Роналду не забил Словении с пенальти в дополнительное время – на 105-й. Облак парировал удар

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в 1/8 финала Евро-2024.

На 103-й минуте игры против вингер сборной Португалии Диогу Жота упал в штрафной площади соперника в результате столкновения с защитником Ваньей Дркушичем. Главный судья назначил одиннадцатиметровый удар.

сильно пробил в правый от себя нижний угол ворот, однако голкипер выручил свою команду.

После первого тайма дополнительного времени счет не открыт – 0:0.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?