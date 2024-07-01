Мостовой о стажировке: «Сейчас и в «Спартак» можно. Теперь там можно по-футбольному разговаривать, а не тот ужас, который был раньше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Спартаке».

– Когда я пойду в какой-нибудь клуб на стажировку? У меня телефон 24 часа включен. Звоните, приглашайте, я готов. Но еще никто не приглашал. Только из прессы о чем-то узнаю.

– У вас же был вариант с «Динамо», где говорили, что ждут вас.

– Да! Сейчас и в «Спартак» можно. Это хороший вариант. Теперь там с людьми можно по-футбольному разговаривать, это интересно. А не тот ужас, который был раньше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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27 комментариев
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Расписание дня Мостового
1.Чеканка делат
2.Футбольни язик учит
3.Чеаканка делат
4.Звонок интервью Абаскал ругат
5.Чеканка делат
6.Футбольни походка делат
7.Видео Сельта Царь сматрет
8.Чеканка делат
9. Снова Абаскал ругат
+23
-3
+20
Ответ Николай Бойко
По-футбольному - это как?
Начать с походки, а потом и почеканить можно
+13
-2
+11
Да кому ты нафиг нужен. Сидит, 24 часа в сути смотрит на телефон, ждёт, когда кто-то ему позвонит. Как же ты жалок.
+11
-3
+8
По-футбольному - это как?
+7
-4
+3
Ответ rarog
Расписание дня Мостового 1.Чеканка делат 2.Футбольни язик учит 3.Чеаканка делат 4.Звонок интервью Абаскал ругат 5.Чеканка делат 6.Футбольни походка делат 7.Видео Сельта Царь сматрет 8.Чеканка делат 9. Снова Абаскал ругат
Футбольный походка трениват
+2
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+2
Кто-нибудь отберите у Мостового телефон, запихните в тачку и отвезите на базу любого клуба. Хотя бы пару недель его оттуда не выпускайте, а то Александр стажировку не пройдет никогда, надо помочь )
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И когда Спартак приведут на стажировку?
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Как сказал тут один юзер, у Мостового телефон 23 часа включён, а ещё 1 час он чеканит.
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В любом клубе как представят это чудо на стажировке - сразу в телефоне номер сам собой стирается )))
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Пошью костюм с отливом - и в Спартак!
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Ответ Николай Бойко
По-футбольному - это как?
Когда несёшь *****, но с футбольной походкой
+2
-2
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Ответ Николай Бойко
По-футбольному - это как?
В защите поуже, в атаке пошире(с)
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Ответ Н.Ф.
Как сказал тут один юзер, у Мостового телефон 23 часа включён, а ещё 1 час он чеканит.
телефоном
0
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0
Ответ rarog
Расписание дня Мостового 1.Чеканка делат 2.Футбольни язик учит 3.Чеаканка делат 4.Звонок интервью Абаскал ругат 5.Чеканка делат 6.Футбольни походка делат 7.Видео Сельта Царь сматрет 8.Чеканка делат 9. Снова Абаскал ругат
Борат?
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