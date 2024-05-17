ЦСКА предлагает Лукину 3 млн рублей в месяц, «Спартак» – 7 млн. Агент хочет, чтобы Матвею платили как Дивееву – около 13 млн (Иван Карпов)

«Спартак» готов платить Матвею Лукину намного больше, чем ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас зарплата 20-летнего защитника составляет 2 млн рублей в месяц. Армейцы готовы предложить 3 млн и увеличение выплат в зависимости от сыгранных матчей. « » согласен платить 7 млн в месяц.

Тимофей Бердышев, агент , запрашивает для своего клиента зарплату на уровне (около 12 или 13 млн рублей).

В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.