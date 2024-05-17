ЦСКА предлагает Лукину 3 млн рублей в месяц, «Спартак» – 7 млн. Агент хочет, чтобы Матвею платили как Дивееву – около 13 млн (Иван Карпов)
«Спартак» готов платить Матвею Лукину намного больше, чем ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас зарплата 20-летнего защитника составляет 2 млн рублей в месяц. Армейцы готовы предложить 3 млн и увеличение выплат в зависимости от сыгранных матчей. «Спартак» согласен платить 7 млн в месяц.
Тимофей Бердышев, агент Лукина, запрашивает для своего клиента зарплату на уровне Игоря Дивеева (около 12 или 13 млн рублей).
В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
P.S. Согласно "инсайду" Ивана Карпова, легендарный спартаковский дилер Промес должен был прилететь в Мск 5-го марта ;)
- Нет. Не запала!
Играет Дивеев в этом сезоне конечно не много, просто потому, что его выбила травма, однако это игроки просто разного уровня. Ну, типа сильно разного уровня
А ещё больше похоже на то, что там какие-то бывшие риелторы, которые в футболе не разбираются, а только продавать умеют.