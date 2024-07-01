Режиссер шоу Загитовой: «По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Режиссер ледового шоу Алины Загитовой Светлана Краюшкина рассказала о проекте.

Ранее Загитова анонсировала собственное ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет в конце августа в Казани. 

«Мало кто знает, но у меня татарские корни, и для меня это большая честь – выступать режиссером такого проекта. Эту историю мы разработали полностью сами, она авторская.

Я очень благодарна за доверие, и я благодарна людям, которые вошли с нами в этот проект, потому что это очень ценно. 

Очень хочется, чтобы зритель, выйдя с ледовой арены, еще долго-долго вспоминал этот проект.

Цель, которую я как режиссер преследовала, – заставить человека испытать полный спектр эмоций. И конечно же, вспомнить себя, свой род», – сказала Краюшкина. 

«По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю «Хранители времени», – написала она в соцсети. 

Краюшкина является режиссером ледовых шоу Татьяны Навки. 

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58 комментариев
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Мысленно представил себе хореографа Малинина, который говорит: "По поручению президента Байдена мы подготовили шоу-программу". Много смеялся. Сменил подгузники.
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Вот кто самая блатная фигуристка всех времён и народов, причём, с самого начала.
А сколько они это на соперницу перевешивали. Ни стыда, ни совести.
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Чиновники любят сочинять историю
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Татнефть хороший спонсор. А то писали, что Алина все сама, сама.
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Ранее Загитова анонсировала собственное ледовое шоу, Попечитель- президент Татарстана, финансирует Татнефть, режиссер от Навки и где же здесь собственное ледовое шоу?
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Вся жизнь Загитовой после спорта- придуманная история.
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Как одна девочка-татарка идет в фигуристки, выступает, приглядывается одному пожилому холостяку - любителю татарок, по совместительству важному чиновнику, и далее жизнь у нее удалась?
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Что-то национальное намечается, значит
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Ответ vanessa2021
Я не поняла, это шоу будет с национальным оттенком, для татар онли? Почему так напирают на этническое происхождение?
Кто платит, тот и заказывает музыку
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Чинуши лучшие сказочники в мире.
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Ответ Е...С
Татнефть хороший спонсор. А то писали, что Алина все сама, сама.
Да и президент Республики Татарстан неплохой.
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И ее фаны еще смеют про чей-то блат писать 🤣
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"Президент республики Татарстан" – такой должности не существует
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да это разве историю. вот история по поручению президента РФ....вот это история!😂😂😂
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Ответ Askorbinka
Загитова-королева ФК. А вляпываются комментаторы местные всякие. Трент, например.
После неё уже столько королев сменилось...на этот год уже новую анонсировали. Вы отстали от времени.
+5
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Весёлые истории журнал покажет наш...
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Ответ Wintersun
Значит чисто национальная история и разовая акция, потому и в Казани покажут. Но лиха беда начало. Пробный шар, так сказать. Дальше другое шоу для остальной России надо делать.
Не у каждого региона есть своя нефть и не каждый регион готов потратить деньги на Загитову-шоу, что очень радует.
+5
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А без поручения историю придумать не смогли бы. Не зря в Татарстане есть президент, не зря
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Муниципалитеты разорятся
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Ясно
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Ответ Борнео
Комментарий удален пользователем
Новость читали вообще, а уже комментируете? Там корни у режиссера шоу.
+4
-1
+3
в России наступило время удивительных и придуманных историй)
+5
-2
+3
Значит чисто национальная история и разовая акция, потому и в Казани покажут. Но лиха беда начало. Пробный шар, так сказать. Дальше другое шоу для остальной России надо делать.
+7
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Факапчики будут?
+7
-5
+2
По поручению президента мы переписали историю
+3
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+2
Ну она много мероприятий режиссировала. Посмотрим, что получится. Удачи!
+7
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Как в последнее время во всех экранизациях сказок про добряка царя и нерадивых/лукавых бояр и придворных?
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"Прошла зима, приходит лето, и я от радости кричу - Спасибо партии за это и Леониду Ильичу!" Совок в чистом виде, без паханов ничего не делается.
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Ответ Григорий Печорин
Не президента, а главы республики
Аналогично хотел написать и увидел ваш комментарий
Если не ошибаюсь Раис Республики Татарстан сейчас называется
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Одним шоу разорят весь Татарстан. 😁😁😁😁😁
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