«Локомотив» объявил об уходе Гильерме. Вратарь перешел в 2007-м, провел 387 матчей за клуб и взял 6 трофеев

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу трансферы Гильерме Футбол

Гильерме покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об уходе 38-летнего вратаря.

В составе «Локомотива» Гильерме провел после перехода в 2007 году провел 387 матчей и занял третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории.

Вместе с красно-зелеными бразильский голкипер стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и выиграл Суперкубок страны.

С 2016 по 2021 год Гильерме играл за сборную России.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

85 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как минимум заслуживает прощальный матч со всеми почестями. Легенда Локомотива
+314
0
+314
Легенда🇷🇺🙏🏻
+141
-1
+140
Ответ jqzn88xn6n
Легенда🇷🇺🙏🏻
Самый русский бразилец🫡
+122
-2
+120
Гилерме спасибо огромное! Человек-легенда для Локо.

А руководству клуба только один вопрос: как можно было, зная уже на 99 процентов такой человек покинет клуб в конце сезона, не устроить ему прощальный матч в Черкизово? 1 игру дать откатать или хотя бы на замену выйти под аплодисменты?
+89
-1
+88
Ответ Шурик Шурик
Как минимум заслуживает прощальный матч со всеми почестями. Легенда Локомотива
В 2011 году встретил Гильерме в Перекрестке в районе Кунцевской. Накануне Локомотив скатал нули с Рубином в Казани. Он долго приценивался к бутылке Белуги, но его бразильский друг отговорил от такой покупки.
Не думал тогда, что Гильерме ждёт такая карьера в Локомотиве)
+77
-1
+76
В Локо кто-нибудь вообще остаётся?

И понимаю, что возраст, но уж хорошее прощание он точно заслужил. Как-то очень дежурно у железнодорожников уходят знаковые игроки
+65
-2
+63
Даже у Шунина в Динамо, который 30 лет в системе команды был меньше матчей
+45
-2
+43
Спасибо Гиле за всё, 17 лет в клубе, действительно легенда. Временами был вообще лучшим кипером чемпионата.
+41
-1
+40
Ответ Дмитрий Иванченко
В Локо кто-нибудь вообще остаётся? И понимаю, что возраст, но уж хорошее прощание он точно заслужил. Как-то очень дежурно у железнодорожников уходят знаковые игроки
Ну не знаю, у Ротенберга прощальный матч норм был
+42
-4
+38
Ответ Axelrock
Самый русский бразилец🫡
Самый русский нерусский
+45
-8
+37
Ответ Aleksey Yashin
В 2011 году встретил Гильерме в Перекрестке в районе Кунцевской. Накануне Локомотив скатал нули с Рубином в Казани. Он долго приценивался к бутылке Белуги, но его бразильский друг отговорил от такой покупки. Не думал тогда, что Гильерме ждёт такая карьера в Локомотиве)
Может с водой перепутал
+32
-2
+30
Маринато, спасибо за годы в Локомотиве! Приехав молодым парнем из Бразилии, стал настоящей легендой, нашим русским парнем, дорос до игрока сборной России.
Крепкого здоровья, всегда буду рад видеть Гилю снова в структуре клуба! ❤️💚
+30
-1
+29
Очередной грустный день для фанатов Локо. Спасибо за все, Гиля!
+22
0
+22
Ответ Gord Lane
Они многие живут по адресу Можайское Шоссе д.2. Сначала в его квартире жил Пеллицоли. Короче , вратарская хата. Миранчуки тоже в этом доме живут, Ненахов там же
лучше не пали такие вещи друг) они же тоже люди со своей личной жизью
+22
-1
+21
Хороший футболист. Добавлял красок нашей лиге.
+20
-3
+17
Ответ Aleksey Yashin
В 2011 году встретил Гильерме в Перекрестке в районе Кунцевской. Накануне Локомотив скатал нули с Рубином в Казани. Он долго приценивался к бутылке Белуги, но его бразильский друг отговорил от такой покупки. Не думал тогда, что Гильерме ждёт такая карьера в Локомотиве)
Они многие живут по адресу Можайское Шоссе д.2. Сначала в его квартире жил Пеллицоли. Короче , вратарская хата. Миранчуки тоже в этом доме живут, Ненахов там же
+15
-1
+14
Ответ Вячеслав Припузов
Даже у Шунина в Динамо, который 30 лет в системе команды был меньше матчей
но Шунин в основной команде дебютировал в один год с покупкой Гильерме. Другое дело, что он зачастую проигрывал конкуренцию, это да
+11
-1
+10
Пора уже. Пора. Пусть и Легенда, но время никого не щадит. Огромный респект ему за то что он творил в Локо.
+9
0
+9
Спасибо, Легенда!
+9
0
+9
Легенда клуба! Прекрасно помню его первый матч и помню моё недоумение зачем его Семин в состав поставил. Спасибо Гиле за эти годы, надеюсь на работу в клуб после завершения карьеры вернется.
+8
0
+8
Легенда безусловно,обидно что не дали прощальный матч сыграть весной
+8
0
+8
Спасибо за всё, легенда! ❤️
+7
0
+7
Кто последний будет из Локо уходить, свет там не выключайте, а то Хвича опять в потёмках своего дриблинга заплутает)))
+7
-1
+6
Вот это и вправду Легенда паровозов
+6
0
+6
Помню, когда его покупали, это был уже пятый, что ли, вратарь, и это выглядело то ли как идиотизм, то ли как очень наглый распил, а в итоге — один из лучших легионеров из дальнего зарубежья в истории клуба. В моем личном рейтинге — на третьем месте после Лекхето и Чорлуки, пожалуй. Спасибо за эти годы!
+6
0
+6
Ответ Flamini
Гилерме спасибо огромное! Человек-легенда для Локо. А руководству клуба только один вопрос: как можно было, зная уже на 99 процентов такой человек покинет клуб в конце сезона, не устроить ему прощальный матч в Черкизово? 1 игру дать откатать или хотя бы на замену выйти под аплодисменты?
А зачем делать прощальный матч , если он не собирается заканчивать ?
Он уходит из Локомотива , потому что хочет поиграть еще.
Как закончит , организуют прощальный матч.
+7
-1
+6
Уважение, НАШ человек! Зря так Динамо и Локо выкинули своих легенд, пройдут годы, а осадок у болел, Шунина и Гильерме останется...
+7
-1
+6
Теперь Гильерме в "Динамо", Шунин - в "Локомотив"
+6
-1
+5
Спасибо, Легенда!
+5
0
+5
Ответ Всё знаю
А зачем делать прощальный матч , если он не собирается заканчивать ? Он уходит из Локомотива , потому что хочет поиграть еще. Как закончит , организуют прощальный матч.
Жиру тоже не закончил карьеру, и отыграл намного меньше в Милане, чем Гилерме в Локо. Посмотри как его провожали на Сан Сиро. Это один пример. Если человек очень много сделал для клуба его надо провожать именно так, даже если он не закончил картеры
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий