Мостовой о стажировке: «Сейчас и в «Спартак» можно. Теперь там можно по-футбольному разговаривать, а не тот ужас, который был раньше»

Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Спартаке».

– Когда я пойду в какой-нибудь клуб на стажировку? У меня телефон 24 часа включен. Звоните, приглашайте, я готов. Но еще никто не приглашал. Только из прессы о чем-то узнаю.

– У вас же был вариант с « », где говорили, что ждут вас.

– Да! Сейчас и в « » можно. Это хороший вариант. Теперь там с людьми можно по-футбольному разговаривать, это интересно. А не тот ужас, который был раньше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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