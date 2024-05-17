Хвича забил впервые с марта – «Фиорентине» в девятку со штрафного

Теги Фиорентина серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия прервал серию матчей без голов.

Вингер «Наполи» сравнял счет на 57-й минуте матча с «Фиорентиной» в 37-м туре Серии А – 2:2. Грузинский футболист пробил в девятку со штрафного.

В последний раз до этого дня Кварацхелия забивал 8 марта. С тех пор у него было 8 игр без голов за клуб и сборную Грузии.

В текущем чемпионате Италии 23-летний игрок забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Хвича-гол:
https://matchtv.ru/football/italy/matchtvvideo_NI2058261_clip_Fiorentina___Napoli_22_Gol_Khvichi_Kvarackhelii_video_Chempionat_Italii_Futbol
+4
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Это было красиво!👍👍👍
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Великолепно 👍👍👍 голешник 👍👍👍
+3
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Гол красавец
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