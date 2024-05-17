Хвича забил впервые с марта – «Фиорентине» в девятку со штрафного

Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.

Вингер « » сравнял счет на 57-й минуте матча с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А – 2:2. Грузинский футболист пробил в девятку со штрафного.

В последний раз до этого дня забивал 8 марта. С тех пор у него было 8 игр без голов за клуб и сборную Грузии.

В текущем чемпионате Италии 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.