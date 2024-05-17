За 762 400 фунтов продана салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Карлес Решак Интер Майами деньги Футбол

Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» продана на аукционе.

Ранее она была выставлена на продажу.

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой 13-летний Месси подписал свое первое соглашение с «Барселоной», продана за 762 400 фунтов (965 000 долларов).

Аукцион проводился от имени Орасио Гаджиоли, агента Месси, который участвовал в той сделке. На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы, и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Решака, которые встретились в теннисном клубе.

Стартовая цена составляла 300 000 фунтов стерлингов (379 000 долларов).

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52 комментария
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Барса в таком положении, что скоро будет продавать салфетку , который Месси подтирался
+65
-10
+55
Ответ denimo21
Барса в таком положении, что скоро будет продавать салфетку , который Месси подтирался
Ригобека купит
+42
-4
+38
Ответ Перстень Уэстбрука
Странно,что сумму ещё не конвертировали в Суторминых
Если взять максимальную стоимость Месси на ТМ (так как трансферных переходов между клубами с ним не было (180 000 000 евро) и стоимость салфетки ( 965 000 долларов) переведём 965 000 долларов в 888 000 евро.
888 000/180 000 000*100 = 0,5 (процент от стоимости Месси)
50 000 рублей = 505 евро.
0,5% от 505 = 2.5 евро стоила бы Салфетка, на которой Сутормин подписывал контракт с Зенитом
+26
-4
+22
Ответ superbro
Ригобека купит
Там драка с Климовым будет
+24
-3
+21
Ну по факту это уже раритет мирового масштаба, тут все по делу. Если еще и на благотворительность вырученные деньги отправят, то будет вообще классно
+16
-8
+8
Ответ Разнузданный Морж
Если взять максимальную стоимость Месси на ТМ (так как трансферных переходов между клубами с ним не было (180 000 000 евро) и стоимость салфетки ( 965 000 долларов) переведём 965 000 долларов в 888 000 евро. 888 000/180 000 000*100 = 0,5 (процент от стоимости Месси) 50 000 рублей = 505 евро. 0,5% от 505 = 2.5 евро стоила бы Салфетка, на которой Сутормин подписывал контракт с Зенитом
Хорош)
+6
0
+6
Ответ Artem89S
Ну по факту это уже раритет мирового масштаба, тут все по делу. Если еще и на благотворительность вырученные деньги отправят, то будет вообще классно
ты хоть раз видел отчёты о том как деньги направленные на благотворительность реально использовались ?
+10
-4
+6
Странно,что сумму ещё не конвертировали в Суторминых
+5
-1
+4
самая дорогая салфетка в истории
+5
-2
+3
А купил видать, кто-то из болельщиков Реала на память. Все-таки, такая попа-боль нескоро повторится ))
+3
0
+3
Ответ superbro
Ригобека купит
Денег не хватит )
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
Там драка с Климовым будет
Да там целый замес будет, т.к. весь редакционный отдел спортса подключится
+3
-1
+2
Ответ Stewart D.
ты хоть раз видел отчёты о том как деньги направленные на благотворительность реально использовались ?
На них шлюпки олигархов кутили в ОАЭ
+1
0
+1
Ответ Artem89S
Ну по факту это уже раритет мирового масштаба, тут все по делу. Если еще и на благотворительность вырученные деньги отправят, то будет вообще классно
Не фанат Месси,но салфетка возможно самая исторически значимая и со временем станет ещё дороже
+5
-4
+1
Какие же люди глупые...
+2
-1
+1
Переплатили. Эта салфетка - просто автограф Месси, а не контракт. 13-летний не имеет права на подпись юридического документа даже с Барселоной.
+1
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+1
Ответ Семён Жуйло
Переплатили. Эта салфетка - просто автограф Месси, а не контракт. 13-летний не имеет права на подпись юридического документа даже с Барселоной.
Фишка в том,что этот контракт был настоящим для клуба и Лео, вот поэтому столько оно стоит!
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Рончик взял)
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Ответ AiDaGaRi
В этом же и суть коллекционеров, не? Картины - кусок холста с красками, а стоить миллионы могут. Салфетка эта немалое историческое значение имеет
Картины это искусство, а в чем ценность бумажки с подписью для условных будущих поколений?
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Ответ RembaXXX
Небось Месси сам и купил, просто в голове не укладывается, кому она понадобится может, это же каким упоротым надо быть, чтобы за никчемный кусок бумажки такие деньги отваливать?
так жувачку сафа же кто то купил
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Ответ RembaXXX
Небось Месси сам и купил, просто в голове не укладывается, кому она понадобится может, это же каким упоротым надо быть, чтобы за никчемный кусок бумажки такие деньги отваливать?
В этом же и суть коллекционеров, не? Картины - кусок холста с красками, а стоить миллионы могут. Салфетка эта немалое историческое значение имеет
+1
-1
0
Точно салфетка? )
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Не знал что Рига такой богатый
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Ответ superbro
Ригобека купит
Даже такая салфетка дороже пяткова и его армии)
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Ответ denimo21
Барса в таком положении, что скоро будет продавать салфетку , который Месси подтирался
😂😂😂👍👍👍
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Ответ Дядя ТУРА
Там драка с Климовым будет
не забывай про Куруфутбола!
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-1
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Типа все условия договора и реквизиты сторон тоже были на салфетке?
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Небось Месси сам и купил, просто в голове не укладывается, кому она понадобится может, это же каким упоротым надо быть, чтобы за никчемный кусок бумажки такие деньги отваливать?
+4
-4
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Как была доказана подлинность салфетки?
+1
-1
0
Ответ Timur Sagitov
Рычаг?
Зачем Орасио Гаджоли рычаг?
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