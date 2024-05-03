Директор Эрмитажа о Семаке: «Он оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера. Победы «Зенита» – результат дружбы с Эрмитажем в какой-то мере»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Михаил Пиотровский Р-Спорт Футбол

Михаил Пиотровский высказался о продлении Сергея Семака.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до 2030 года.

«Зенит» – это не только петербургская, но и ленинградская команда: в этом ее особенность, которую мы так ценим. Поэтому я, как и все вокруг «Зенита», рад, что Сергей Семак и дальше будет главным тренером. Однажды попав в «Зенит», он полностью в нем прижился, а главное – оказался не просто зенитовского, а ленинградско-петербургского характера.

Наличие тренера, который на своем месте и который явно сочетает в себе зенитовские традиции – как в роли игрока, так и на тренерском посту, – для нас очень важно. Эрмитаж давно дружит с «Зенитом», и я думаю, что победы «Зенита» в какой-то мере являются результатом этой дружбы – всех совместных экскурсий, встреч и конкурсов, в которых принимают участие игроки.

Спорт – это часть культуры: хорошей, ленинградской и эрмитажной. Впереди у нас еще много интересных инициатив», – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа и болельщик «Зенита» Михаил Пиотровский.

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13 комментариев
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Что Пиортовский, что Садовничий постепенно, но очень уверенно перековались из интеллигентов в чиновники ((
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+13
Интересно, а пост главного тренера «Зенита», планируют в дальнейшем передавать по наследству, как происходит с должностью директора Эрмитажа? Ленинградско-петербургскому характеру надо все-таки соответствовать
+9
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+6
Характер Сергея Богдановича по происхождению луганский, а по месту обучения армейский...
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Ответ Pelerin
Что Пиортовский, что Садовничий постепенно, но очень уверенно перековались из интеллигентов в чиновники ((
Ох уж этот интеллигент Садовничий, который занимался этническими фильтрациями в МГУ, когда сидел в приёмной комиссии в советское время.
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Питер-Ленинград-Зенит-Семак...вот нагородил то...
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+2
Ответ Pelerin
Что Пиортовский, что Садовничий постепенно, но очень уверенно перековались из интеллигентов в чиновники ((
Во-первых, Садовничий всегда был "проректором по национальному вопросу", так что чиновников он стал очень и очень давно, а был ли интеллигентом. Во-вторых, Пиотровский прекрасно понимает, что после того, как он поддержал одно увеселительное мероприятие в соседней стране, Эрмитажу под его руководством только с Зенитом и остаётся сотрудничать.
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Задрал уже этот административный вой по поводу Семака. Газпромовские, у вас там что, какие-то подводные течения образовались? Кто-то хочет спихнуть с теплого места Сельдиреича вашего? К чему все эти песнопения? Ну продлили контракт и продлили. Что завывать то по этому поводу? Второго Лобановского или Бескова из него всё равно не выйдет)) Зы. А что, у Пиотровского тоже луганские корни?))
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Ответ n9mn977m27
Интересно, а пост главного тренера «Зенита», планируют в дальнейшем передавать по наследству, как происходит с должностью директора Эрмитажа? Ленинградско-петербургскому характеру надо все-таки соответствовать
до 1863 — под личным управлением императора, главы отделений: Флориан Жиль и Фёдор Бруни
1863—1878 — Степан Гедеонов
1879—1888 — Александр Васильчиков
1888—1899 — Сергей Трубецкой
1899—1909 — Иван Всеволожский
1909—1918 — Дмитрий Толстой
1918—1927 — Сергей Тройницкий
1927 — февраль 1928 — Оскар Вальдгауэр (и. о.)
февраль 1928 — ноябрь 1928 — Герман Лазарис (и. о.)
декабрь 1928 — август 1929 — Павел Кларк
март 1929 — март 1930 — Владимир Забрежнев (и. о.)
март 1930—1930 — Леонид Оболенский
1930—1934 — Борис Легран
1934—1951 — Иосиф Орбели
1951—1964 — Михаил Артамонов
1964—1990 — Борис Пиотровский
1990—1992 — Виталий Суслов
с 1992 — Михаил Пиотровский
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Ответ n9mn977m27
Интересно, а пост главного тренера «Зенита», планируют в дальнейшем передавать по наследству, как происходит с должностью директора Эрмитажа? Ленинградско-петербургскому характеру надо все-таки соответствовать
Про профессиональные династии не слышал?
Если человек с детства варится во всем, что касается работы отца - он может стать профессионалом в этой области работы?
Тебе интересно побалаболить.
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Ответ dmank
Характер Сергея Богдановича по происхождению луганский, а по месту обучения армейский...
Часто "коренные" больше щеки надувают. И кроме места рождения и гордиться собственно нечем. В тот же Эрмитаж - хорошо, если в школе водили.
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Ответ Андрей Л.
"Каждый кулик свое болото хвалит", это тот при ком процветают махинации в Эрмитаже?
Близко знаю деятельность Михаила Борисовича, преданного своему делу учёного с мировым именем, которому Эрмитаж обязан своим процветанием. Он к тому же является президентом Всемирного Клуба петербуржцев, много делающего для города. Лучше бы тебе, Андрей, заняться чем-то другим, чем собирать сплетни.
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