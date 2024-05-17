Гвардиола о том, нравится ли людям «Ман Сити»: «###, я не знаю!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола брань Футбол

Пеп Гвардиола выругался после вопроса о «Манчестер Сити».

– Как думаете, людям нравится ваша футбольная команда?

– ### (блин)! Я не знаю! А вам нравится? Иногда?

Я не знаю, что думают люди. Я не стучусь в их дверь и не спрашиваю: «Что думаете?»

Не имеет значения, как мы играем. Я не знаю, честно, – посмеиваясь ответил главный тренер «горожан».

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45 комментариев
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Макс Аллегри, как думаете людям нравится ваша футбольная команда? Начинает снимать пиджак
+58
0
+58
Карпина и подобных за такое называют быдлом 😁
+38
-6
+32
Какой вопрос, такой и ответ
+19
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Ответ analogia
Карпина и подобных за такое называют быдлом 😁
Хороший ответ на тупой вопрос, как и в случае с Карпиным
+14
-1
+13
Ответ Jan Paskel
он без команды.
И без одежды
+12
0
+12
Я конкретный олд, тк помню первый свой просмотр матча с участием Сити) на рен тв, ночью, с комментариями Елагина)) это было в 2000 году с Виллой, супер матч, сыграли 2:2, у Сити Джеймс в воротах, забил помню Ванчопе, второй не знаю кто, у Виллы точно забил один гол Даблин, запомнил, тк Елагин в своей излюбленной манере сказал, что у Даблина голова отполирована как бильярдный шар)) было смешно)) Эх, время время, не лети так быстро
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Ответ analogia
Карпина и подобных за такое называют быдлом 😁
Вот не надо.
Карпин и на нормальный вопрос мог так ответить, причём не в шуточной манере, а реально в быдло стиле.

Гвардиола же на тупой вопрос, делал это смеясь, в шутку.
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Ответ Остужающий
Макс Аллегри, как думаете людям нравится ваша футбольная команда? Начинает снимать пиджак
он без команды.
+8
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Ну вот и Пеп заговорил на чистом русском!
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"Ёпт"?
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Ответ Оригинальный Ник
Нет, не нравится. Люди не любят мажоров, люди не любят мошенников, люди не любят нефтяные цистерные с чит-кодом на деньги от арабских хозяев
Авторитетное мнение, тут ничего и не скажешь
+5
-2
+3
Неужели не только российские журналисты задают такие тупые вопросы?
+3
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+3
Ответ blCOH
Джеймс вроде как не за Сита тогда играл, а наоброт, за Виллу. За Сити он стоял в году 2005 примерно, на сколько я помню
Да да, точно, за Виллу Джеймс играл! Помню, что поле было прям отвратительное, играли вроде зимой или поздней осенью и Джеймс буквально стоял в грязи)), зато матч был огненным) и я мелкий с горящими глазами в час ночи все это действо наблюдал)
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Ответ Оригинальный Ник
Нет, не нравится. Люди не любят мажоров, люди не любят мошенников, люди не любят нефтяные цистерные с чит-кодом на деньги от арабских хозяев
За всех людей говорить более чем опрометчиво, мой друг
+5
-3
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Пеп: «Я не знаю. Но мне нравится. Вот сейчас еще лярд на трансферы прилетел!»
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Комментарий удален модератором
Как кому. Испанским провинциалам и некоторым субъектам готовящимся к ЕГЭ
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Ответ arsenal.ave
Я конкретный олд, тк помню первый свой просмотр матча с участием Сити) на рен тв, ночью, с комментариями Елагина)) это было в 2000 году с Виллой, супер матч, сыграли 2:2, у Сити Джеймс в воротах, забил помню Ванчопе, второй не знаю кто, у Виллы точно забил один гол Даблин, запомнил, тк Елагин в своей излюбленной манере сказал, что у Даблина голова отполирована как бильярдный шар)) было смешно)) Эх, время время, не лети так быстро
Страшные вещи пишешь, среди топящих за канистру на спортсе не уверен, что кто-то даже родился в 2000 году. Там еще были потом Анелька, Сун Чжихай, а до этого Кинкладзе и Диков, а играли на Мэйн Роуд. Это так, для васянов, которые только Гвардиолу знают, а кричат что кондовые суппортеры.
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Ответ Carasa
Страшные вещи пишешь, среди топящих за канистру на спортсе не уверен, что кто-то даже родился в 2000 году. Там еще были потом Анелька, Сун Чжихай, а до этого Кинкладзе и Диков, а играли на Мэйн Роуд. Это так, для васянов, которые только Гвардиолу знают, а кричат что кондовые суппортеры.
Кинкладзе?
Отец Хулиана Альвареса?
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Ответ arsenal.ave
Я конкретный олд, тк помню первый свой просмотр матча с участием Сити) на рен тв, ночью, с комментариями Елагина)) это было в 2000 году с Виллой, супер матч, сыграли 2:2, у Сити Джеймс в воротах, забил помню Ванчопе, второй не знаю кто, у Виллы точно забил один гол Даблин, запомнил, тк Елагин в своей излюбленной манере сказал, что у Даблина голова отполирована как бильярдный шар)) было смешно)) Эх, время время, не лети так быстро
На рен-тв (а раньше на пятом, который питерский, а не нынешний) под Елагина показывали преимущественно Бирмингем, Уимблдон, Сити, Челси и прочий подвал - видимо, дешевле права стоили.

Топов (ну кроме ЛЧ на НТВплюс) стало возможно смотреть с появлением сопки, у которой тогда ещё интерфейс был с китайскими иероглифами.
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Нет, я не знаю!
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Ну вот и общее с Юраном и Корнеевым
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Похоже и ему самому не особо нравится.
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Молодец Пеп!!!!
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Где ещё 2 буквы???
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Хах, а Хосеп забавный 🤣. Но ответ чёткий.
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Ответ Carasa
Страшные вещи пишешь, среди топящих за канистру на спортсе не уверен, что кто-то даже родился в 2000 году. Там еще были потом Анелька, Сун Чжихай, а до этого Кинкладзе и Диков, а играли на Мэйн Роуд. Это так, для васянов, которые только Гвардиолу знают, а кричат что кондовые суппортеры.
Джеймс вроде как не за Сита тогда играл, а наоброт, за Виллу. За Сити он стоял в году 2005 примерно, на сколько я помню
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Ответ Константин Михайлович
Ещё Симен карьеру там заканчивал
Да и Фаулер с Макманаманом к пенсии там шли)
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Ответ Кефтеме
Кинкладзе? Отец Хулиана Альвареса?
Альварес его реинкарнация. Сходство слишком большое, отец с сыном все же отличаются обычно.
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Ответ Carasa
Страшные вещи пишешь, среди топящих за канистру на спортсе не уверен, что кто-то даже родился в 2000 году. Там еще были потом Анелька, Сун Чжихай, а до этого Кинкладзе и Диков, а играли на Мэйн Роуд. Это так, для васянов, которые только Гвардиолу знают, а кричат что кондовые суппортеры.
Ещё Симен карьеру там заканчивал
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Кий его знает...
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