовал пенальти. Облак парировал удар.
+7
-3
+4
Пора завершать карьеру в сборной, своим эго тянет на дно
+3
0
+3
Лишь бы вены не вскрыл после матча
+3
0
+3
Вот, вообще , сейчас не хочется танцевать на костях Роналду, но болел за то чтобы он не забил пенальти только из-за его фанов. Забей он точку , половина его адептов сейчас орало бы про его величие и о том ,как он затащил сборную в следующий раунд.
Хотя ужаснее матча трудно представить
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Роналду надо было поступить по мудрому как с тем ассистом и отдать пробить пенальти Бруно Фернандешу, если видишь что сегодня явно не твой день.
О боже, обычный момент при 2 против вратаря - это какой то мудрый поступок. Персофаны такие персофаны
+5
-2
+3
Ответ В поисках смысла
Пора завершать карьеру в сборной, своим эго тянет на дно
Слава Месси всё никак ему покоя не даёт. Но судьба нагибает нарциссов
+3
0
+3
Это похороны
+2
0
+2
Облак и Куртуа - тот тип вратарей, которых не поставят в один ряд с Буффоном, Касильясом и Нойером просто потому, что не играли в Чемпионских сборных

А так явно лучшие вратари 2010-20-х годов
+4
-2
+2
Ответ Muhammad Juraev
Ну конечно, он никогда в таких моментах не причём)
Стоп, Роналду разве плохо исполнил пенальти? Нет. Пробил как положено в угол, но и Облак не кукурузу сторожить приехал, а шикарно прочитал и парировал удар.
+2
0
+2
спорц сегодня отжигает
+2
0
+2
Пенальтист даже свой единственный скил пропил
+8
-6
+2
Больше не Пеналду...
А если серьёзно, то пробил он здорово, но Облак был шикарен
+1
0
+1
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