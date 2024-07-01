«Спартак» провел встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На ней были Малышев, Баженов и Родионов
Руководители «Спартака» встретились со священниками.
Как сообщает «РБ Спорт», генеральный директор московского клуба Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов провели встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы.
Среди священнослужителей на встрече был и настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов. Храм находится неподалеку от стадиона «Спартака».
Стороны обсудили планы по взаимодействию разных клубных подразделений.
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Свечку за промеса поставили?
если это ТАК просто, может ты, или кто-то ещё, просвятит глупца?( знание - сила!
Лучшая новость😂🐔
даже погуглил значение этого слова - эмм, а что оскорбительного в этой фразе?