Хвича забил впервые с марта – «Фиорентине» в девятку со штрафного
Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.
Вингер «Наполи» сравнял счет на 57-й минуте матча с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А – 2:2. Грузинский футболист пробил в девятку со штрафного.
В последний раз до этого дня Кварацхелия забивал 8 марта. С тех пор у него было 8 игр без голов за клуб и сборную Грузии.
В текущем чемпионате Италии 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
https://matchtv.ru/football/italy/matchtvvideo_NI2058261_clip_Fiorentina___Napoli_22_Gol_Khvichi_Kvarackhelii_video_Chempionat_Italii_Futbol