Мостовой о стажировке: «Сейчас и в «Спартак» можно. Теперь там можно по-футбольному разговаривать, а не тот ужас, который был раньше»
Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Спартаке».
– Когда я пойду в какой-нибудь клуб на стажировку? У меня телефон 24 часа включен. Звоните, приглашайте, я готов. Но еще никто не приглашал. Только из прессы о чем-то узнаю.
– У вас же был вариант с «Динамо», где говорили, что ждут вас.
– Да! Сейчас и в «Спартак» можно. Это хороший вариант. Теперь там с людьми можно по-футбольному разговаривать, это интересно. А не тот ужас, который был раньше, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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