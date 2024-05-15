«Реал» не проигрывает с января: 16 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих. В Ла Лиге 30 матчей без поражений

«Реал» не проигрывает 23 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила « » (5:0) в 36-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они выиграли 17 раз (с учетом победы по пенальти над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 6 раз сыграли вничью.

В Ла Лиге серия без поражений – 30 матчей. У « » никогда не было серии из 30 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне. С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).