За 762 400 фунтов продана салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой»
Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» продана на аукционе.
Ранее она была выставлена на продажу.
Британский аукционный дом Bonhams сообщил, что салфетка, на которой 13-летний Месси подписал свое первое соглашение с «Барселоной», продана за 762 400 фунтов (965 000 долларов).
Аукцион проводился от имени Орасио Гаджиоли, агента Месси, который участвовал в той сделке. На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингеллы, и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Решака, которые встретились в теннисном клубе.
Стартовая цена составляла 300 000 фунтов стерлингов (379 000 долларов).
888 000/180 000 000*100 = 0,5 (процент от стоимости Месси)
50 000 рублей = 505 евро.
0,5% от 505 = 2.5 евро стоила бы Салфетка, на которой Сутормин подписывал контракт с Зенитом