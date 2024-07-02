Роналду заплакал, не забив Словении с пенальти. Партнеры и тренер утешали 39-летнего форварда

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Ян Облак Футбол

Криштиану Роналду расстроился из-за нереализованного пенальти.

Удар форварда сборной Португалии по воротам сборной Словении отразил голкипер Ян Облак. Это произошло в конце первого тайма дополнительного времени матча 1/8 финала Евро-2024.

В паузе между таймами, когда команда собралась в круг для обсуждения ситуации, Роналду заплакал. И партнеры, и тренер Роберто Мартинес принялись утешать 39-летнего футболиста.

Фото: bbc.com

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

98 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Капитан))) всем составом утешали ))
+161
-26
+135
Я удивляюсь терпению остальных португалов. Который год уже смотрят на бесконечные удары мимо ворот и запоротые штрафные.
+103
-20
+83
Ответ Max Maximus
Что вы такие злые?)
А в чем злость то ?
Вместо того, чтобы отдать те же самые штрафные Бруно для хорошей подачи, Роналду зачем-то брал все на себя и бил по воробьям - особенно был «опасным» удар с острого угла вместо подачи.

Он сам виноват в том, что случилось.
+92
-22
+70
Боже, а чего расплакался то ?

Сам решил брать абсолютно все на себя в сборной вместо того, чтобы довериться партнерам - теперь получай по полной.
+91
-28
+63
на скамейку посадить нет 🥚 🥚
+73
-24
+49
Ответ Зизуха
я видел слёзы Роналду
смотрю на них с 2004 года
+34
-1
+33
Можно было утешить его посадкой на скамейку запасных.
+37
-6
+31
Видимо пришло понимание того что он уже не так хорош как раньше. Тяжело ему принять это конечно.
+23
-1
+22
Ответ Петя Петров
Сколько раз комментатор упомянул Роналду? Зачем ставить откровенного хейтера на матч Португалии?
То есть, комментатор становится хейтером только потому что упоминает имя клубники в проваленном им матче. Понятно)
+26
-5
+21
Противно смотреть. Весь матч руками машет, орёт на небо. Вся команда вместо установки тренера в перерыве утешает ревущую белугу. Фу
+28
-10
+18
Из-за статы рыдал 100%)
+17
-1
+16
Ответ Зизуха
я видел слёзы Роналду
Ямаль стал самым молодым игроком на чемпионате Европы, который видел слезы Роналду
+15
-2
+13
Ответ madrilenos
Капитан))) всем составом утешали ))
"Когда не удалось поднабить личную статку"
+25
-12
+13
Тише, Ронечка, не плачь!
Не отнимет Облак мяч!
+17
-4
+13
да ревел он что не забил гол в статистику, а не что Португалию подвёл
+13
-1
+12
Ревелду)
+11
-2
+9
Матч был сухой , но слезы Роналду его смочили ))
+8
0
+8
Мерзавец
+16
-9
+7
И это в 39 !!!
+7
0
+7
Капитан Капитан улыбнитесь))
+6
0
+6
Как бы не закончился этот матч в серии пенальти, но Кринж7 худший игрок матча в сборной Португалии:
tps://www.livesport.com/ru/match/6kTAlsLN/#/match-summary/lineups
+11
-5
+6
Ответ madrilenos
Капитан))) всем составом утешали ))
Вместо того чтобы обсудить ситуацию, и что то поменять в игре, тренер и команда утешали 40 летнего капитана
+6
0
+6
"Партнеры и тренер утешали 39-летнего форварда", теперь у них появилась новая обязанность
+5
0
+5
Понял, что это конец его славной карьеры. Пора заканчивать, по крайней мере в сборной.
+7
-2
+5
Ответ ОттоДракула
Я удивляюсь терпению остальных португалов. Который год уже смотрят на бесконечные удары мимо ворот и запоротые штрафные.
честно говоря.. реально не прибавляет в этом плане из года в год.. каждый день мяч пинает уже 40 лет а попасть не может со штрафного .. незнаю это странно нет ? для профессионала в своём деле, я его фанат не хэйтер но правда конечно очевидна
+8
-3
+5
В 2004 Роналду тоже плакал. После финала с греками. 20 лет стабильности.
+4
0
+4
Ответ Петя Петров
Сколько раз комментатор упомянул Роналду? Зачем ставить откровенного хейтера на матч Португалии?
а я и думаю - что так слушать противно комментатора. А это ж Журавель) Я и не узнал, долго жить будет) ну дай Бог. И пореже ему давать комментировать матчи, непрофессионально себя ведет.
+6
-2
+4
Это так рекорды его преследуют? Да он задницу рвёт в клочья ради статы.
+4
0
+4
Вся карьера пЛакалДу на одном фото)))))
+5
-1
+4
Пепе чудит, эти два старика конкретно тянут сборную вниз!
+13
-9
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий