Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон». Россиянин подписался на 6 лет и 30 млн долларов, швед – на 7 лет и 54,25 млн

Теги возможные переходы Бостон Ванкувер НХЛ Даррен Дрегер Никита Задоров Элиас Линдхольм Хоккей

Никита Задоров и Элиас Линдхольм перешли в «Бостон».

Игроки пополнили состав «Брюинс» в качестве неограниченно свободных агентов в первый день работы рынка. 

По ходу минувшего сезона оба хоккеиста были обменяны из «Калгари» в «Ванкувер». 

29-летний российский защитник подписал контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн), 29-летний шведский нападающий – на 7 лет и 54,25 млн долларов (кэпхит – 7,75 млн). 

В минувшем сезоне Задоров набрал 20 (6+14) очков в 75 играх за «Флэймс» и «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ при нейтральной полезности и 125 минутах штрафа. 

В плей-офф у него 8 (4+4) баллов в 13 матчах при полезности «+3». Средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3,75 млн долларов. 

Линдхольм набрал 44 (15+29) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 13 матчах плей-офф за «Кэнакс» добавил 10 (5+5) очков. 

По прошлому контракту зарплата игрока составляла 4,85 млн долларов.

Задоров – в «Бостоне», Стэмкос – в «Нэшвилле», а Генцел – на 7 лет в «Тампе»! Первый день переходов в НХЛ

42 комментария
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Ответ maxwell997
Он русский только по паспорту
Ну да, только по паспорту, потому что у него вместо головы нет ТВ с передачей Соловьева?!
+74
-16
+58
6 по 5 у Никиты. Нормально
+56
-4
+52
Ну хоть у Бостона дела будут хуже, чем у Торонто
+51
-9
+42
Ответ Hitgoe Himgob
6 по 5 у Никиты. Нормально
Переплата, куда ему столько
+64
-25
+39
Бостон Задорову подходит - и по стилю, и ментально. Вполне может там задержаться.
+39
-6
+33
Ответ Hola Hola
С острыми на язык балагурами обычно всегда так - кто-то любит, кто-то ненавидит. Особенно, если тема политики затрагивается. А как профессионал - он молодец, все время растет над собой.
Вы перепутали балагура и говножуя.
+40
-12
+28
Задоров перешёл к крысе)) логично
+45
-28
+17
В Бостоне появился русский. Шансы на КС выросли значительно))
+21
-5
+16
лицо к осмотру всех тех, кто шутил над Никитой, бгг
+29
-13
+16
Ответ kvint(ksk)
В Бостоне появился русский. Шансы на КС выросли значительно))
Он русский только по паспорту
+51
-38
+13
Нефигово) 5 по 6 для защитника 3 пары) У Бостона вроде не настолько плохо с задней линией...или ушел кто?
+13
0
+13
Бостон не особо русских игроков любят, а тут Задора подписывают. Рад за Никиту, хороший контракт и хорошая команда!
+19
-7
+12
Сладкая парочка.
+14
-2
+12
Отличное усиление для Бостона, игроки для плей-офф
+15
-4
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Задоров... Почему многие его откровенно не любят ?
С острыми на язык балагурами обычно всегда так - кто-то любит, кто-то ненавидит. Особенно, если тема политики затрагивается. А как профессионал - он молодец, все время растет над собой.
+10
-1
+9
А тут многие говорили, что никто не даст Задорову норм контракт.
+10
-2
+8
Ответ maxwell997
Он русский только по паспорту
а что значит "по паспорту" и "не по паспорту"?
+6
0
+6
Ответ Don_Krebs
Бостон Задорову подходит - и по стилю, и ментально. Вполне может там задержаться.
Маршанд одобряет :)
+6
0
+6
С одной стороны, рад за Задорова. С другой, жаль, что в "Ванкувере", за который болею, не будет такого харизматичного З.
+6
-1
+5
Ответ NACfoRekcuF
Вы перепутали балагура и говножуя.
ого. вы настолько лучше Никиты в чем-то ?
+6
-1
+5
Неплохо сработано👍🏻проверенные бойцы
+6
-1
+5
Ответ Илья Савчук
А тут многие говорили, что никто не даст Задорову норм контракт.
Были новости что он хочет 6+, потому и писали. А 5 за сезон по-моему красная цена.
+2
0
+2
Ответ sancho81
Нефигово) 5 по 6 для защитника 3 пары) У Бостона вроде не настолько плохо с задней линией...или ушел кто?
Грызлик.
+2
0
+2
Ответ Дима Миронов
Переплата, куда ему столько
Посмотри сколько другим защам выписывают
+2
0
+2
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Комментарий удален пользователем
LENGTH: 6 years VALUE: $30,000,000, пока не подтверждено.
+2
0
+2
Правильный выбор. Бостон город клерков, там носят обтягивающую одежду.
+4
-2
+2
Магнитная буря что ли в Бостоне?
+1
0
+1
Ответ Bzz Pvz
Ну хоть у Бостона дела будут хуже, чем у Торонто
Бостон в топ 6 с Линдхольмом унизит Toronto chockers в 5 матчах
+4
-3
+1
Мишки вообще собрались всех в лёд укатывать.
+2
-1
+1
Так-то под по нормас
+2
-1
+1
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