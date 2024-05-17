За 762 400 фунтов продана салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой»

Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» продана на аукционе.

Ранее она была выставлена на продажу.

Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой 13-летний подписал свое первое соглашение с «Барселоной», продана за 762 400 фунтов (965 000 долларов).

Аукцион проводился от имени Орасио Гаджиоли, агента Месси, который участвовал в той сделке. На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы, и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» , которые встретились в теннисном клубе.

Стартовая цена составляла 300 000 фунтов стерлингов (379 000 долларов).