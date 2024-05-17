Гвардиола о том, нравится ли людям «Ман Сити»: «###, я не знаю!»

Пеп Гвардиола выругался после вопроса о «Манчестер Сити».

– Как думаете, людям нравится ваша футбольная команда?

– ### (блин)! Я не знаю! А вам нравится? Иногда?

Я не знаю, что думают люди. Я не стучусь в их дверь и не спрашиваю: «Что думаете?»

Не имеет значения, как мы играем. Я не знаю, честно, – посмеиваясь ответил главный тренер «горожан».