Юлиан Нагельсманн: «Когда обнимаешь Крооса, он будто из стали. Его тело в лучшем состоянии за последние годы, ноль проблем. Тони на пике и способен отыграть 90 минут в каждом матче»
Юлиан Нагельсманн рассказал, что чувствует, обнимая Тони Крооса.
«Когда обнимаешь Тони, то чувствуешь, что он будто сделан из стали, он в потрясающей форме, хотя ему уже не 20 лет.
Он внимательно следит за собой и ни в коем случае не похож на того, кто не хочет тренироваться или хочет, чтобы ему нашли замену.
Его тело в лучшем состоянии за последние годы, он сам об этом сказал. У него ничего не болит, нет никакого дискомфорта, ноль проблем. Он на пике и способен отыграть 90 минут в каждом матче», – сказал главный тренер сборной Германии.