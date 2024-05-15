«Реал» не проигрывает с января: 16 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих. В Ла Лиге 30 матчей без поражений

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Алавес Футбол

«Реал» не проигрывает 23 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Алавес» (5:0) в 36-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» в Кубке Испании. С тех пор они выиграли 17 раз (с учетом победы по пенальти над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов) и 6 раз сыграли вничью.

В Ла Лиге серия без поражений – 30 матчей. У «Реала» никогда не было серии из 30 матчей без поражений в отдельно взятом сезоне. С учетом разных сезонов лучший результат – 30 игр (с мая 1988 года по апрель 1989 года).

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12 комментариев
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Мадрид обязан привозить 15 кубок ЛЧ в свой музей после такой шикарной серии
+16
-1
+15
С очередным рекордом первого королевского
+10
-1
+9
Какую же банду собрал Перес, еще и Мбаппе присоединиться, молодые монстры, могут стать лучшей командой этого десятилетия
+9
-2
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Мадрид обязан привозить 15 кубок ЛЧ в свой музей после такой шикарной серии
В первую очередь должны побеждать ради Начо и Модрича, которые, скорее всего, уходят.
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Впечатляет, но Байер и Сити пока ещё дольше не проигрывают.
Сити Реалу проиграл. А если скажите про основное время, то Реал проиграл Атлетико в дополнительное в январе
+5
-2
+3
А кклонии -17 опять🥶
+2
-1
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
И только Катлетико как назло
Зато тот матч в сентябре еще раз наглядно показал, что не стоит в серьезных играх выпускать вместе Модрича и Тони. А так гении меняют друг друга и это приносит свои плоды.
+3
-2
+1
Ответ corazon blanco
Зато тот матч в сентябре еще раз наглядно показал, что не стоит в серьезных играх выпускать вместе Модрича и Тони. А так гении меняют друг друга и это приносит свои плоды.
Это ещё ладно. Вылет в кубке был обидным
+2
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Карло Анчелотти и его штаб - причина этого 🤍
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