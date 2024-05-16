Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» сыграет с «Норвичем» в ответном матче, «Саутгемптон» завтра примет «Вест Бромвич»

«Саутгемптон» примет «Вест Бромвич», «Лидс» – «Норвич» в полуфиналах Чемпионшипа.

Победители пар в финале разыграют право выступать в в сезоне-2024/25.

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Полуфинал

Ответные матчи

Первый матч – 0:0

Первый матч – 0:0