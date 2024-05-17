Тренер «Вулвс» О’Нил о ВАР: «Он не помогает, фанаты реагируют негативно. Был бы рад его отмене в нынешнем виде, необходимы радикальные улучшения, чтобы его сохранить»

Гари О’Нил высказался об идее отмены ВАР в Премьер-лиге.

Ранее возглавляемый им «Вулверхэмптон» инициировал голосование по поводу отмены ВАР в . Вопрос, возможно, будет рассмотрен на общем собрании клубов 6 июня.

«Довольно хорошо известно, насколько клуб, а также я сам, были разочарованы некоторыми решениями в этом сезоне.

Мы обсуждали это, и я знаю, что Джефф [Ши, владелец «Вулвс»] крайне разочарован решениями, принимаемыми против клуба. Но не только этим, а тем, что ВАР последовательно не улучшается, что меня очень удивляет.

Когда он появился, я думал, что это принесет огромную пользу игре и арбитрам, но, возможно, это так не сработало. В нынешнем виде я был бы более чем рад его отмене. То, как это организовано сейчас, не помогает. Если говорить с точки зрения болельщиков, я бываю на «Молинью» раз в две недели, и настроение фанатов по отношению к этому весьма понятно. Они негативно реагируют на то, какое влияние ВАР оказывает на опыт просмотра матчей команды.

Но я все еще думаю, что также существует возможность просто улучшить его. Если мы собираемся оставить все как есть, я определенно был бы сторонником избавления от ВАР, если же мы хотим сохранить его, необходимы радикальные улучшения», – заявил главный тренер « ».

«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3