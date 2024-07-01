Спецдокладчик ООН: «Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. Их участие в Олимпиаде важно»

Теги Олимпийская сборная России ООН Париж-2024 дискриминация Водные виды

В ООН заявили, что российские спортсмены не должны подвергаться дискриминации.

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки назвала важным участие россиян и белорусов в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом она высказалась на дискуссии при Совете ООН по правам человека.

«Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. И их участие в Играх важно. Это было сложное и важное обсуждение, была отмечена важность разделения действий государств и граждан. Важно проводить индивидуальные оценки в вопросе допуска нейтральных атлетов», – заявила Ксантаки.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допускаются до участия индивидуально в нейтральном статусе.

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26 комментариев
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А кто-то действительно прислушивается к этим докладам? ООН давно превратилось в Организацию выражения озабоченности и никакого реального веса в международном сообществе не имеет. А международное сообщество представляет собой этакую песочницу, где ребеночек постарше и побольше может отнять лопатку и потоптать куличики тех, кто поменьше.
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США произвели рейдерский захват крупных международных спортивных организаций и крутят ими в своих интересах. И плевать им на этого спецдокладчика.
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Спасибо за ваше мнение, оно не имеет никакого значения для них)) Одна говорильня, сидят на взносах, высказывают мнения...
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Да неужели! Обсуждение было сложное, поэтому что не могли решить должны или не должны подвергаться дискриминации?
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Какая забота )))
Можно только расплакаться :)
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Но атлеты всё равно нейтральные)))))))))
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Расскажи это всем нашим командникам и сотне других атлетов, которых отфутболили...
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Ответ Owen_the_Simple
Вот как только конфликт на Украине приблизится к концу, то сразу скажут, что реакция с недопуском России и Белоруссии была чрезмерной и сформулируют правила, по которым страны НАТО в случае начала военных операций будут освобождены от такой же судьбы. Все же понимают, что НАТО будет воевать и их никогда не будут отстранять? Вполне вероятно, что эти разговоры как раз для того и начинают.
они уже начинали военные операции и никто их не отстранял
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Ответ Owen_the_Simple
США произвели рейдерский захват крупных международных спортивных организаций и крутят ими в своих интересах. И плевать им на этого спецдокладчика.
Жидорептилоидность
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В смысле? На олимпицских играх же геи и трансформеры. Святорусичи с такими бегать рядом брезгают.
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Ответ Owen_the_Simple
Вот как только конфликт на Украине приблизится к концу, то сразу скажут, что реакция с недопуском России и Белоруссии была чрезмерной и сформулируют правила, по которым страны НАТО в случае начала военных операций будут освобождены от такой же судьбы. Все же понимают, что НАТО будет воевать и их никогда не будут отстранять? Вполне вероятно, что эти разговоры как раз для того и начинают.
Конечно, когда меньше месяца осталось можно начать проявлять и "озабоченность", не исключено, что за неделю до ОИ вообще все запреты снимут). Но тут сразу разговоры пойдут, про то, как жаль что российские спортсмены не успели отобраться. Ну ладно, обещаем, следующий раз такого не будет и спорт никогда не будет связан с политикой). Лицемеры.
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А ООН вообще хоть кто-нибудь слушает сегодня? Там Гутерриш порой такое задвигает, что даже психбольница бессильна
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Правильные слова, главное, вовремя. Уже отборы на ОИ практически закрыты, туда представителей РФ и Белоруссии, по факту, не допускали. Ну а теперь, конечно, можно и нужно заявить, что участие в ОИ представителей этих двух стран - важно. В общем, все, как обычно.
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Не должны, но будут
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Только с флагом и гимном нельзя. И чтобы никакой больше дискриминации! Це важно.
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Приняли сложное решение: дискриминации подвергнуть, но отметить, что ее быть не должно.
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ДА ЛАДНО????
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