Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон». Россиянин подписался на 6 лет и 30 млн долларов, швед – на 7 лет и 54,25 млн

Никита Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон».

Игроки пополнили состав «Брюинс» в качестве неограниченно свободных агентов в первый день работы рынка.

По ходу минувшего сезона оба хоккеиста были обменяны из «Калгари» в « ».

29-летний российский защитник подписал контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн), 29-летний шведский нападающий – на 7 лет и 54,25 млн долларов (кэпхит – 7,75 млн).

В минувшем сезоне Задоров набрал 20 (6+14) очков в 75 играх за «Флэймс» и «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ при нейтральной полезности и 125 минутах штрафа.

В плей-офф у него 8 (4+4) баллов в 13 матчах при полезности «+3». Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,75 млн долларов.

Линдхольм набрал 44 (15+29) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 13 матчах плей-офф за «Кэнакс» добавил 10 (5+5) очков.

По прошлому контракту зарплата игрока составляла 4,85 млн долларов.

Задоров – в «Бостоне», Стэмкос – в «Нэшвилле», а Генцел – на 7 лет в «Тампе»! Первый день переходов в НХЛ