«Я часто ########## Уткина. Хагрид, Нефор, Скуф – в топ-5 его прозвищ. Он не обижался». Вратарь «Эгриси» Антонов о Василии

Голкипер «Эгриси» Сева Антонов рассказал, как прикалывался с Василием Уткиным.

«Я долго обращался к Василию на «вы», но в один момент он сказал, что можем перейти на «ты». Тогда я начал называть его папой, но Вася говорил, что не наш папа. Сошлись, что он мой бро, я его бро. Мы дружили: я ходил к нему на ночевки, иногда вместе зависали в баре. После бара – к нему.

Я часто дружелюбно подкалывал Васю. Мой топ-5 прозвищ:

1) Хагрид

2) Нефор

3) Скуф

4) Олоф

5) Когда Вася покрасил волосы, то был для меня Fat Shady.

Когда его переодевали в Обеликса, я не мог затянуть ему пояс и уговаривал: «Вась, выдохни. ###### [Надоел]».

В барчике мы любили угорать, кидаться льдом, хихикать. Иногда он мне говорил: «Отсоси». Я говорил, что не буду сосать. Одна из моих любимых шуток: помяукать у Васи над ухом, а потом спрашивать, кто это мяукнул. Он не понимал, что происходит.

Вася не обижался. Мне кажется, он понимал, что это шутки. К тому же мы были друзьями, и он тоже часто меня ########### [подкалывал]. Иногда настолько мастерски, что я не понимал. Частенько скидывал фото кубка Лиги чемпионов и говорил, что мы с похожи. «Чем же?» – «Вы оба ушастые».

Он часто мне говорил: «Сева, я твой друг, а ты мой», – рассказал голкипер «Эгриси» Антонов.

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным









