«Волга» расторгла контракт с тренером Бабаяном. Он пришел летом, клуб опустился в группу «Серебро»
Андраник Бабаян покинул «Волгу».
Ульяновский клуб, выступающий в LEON Второй лиге А, расторг контракт с главным тренером по взаимному согласию сторон.
«Желаем специалисту успеха! В Брянске, как и в домашней встрече с «Калугой», игрой волжан будет руководить старший тренер Султан Тазабаев», – сказано в сообщении клуба.
Бабаян возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством «Волга» провела 33 матча и по итогам осенней части спустилась в группу «Серебро».
Сейчас команда занимает 8-е место в группе «Серебро» после 13 матчей 2-го этапа, выиграв лишь 3 из них и потерпев 6 поражений.
Куда катится этот мир ?