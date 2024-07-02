Роналду заплакал, не забив Словении с пенальти. Партнеры и тренер утешали 39-летнего форварда
Криштиану Роналду расстроился из-за нереализованного пенальти.
Удар форварда сборной Португалии по воротам сборной Словении отразил голкипер Ян Облак. Это произошло в конце первого тайма дополнительного времени матча 1/8 финала Евро-2024.
В паузе между таймами, когда команда собралась в круг для обсуждения ситуации, Роналду заплакал. И партнеры, и тренер Роберто Мартинес принялись утешать 39-летнего футболиста.
Фото: bbc.com
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Вместо того, чтобы отдать те же самые штрафные Бруно для хорошей подачи, Роналду зачем-то брал все на себя и бил по воробьям - особенно был «опасным» удар с острого угла вместо подачи.
Он сам виноват в том, что случилось.
Сам решил брать абсолютно все на себя в сборной вместо того, чтобы довериться партнерам - теперь получай по полной.
Не отнимет Облак мяч!
tps://www.livesport.com/ru/match/6kTAlsLN/#/match-summary/lineups