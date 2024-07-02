Роналду заплакал, не забив Словении с пенальти. Партнеры и тренер утешали 39-летнего форварда

Криштиану Роналду расстроился из-за нереализованного пенальти.

Удар форварда сборной по воротам сборной отразил голкипер . Это произошло в конце первого тайма дополнительного времени матча 1/8 финала Евро-2024.

В паузе между таймами, когда команда собралась в круг для обсуждения ситуации, заплакал. И партнеры, и тренер принялись утешать 39-летнего футболиста.

Фото: bbc.com

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?