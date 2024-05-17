Тренер «Вулвс» О’Нил о ВАР: «Он не помогает, фанаты реагируют негативно. Был бы рад его отмене в нынешнем виде, необходимы радикальные улучшения, чтобы его сохранить»

Теги Гари О′Нил премьер-лига Англия судьи болельщики Вулверхэмптон Молинью Стэдиум видеоповторы Футбол

Гари О’Нил высказался об идее отмены ВАР в Премьер-лиге.

Ранее возглавляемый им «Вулверхэмптон» инициировал голосование по поводу отмены ВАР в АПЛ. Вопрос, возможно, будет рассмотрен на общем собрании клубов 6 июня.

«Довольно хорошо известно, насколько клуб, а также я сам, были разочарованы некоторыми решениями в этом сезоне.

Мы обсуждали это, и я знаю, что Джефф [Ши, владелец «Вулвс»] крайне разочарован решениями, принимаемыми против клуба. Но не только этим, а тем, что ВАР последовательно не улучшается, что меня очень удивляет.

Когда он появился, я думал, что это принесет огромную пользу игре и арбитрам, но, возможно, это так не сработало. В нынешнем виде я был бы более чем рад его отмене. То, как это организовано сейчас, не помогает. Если говорить с точки зрения болельщиков, я бываю на «Молинью» раз в две недели, и настроение фанатов по отношению к этому весьма понятно. Они негативно реагируют на то, какое влияние ВАР оказывает на опыт просмотра матчей команды.

Но я все еще думаю, что также существует возможность просто улучшить его. Если мы собираемся оставить все как есть, я определенно был бы сторонником избавления от ВАР, если же мы хотим сохранить его, необходимы радикальные улучшения», – заявил главный тренер «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу. «Брайтону» везет чаще других, «Вилла» и «Ливерпуль» – в топ-3

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7 комментариев
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нам дали передовой инструмент, но не научили им пользоваться
давайте откажемся от крутого инструмента вместо того, чтобы всё-таки научиться с ним работать
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+9
Ответ Under
нам дали передовой инструмент, но не научили им пользоваться давайте откажемся от крутого инструмента вместо того, чтобы всё-таки научиться с ним работать
Немедленно вспоминается анекдот про сибирских лесорубов, которым прислали японскую бензопилу. )
+1
0
+1
Ответ Under
нам дали передовой инструмент, но не научили им пользоваться давайте откажемся от крутого инструмента вместо того, чтобы всё-таки научиться с ним работать
Так в АПЛ им демонстративно не пользуются - только если для определения положения вне игры ))
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Ответ OldRedWhite
Так в АПЛ им демонстративно не пользуются - только если для определения положения вне игры ))
ну это всё ещё не проблемы ВАР
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Ответ Александр Суряев
Немедленно вспоминается анекдот про сибирских лесорубов, которым прислали японскую бензопилу. )
анекдот в студию :)
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