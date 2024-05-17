ЦСКА предлагает Лукину 3 млн рублей в месяц, «Спартак» – 7 млн. Агент хочет, чтобы Матвею платили как Дивееву – около 13 млн (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Тимофей Бердышев агенты Игорь Дивеев деньги Матвей Лукин Футбол

«Спартак» готов платить Матвею Лукину намного больше, чем ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас зарплата 20-летнего защитника составляет 2 млн рублей в месяц. Армейцы готовы предложить 3 млн и увеличение выплат в зависимости от сыгранных матчей. «Спартак» согласен платить 7 млн в месяц.

Тимофей Бердышев, агент Лукина, запрашивает для своего клиента зарплату на уровне Игоря Дивеева (около 12 или 13 млн рублей).

В текущем сезоне защитник провел 5 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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93 комментария
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Малолетние рвачи, а не поколение.
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Охренели что ли? Какие 12? Он и на два то не наиграл!
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А они не лопнут?
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За что такие деньги платить?
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хоть и болею за Спартак, такое не приветствую... должно быть уважение к клубу, который тебя воспитал!!!!! Синдром дзюбы...
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Что за моду взяли из стана врагов игроков перетягивать. Свинство ж
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Ответ Vagner01
Охренели что ли? Какие 12? Он и на два то не наиграл!
Карпов. Иван Карпов. Карпов Иван... Прочитайте это вслуx. И вслушайтесь. Где-то непременно раздастся тиxое кря-кря и шелест утиныx крыльев...

P.S. Согласно "инсайду" Ивана Карпова, легендарный спартаковский дилер Промес должен был прилететь в Мск 5-го марта ;)
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Малолетние рвачи, а не поколение.
Эм, а типа предыдущие так не делали? Давайте реально, выбивать себе условия получше начали её тогда, когда этого поколения, а может и их родителей, в проекте небыло.
+12
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Ответ tRIFF
Охереть, 13 лямов у Дивеева, за чтоооооо?
1,5 млн долларов, так то по меркам РПЛ не супер заоблачные деньги для игрока сборной
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Ответ Эдуард Суровый
За что такие деньги платить?
Агенту на пожрать
+6
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Ответ Вадим Серегин
хоть и болею за Спартак, такое не приветствую... должно быть уважение к клубу, который тебя воспитал!!!!! Синдром дзюбы...
Да какое уважение? Он за 1 контракт, вне зависимости от того будет ли он играть, он заработает себе на всю жизнь. Накупит квартир, найдёт себе губастую тёлку, набьёт себе татухи и жизнь удалась. Будет постить фотки из отпуска с экзотических островов.
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Ещё одно доказательство того, что агенты убийцы футбола
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Пятница,Карпов,запой...
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5 матчей в РПЛ. 13 лямов. Все же сходится?
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Шлите его подальше. Пускай посмотрит на Иосифова который так же шантажировал клуб.
+4
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- Кажется, у вас кнопка "Ноль" на калькуляторе запала...
- Нет. Не запала!
+3
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Агент конечно сказочный. Понятное дело, что Дивеев сейчас играет почти столько же, как и Лукин. Только у Игоря есть пару полных сезонов в РПЛ, а у Лукина даже этого.
У Игоря есть не пара полных сезонов, он в ЦСКА уже больше 5 лет, а котировался он ещё с юношей, за ним Арсенал приходил, было дело.
Играет Дивеев в этом сезоне конечно не много, просто потому, что его выбила травма, однако это игроки просто разного уровня. Ну, типа сильно разного уровня
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Ху из мистер Лукин?
+3
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Что там такого в нём увидели? У нас что своих в академии нет, или там прям Рамос или Варан молодой растёт?
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Иван Карпов - известный фейкомет и хайпожор.
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Ответ Кк
Что за моду взяли из стана врагов игроков перетягивать. Свинство ж
Да не свинство. Просто агенты грамотно разводит клубы и играет на этих антагонистических противоречиях.
+2
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Лукин, наверно, сам удивлён. Агенты в нынешних реалиях в Лукиных-Репкиных видят, походу, новых Дзагоевых – не меньше.
А ещё больше похоже на то, что там какие-то бывшие риелторы, которые в футболе не разбираются, а только продавать умеют.
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опять бабло,одно бабло,потом выясняется играть эти футболеробоблисты играть не хотят
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13 лямов за 5 матчей из них не однго полного, да этот же парень просто топ.
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Карпуша пустил утку, а все и повелись....Бла -бла....
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За лям в месяц буду играть в каждом матче, подпишите меня, мне, правда, 47, но клянусь не выпендриваться, и не просить повышения😁
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Пишите суммы в иностранной валюте и в год, как раньше. Так меньше тревоги вызывает)
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Ответ Вадим Серегин
хоть и болею за Спартак, такое не приветствую... должно быть уважение к клубу, который тебя воспитал!!!!! Синдром дзюбы...
А, ну тогда не стоит подписывать, где же вы раньше были? Не надоело чужие деньги считать?
+1
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+1
Агент конечно сказочный. Понятное дело, что Дивеев сейчас играет почти столько же, как и Лукин. Только у Игоря есть пару полных сезонов в РПЛ, а у Лукина даже этого.
+1
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Ответ Евгений Кошелек
Что там такого в нём увидели? У нас что своих в академии нет, или там прям Рамос или Варан молодой растёт?
Ван Дейк
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