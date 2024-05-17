Юлиан Нагельсманн: «Когда обнимаешь Крооса, он будто из стали. Его тело в лучшем состоянии за последние годы, ноль проблем. Тони на пике и способен отыграть 90 минут в каждом матче»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн рассказал, что чувствует, обнимая Тони Крооса.

«Когда обнимаешь Тони, то чувствуешь, что он будто сделан из стали, он в потрясающей форме, хотя ему уже не 20 лет.

Он внимательно следит за собой и ни в коем случае не похож на того, кто не хочет тренироваться или хочет, чтобы ему нашли замену.

Его тело в лучшем состоянии за последние годы, он сам об этом сказал. У него ничего не болит, нет никакого дискомфорта, ноль проблем. Он на пике и способен отыграть 90 минут в каждом матче», – сказал главный тренер сборной Германии.

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11 комментариев
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Кроос в отличной форме, факт. Надеюсь возьмет ЛЧ и неплохо зажжет за сборную на Евро
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"И самые сладкие губы" - сказал Нагельсманн прикусывая свою губу.
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Обычные истории из лгбт сборной))
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Наггельсман любит мужиков в ФОРМЕЕЕ
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По Кроосу - ноль вопросов, но, если что, Хуммельса тебе припомнят.
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Ответ Е.Р.
Наггельсман любит мужиков в ФОРМЕЕЕ
«Ну это такая кайфуха, когда в раздевалке вокруг тебя 20 здоровых, накачанных мужиков в ФОРРРРРРМЕ сборной Германии»©️😎
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Ну это такая кайфуха, когда в раздевалке вокруг тебя 20 здоровых, накачанных мужиков в ФОРРРРРРМЕ сборной Германии»©️😎
с###, б###, только ради этого стал футбольным тренером
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