«Спартак» провел встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На ней были Малышев, Баженов и Родионов

Теги Спартак Никита Баженов Сергей Родионов премьер-лига Россия религия Олег Малышев Футбол

Руководители «Спартака» встретились со священниками.

Как сообщает «РБ Спорт», генеральный директор московского клуба Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов провели встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы.

Среди священнослужителей на встрече был и настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов. Храм находится неподалеку от стадиона «Спартака». 

Стороны обсудили планы по взаимодействию разных клубных подразделений.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Богородица ветеранов прогони
+70
-10
+60
Ну теперь попрëт.
+47
-2
+45
Ответ Иван Иванов
Хахаха!!!! 🤡🤡🤡 А с веганами встреча будет?))
Это к богданычу
+41
-9
+32
Во имя Отца, Сына и святого духа трех туров.
+38
-8
+30
Ответный ход на питерскую закупку)))

- Как вы собираетесь выигрывать чемпионат, когда Зенит усиливают легионеры с Торино и Бешикташа?
- С Божьей помощью.
+23
-4
+19
Ответ Сергей Григорян
Ну да-порчу,по-ходу снимали
Или накладывали на Мостового, на его приход
+12
0
+12
Не поможет.
+12
0
+12
Ответ Иван Иванов
Хахаха!!!! 🤡🤡🤡 А с веганами встреча будет?))
а что тут смешного?
+10
-1
+9
Ответ Вадим Евстратов
Ну теперь попрëт.
Ну да-порчу,по-ходу снимали
+10
-1
+9
аххах
Свечку за промеса поставили?
+7
0
+7
На Бога надейся, а сам не плошай...
+6
-1
+5
Ответ tankist232
И как говорится, нет в окопах атеистов, задумайтесь, антихристы
Игроков ФК Спартак направят в окопы?)))
+5
-1
+4
Ответ Бадди Тьюринг
Комментарий удален модератором
за либераху спасибо :-) кажется, я понимаю ход твоей мысли. но это такое, схематичное представление, всё равно, перечитываю коммент, перечитываю значение слова и не понимаю ((

если это ТАК просто, может ты, или кто-то ещё, просвятит глупца?( знание - сила!
+3
0
+3
Ахахаххахахахаа
Лучшая новость😂🐔
+5
-2
+3
Время когда можно было оправдаться плохим полем, судьями, раннем началом матча, etc. миновали. Теперь все в руках бога, если проиграли, то значит бог так захотел. Одно из самых мощных действий менеджмента Спартака за последние годы.
+4
-1
+3
Ну всё на 4 тура пошли
+4
-1
+3
С божьей помощью трансферы будут?
+2
0
+2
Верните Федуна)))
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
а в чём богохульство?

даже погуглил значение этого слова - эмм, а что оскорбительного в этой фразе?
+4
-2
+2
Мракоделы и фарисеи.
+2
0
+2
Т. Е. Как внутренняя структура клуба должна работать они с попами обсуждают? Это покруче чем всякие освящения стадионов...
+2
0
+2
ФКСМу больше подошел бы обряд Кришнаитов. И по стилистике к шапито ближе чем православие.
+4
-2
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Хорошо, а то пошлют еще мне вечный цикл
+4
-2
+2
Заменят борщ на святой дух
+1
0
+1
Может сразу к Тибетским монахам на стажировку?
+1
0
+1
Попросили, чтобы ворота соперника всегда были больше
+1
0
+1
Ответ sounds
Игроков ФК Спартак направят в окопы?)))
Я о другом, о том что многие смеются над этим, а как прижмет, боженька помоги
+5
-4
+1
службы перед матчами на стадионе хотят проводить?
0
0
0
Ответ Veld
а в чём богохульство? даже погуглил значение этого слова - эмм, а что оскорбительного в этой фразе?
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Святой шоли?
+8
-8
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий