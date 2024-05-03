Директор Эрмитажа о Семаке: «Он оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера. Победы «Зенита» – результат дружбы с Эрмитажем в какой-то мере»

Михаил Пиотровский высказался о продлении Сергея Семака.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до 2030 года.

«Зенит» – это не только петербургская, но и ленинградская команда: в этом ее особенность, которую мы так ценим. Поэтому я, как и все вокруг «Зенита», рад, что и дальше будет главным тренером. Однажды попав в «Зенит», он полностью в нем прижился, а главное – оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера.

Наличие тренера, который на своем месте и который явно сочетает в себе зенитовские традиции – как в роли игрока, так и на тренерском посту, – для нас очень важно. Эрмитаж давно дружит с «Зенитом», и я думаю, что победы «Зенита» в какой-то мере являются результатом этой дружбы – всех совместных экскурсий, встреч и конкурсов, в которых принимают участие игроки.

Спорт – это часть культуры: хорошей, ленинградской и эрмитажной. Впереди у нас еще много интересных инициатив», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа и болельщик « » Михаил Пиотровский.