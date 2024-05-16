Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» сыграет с «Норвичем» в ответном матче, «Саутгемптон» завтра примет «Вест Бромвич»

Теги премьер-лига Англия результаты Лидс Вест Бромвич Норвич Сити Саутгемптон чемпионшип Футбол

«Саутгемптон» примет «Вест Бромвич», «Лидс» – «Норвич» в полуфиналах Чемпионшипа.

Победители пар в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.

Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».

Чемпионшип

Плей-офф за выход в АПЛ

Полуфинал

Ответные матчи

Лидс – Норвич
Дата проведения
16 мая, 22.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:0

Саутгемптон – Вест Бромвич
Дата проведения
17 мая, 22.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:0

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