Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» сыграет с «Норвичем» в ответном матче, «Саутгемптон» завтра примет «Вест Бромвич»
«Саутгемптон» примет «Вест Бромвич», «Лидс» – «Норвич» в полуфиналах Чемпионшипа.
Победители пар в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.
Ранее в Премьер-лигу поднялись победитель Чемпионшипа «Лестер» и занявший второе место «Ипсвич».
Чемпионшип
Плей-офф за выход в АПЛ
Полуфинал
Ответные матчи
- Дата проведения
- 16 мая, 22.00, «Элланд Роуд»
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 17 мая, 22.00, «Сент-Мэрис»
Первый матч – 0:0