Директор Эрмитажа о Семаке: «Он оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера. Победы «Зенита» – результат дружбы с Эрмитажем в какой-то мере»
Михаил Пиотровский высказался о продлении Сергея Семака.
Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до 2030 года.
«Зенит» – это не только петербургская, но и ленинградская команда: в этом ее особенность, которую мы так ценим. Поэтому я, как и все вокруг «Зенита», рад, что Сергей Семак и дальше будет главным тренером. Однажды попав в «Зенит», он полностью в нем прижился, а главное – оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера.
Наличие тренера, который на своем месте и который явно сочетает в себе зенитовские традиции – как в роли игрока, так и на тренерском посту, – для нас очень важно. Эрмитаж давно дружит с «Зенитом», и я думаю, что победы «Зенита» в какой-то мере являются результатом этой дружбы – всех совместных экскурсий, встреч и конкурсов, в которых принимают участие игроки.
Спорт – это часть культуры: хорошей, ленинградской и эрмитажной. Впереди у нас еще много интересных инициатив», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа и болельщик «Зенита» Михаил Пиотровский.
1863—1878 — Степан Гедеонов
1879—1888 — Александр Васильчиков
1888—1899 — Сергей Трубецкой
1899—1909 — Иван Всеволожский
1909—1918 — Дмитрий Толстой
1918—1927 — Сергей Тройницкий
1927 — февраль 1928 — Оскар Вальдгауэр (и. о.)
февраль 1928 — ноябрь 1928 — Герман Лазарис (и. о.)
декабрь 1928 — август 1929 — Павел Кларк
март 1929 — март 1930 — Владимир Забрежнев (и. о.)
март 1930—1930 — Леонид Оболенский
1930—1934 — Борис Легран
1934—1951 — Иосиф Орбели
1951—1964 — Михаил Артамонов
1964—1990 — Борис Пиотровский
1990—1992 — Виталий Суслов
с 1992 — Михаил Пиотровский
Если человек с детства варится во всем, что касается работы отца - он может стать профессионалом в этой области работы?
Тебе интересно побалаболить.