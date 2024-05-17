Тошич назвал Акинфеева величайшим игроком ЦСКА: «Было бы идеально взять золото перед завершением карьеры. Но торопиться уходить не нужно, у Игоря каждый матч на хорошем уровне»
Зоран Тошич назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА.
«Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, – это Игорь Акинфеев. Он лидер и настоящий капитан.
Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он величайший игрок в истории ЦСКА! И до сих пор держит высокий уровень.
Жаль, что после 2016 года Акинфеев не становился чемпионом. Надеюсь, что он еще завоюет золото. Это было бы идеально перед завершением карьеры.
Но торопиться [уходить] точно не нужно – Игорь каждый матч проводит на очень хорошем уровне. Закончить-то можно, но вернуться – нереально. Поэтому все мои друзья говорят: «Играй, пока в состоянии ходить по полю пешком». И я согласен с этим, ха-ха! Наверное, и Игорь тоже», – сказал бывший полузащитник армейцев, выступающий за «Ламию».