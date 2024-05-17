«Волга» расторгла контракт с тренером Бабаяном. Он пришел летом, клуб опустился в группу «Серебро»

Андраник Бабаян покинул «Волгу».

Ульяновский клуб, выступающий в LEON Второй лиге А, расторг контракт с главным тренером по взаимному согласию сторон.

«Желаем специалисту успеха! В Брянске, как и в домашней встрече с «Калугой», игрой волжан будет руководить старший тренер Султан Тазабаев», – сказано в сообщении клуба.

возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством « » провела 33 матча и по итогам осенней части спустилась в группу «Серебро».

Сейчас команда занимает 8-е место в группе «Серебро» после 13 матчей 2-го этапа, выиграв лишь 3 из них и потерпев 6 поражений.