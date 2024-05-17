«Я часто ########## Уткина. Хагрид, Нефор, Скуф – в топ-5 его прозвищ. Он не обижался». Вратарь «Эгриси» Антонов о Василии

Теги Василий Уткин Эгриси брань Winline Медиалига Всеволод Антонов Медиафутбол

Голкипер «Эгриси» Сева Антонов рассказал, как прикалывался с Василием Уткиным.

«Я долго обращался к Василию на «вы», но в один момент он сказал, что можем перейти на «ты». Тогда я начал называть его папой, но Вася говорил, что не наш папа. Сошлись, что он мой бро, я его бро. Мы дружили: я ходил к нему на ночевки, иногда вместе зависали в баре. После бара – к нему. 

Я часто дружелюбно подкалывал Васю. Мой топ-5 прозвищ: 

1) Хагрид 

2) Нефор

3) Скуф

4) Олоф 

5) Когда Вася покрасил волосы, то был для меня Fat Shady.

Когда его переодевали в Обеликса, я не мог затянуть ему пояс и уговаривал: «Вась, выдохни. ###### [Надоел]».

В барчике мы любили угорать, кидаться льдом, хихикать. Иногда он мне говорил: «Отсоси». Я говорил, что не буду сосать. Одна из моих любимых шуток: помяукать у Васи над ухом, а потом спрашивать, кто это мяукнул. Он не понимал, что происходит.

Вася не обижался. Мне кажется, он понимал, что это шутки. К тому же мы были друзьями, и он тоже часто меня ########### [подкалывал]. Иногда настолько мастерски, что я не понимал. Частенько скидывал фото кубка Лиги чемпионов и говорил, что мы с похожи. «Чем же?» – «Вы оба ушастые».

Он часто мне говорил: «Сева, я твой друг, а ты мой», – рассказал голкипер «Эгриси» Антонов.

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным
  
 

 
 

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19 комментариев
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Сколько этому челу лет? Мяукать на ухо, ночёвки, "я не буду сосать" – не думаю, что зрелый человек будет такой ерундой заниматься
+20
-4
+16
Совсем недалекие игроки у Васи были, деградация полная...
+16
-3
+13
Ответ Игорь М.
Сколько этому челу лет? Мяукать на ухо, ночёвки, "я не буду сосать" – не думаю, что зрелый человек будет такой ерундой заниматься
У нас на заводе так постоянно шутят молодые над стариками
+10
-1
+9
21 век, как же быстро проходит время от обращений на Вы до мяукания на ухо
+7
0
+7
Тьфу!
+5
-1
+4
высокие отношения)
+4
0
+4
Хагрид, кстати, офигенная кликуха, как по мне
+4
-1
+3
Дожили! Теперь каждый сопляк будет рассказывать миру как он запросто подшучивал над уткиным и был с ним на короткой ноге. Он бы еще добавил, что он Ленина живого видел.
+3
0
+3
Ответ Jan Paskel
21 век, как же быстро проходит время от обращений на Вы до мяукания на ухо
Ну, Вы тоже не перебарщивайте с морализаторством. Возможно, что Василий такое поведение даже поощрял. Возможно, что это помогало ему чувствовать себя лучше. Моложе, может быть.
+3
-1
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Это уже не первый молодой парнишка из Эгриси ,который ходил с Васей по барам, а потом оставался с ночевкой🤔😅
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О, чуток странноватой мерзости от #####лиги на сон грядущий. Спортс держит марку.
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Он со стыда за тебя умер
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Ответ MachineGunKelly
У нас на заводе так постоянно шутят молодые над стариками
И о чём это говорит?)
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Ответ Игорь М.
Сколько этому челу лет? Мяукать на ухо, ночёвки, "я не буду сосать" – не думаю, что зрелый человек будет такой ерундой заниматься
Слово "зрелый" к футболисту вообще нужно применять с осторожностью. В нашем футболе даже Царь есть с мозгом 14-летнего.)
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Ответ MachineGunKelly
У нас на заводе так постоянно шутят молодые над стариками
Че за завод? Ну так , ради интереса
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Ответ -= Masteryuga =-
Совсем недалекие игроки у Васи были, деградация полная...
Типичные футболисты.
Про деградацию - это Вы просто с игроками в хоккей с мячом из Кемерова в поздних 00-х не общались. Те вообще нанасваенные через одного были.)
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Ответ S. A.
Хагрид, кстати, офигенная кликуха, как по мне
Ну, довольно очевидная, надо сказать. Особенно учитывая любовь Василия к Гарри Поттеру.
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Ответ Дядя Боря
А сколько прекрасных слов было сказано о Васе.
А всё. Время прекрасных слов прошло. Теперь время медийного использования имени, пока не забыли.
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А сколько прекрасных слов было сказано о Васе.
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