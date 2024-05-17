«Волга» расторгла контракт с тренером Бабаяном. Он пришел летом, клуб опустился в группу «Серебро»

Теги отставки Волга Ульяновск Андраник Бабаян Вторая лига А Футбол

Андраник Бабаян покинул «Волгу».

Ульяновский клуб, выступающий в LEON Второй лиге А, расторг контракт с главным тренером по взаимному согласию сторон.

«Желаем специалисту успеха! В Брянске, как и в домашней встрече с «Калугой», игрой волжан будет руководить старший тренер Султан Тазабаев», – сказано в сообщении клуба.

Бабаян возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством «Волга» провела 33 матча и по итогам осенней части спустилась в группу «Серебро».

Сейчас команда занимает 8-е место в группе «Серебро» после 13 матчей 2-го этапа, выиграв лишь 3 из них и потерпев 6 поражений.

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11 комментариев
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Ты гитара , я баян
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Все командой "опустились" в группу Серебро?)
+1
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+1
Ответ Liverpoolart
Ты гитара , я баян
Ты Роксана, я Бабаян
+1
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Ответ Liverpoolart
Ты гитара , я баян
В оригинале вроде было ты мелодия, я баян
+1
0
+1
Абаскаль ,Бабаян , Аллегри …
Куда катится этот мир ?
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Приспособленец
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