«Локомотив» объявил об уходе Гильерме. Вратарь перешел в 2007-м, провел 387 матчей за клуб и взял 6 трофеев
Гильерме покидает «Локомотив».
Московский клуб объявил об уходе 38-летнего вратаря.
В составе «Локомотива» Гильерме провел после перехода в 2007 году провел 387 матчей и занял третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории.
Вместе с красно-зелеными бразильский голкипер стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и выиграл Суперкубок страны.
С 2016 по 2021 год Гильерме играл за сборную России.
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А руководству клуба только один вопрос: как можно было, зная уже на 99 процентов такой человек покинет клуб в конце сезона, не устроить ему прощальный матч в Черкизово? 1 игру дать откатать или хотя бы на замену выйти под аплодисменты?
Не думал тогда, что Гильерме ждёт такая карьера в Локомотиве)
И понимаю, что возраст, но уж хорошее прощание он точно заслужил. Как-то очень дежурно у железнодорожников уходят знаковые игроки
Крепкого здоровья, всегда буду рад видеть Гилю снова в структуре клуба! ❤️💚
Он уходит из Локомотива , потому что хочет поиграть еще.
Как закончит , организуют прощальный матч.