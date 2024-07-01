«Локомотив» объявил об уходе Гильерме. Вратарь перешел в 2007-м, провел 387 матчей за клуб и взял 6 трофеев

Гильерме покидает «Локомотив».

Московский клуб объявил об уходе 38-летнего вратаря.

В составе « » провел после перехода в 2007 году провел 387 матчей и занял третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории.

Вместе с красно-зелеными бразильский голкипер стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и выиграл Суперкубок страны.

С 2016 по 2021 год Гильерме играл за сборную России.

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