«Спартак» провел встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На ней были Малышев, Баженов и Родионов

Руководители «Спартака» встретились со священниками.

Как сообщает «РБ Спорт», генеральный директор московского клуба , менеджер и руководитель академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов провели встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы.

Среди священнослужителей на встрече был и настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов. Храм находится неподалеку от стадиона « ».

Стороны обсудили планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

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