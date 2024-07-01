Режиссер шоу Загитовой: «По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю»

Режиссер ледового шоу Алины Загитовой Светлана Краюшкина рассказала о проекте.

Ранее Загитова анонсировала собственное ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет в конце августа в Казани.

«Мало кто знает, но у меня татарские корни, и для меня это большая честь – выступать режиссером такого проекта. Эту историю мы разработали полностью сами, она авторская.

Я очень благодарна за доверие, и я благодарна людям, которые вошли с нами в этот проект, потому что это очень ценно.

Очень хочется, чтобы зритель, выйдя с ледовой арены, еще долго-долго вспоминал этот проект.

Цель, которую я как режиссер преследовала, – заставить человека испытать полный спектр эмоций. И конечно же, вспомнить себя, свой род», – сказала Краюшкина.

«По поручению президента Республики Татарстан мы придумали историю «Хранители времени», – написала она в соцсети.

Краюшкина является режиссером ледовых шоу Татьяны Навки.