Спецдокладчик ООН: «Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. Их участие в Олимпиаде важно»

В ООН заявили, что российские спортсмены не должны подвергаться дискриминации.

Специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки назвала важным участие россиян и белорусов в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом она высказалась на дискуссии при Совете ООН по правам человека.

«Российские и белорусские спортсмены не должны подвергаться дискриминации по национальному признаку. И их участие в Играх важно. Это было сложное и важное обсуждение, была отмечена важность разделения действий государств и граждан. Важно проводить индивидуальные оценки в вопросе допуска нейтральных атлетов», – заявила Ксантаки.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допускаются до участия индивидуально в нейтральном статусе.

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