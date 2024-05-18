Почеттино думал, что «Челси» уволит его после 2:4 с «Вулвс»: «Ощущаешь, будто все смотрят на тебя и видят виновника. Мы такого не заслуживали, проблема была в обстоятельствах»

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино вспомнил поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) в феврале.

– Думали ли вы на каком-либо этапе сезона, что вас уволят?

– Честно? После игры с «Вулверхэмптоном». Помните, что произошло после нее?

Я не думал: «Теперь нас уволят» – но это был тяжелый момент. В такой момент ты, как тренер и сотрудник, ощущаешь одиночество.

Ты ощущаешь, будто все смотрят на тебя и видят того, кто в чем-то виноват, а ты не понимаешь, что происходит. После той игры мы были одни на протяжении двух часов. Пять членов тренерского штаба в очень маленьком помещении. Нам было грустно.

Ситуация была несправедливой, мы такого не заслуживали, но результат поставил нас в очень тяжелое положение. Проблема же была в обстоятельствах, – сказал главный тренер «Челси».

Фанаты «Вулвс» – тренеру «Челси» Почеттино: «Утром тебя уволят!»

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5 комментариев
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С Почеттино появилась надежда.
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Ответ Rio (BLR)
Ха ха Лучше бы уволили. Совершенно не верю в Поча. По крайней мере на уровне амбиций Челси периода РА. Этот человек сможет сделать команду-конкурента Сити и Арсу? Нет
с каких пор арсенал стал конкурентом за что-то?
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Ответ Висита Эльмурзаев
с каких пор арсенал стал конкурентом за что-то?
С тех пор как они выше в таблице. Намного и по делу выше.
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