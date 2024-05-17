Гвардиола о том, нравится ли людям «Ман Сити»: «###, я не знаю!»
Пеп Гвардиола выругался после вопроса о «Манчестер Сити».
– Как думаете, людям нравится ваша футбольная команда?
– ### (блин)! Я не знаю! А вам нравится? Иногда?
Я не знаю, что думают люди. Я не стучусь в их дверь и не спрашиваю: «Что думаете?»
Не имеет значения, как мы играем. Я не знаю, честно, – посмеиваясь ответил главный тренер «горожан».
Карпин и на нормальный вопрос мог так ответить, причём не в шуточной манере, а реально в быдло стиле.
Гвардиола же на тупой вопрос, делал это смеясь, в шутку.
Отец Хулиана Альвареса?
Топов (ну кроме ЛЧ на НТВплюс) стало возможно смотреть с появлением сопки, у которой тогда ещё интерфейс был с китайскими иероглифами.